Nấu lẩu ghẹ kim chi chua cay - Chill chill cùng gia đình!

Thèm lẩu thì nấu lẩu kim chi ăn thôi, vừa đỡ ngấy vừa ngon

LẨU GHẸ KIM CHI

Nguyên liệu:

1 rổ ghẹ xanh

2 miếng đậu hũ non

300gr Kim chi cải thảo

300gr thịt bò

500gr nấm mố

Nấm kim châm, rau cải ngọt, đậu bắp, bún tươi

Gia vị: nước mắm, muối, đường, bột ngọt, hạt nêm, ớt...

Cách làm:



Sơ chế nguyên liệu:

- Ghẹ rửa sạch, lấy bàn chải chà sạch càng ghẹ. GỠ mai ghẹ ra, bỏ phần thừa

- Rau, nấm, đậu hũ rửa sạch, cắt nhỏ và để ráo

- Thịt bò: thái mỏng nhỏ

Nấu nước dùng lẩu:

- Nước ninh củ cải thêm vào 3 muỗng hạt nêm, 1 muỗng muối cùng 2 muỗng đường vào. Sau đó cho tiếp kim chi đã cắt khúc vào đun sôi trở lại. Cho tiếp 1 muỗng nước mắm rồi nêm nếm vừa khẩu vị. CHo mai ghẹ vào nấu cùng

- Tiếp đó cho thêm thịt bò, nấm, rau ăn kèm lẩu cùng đậu hũ non vào là được. Khi thịt bò chín múc ra ăn cùng bún tươi, củ cải và kim chi.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hồng Liên

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nau-lau-ghe-kim-chi-chua-cay-chill-chill-cung-gia-dinh-468302.html