Mận hậu chấm muối quá bình thường, muốn đổi vị thì thử ngay 3 cách thưởng thức đang được yêu thích, tưởng lạ mà quen này nhé!

Món ngon mỗi ngày 03/08/2023 15:29

Thay vì ăn mận hậu chấm muối, bạn có thể thử ngay những cách chế biến này, đảm bảo khó mà cưỡng lại được.

Mận xóc mắm đường

Mắm đường không chỉ phù hợp với xoài xanh hay cóc, món chấm thần thánh này cũng rất được lòng nhiều người khi kết hợp cùng mận.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm mận xóc mắm đường gồm mận, nước mắm, đường, ớt băm và bột tỏi.

Mang mận rửa sạch với nước muối loãng, rồi tách làm đôi cho dễ thẩm thấu gia vị. Tiếp đến là chuẩn bị mắm đường, trộn nguyên liệu với nhau theo khối lượng cần sử dụng và khuấy cho đến khi hỗn hợp sệt lại. Cuối cùng cho mắm đường vào mận và chờ thưởng thức.

Mận hậu chấm muối quá bình thường, muốn đổi vị thì thử ngay 3 cách thưởng thức đang được yêu thích, tưởng lạ mà quen này nhé! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Siro mận

Làm siro mận chắc chắn không thể thiếu 2 nguyên liệu chính mận và đường. Mận mua về, rửa sạch, dùng dao tách hạt và gọt lớp vỏ bên ngoài đi. Tiếp đó bạn rải mận và đường xen kẽ nhau từng lớp vào dụng cụ đựng cho đến khi hết mận.

Sau đó, để khoảng 3-4 tiếng sau khi mận tự tiết ra nước và đường tan đi, bạn cho toàn bộ mận và nước mận vào nồi, đặt lên bếp đun sôi khoảng 20 phút rồi tắt bếp, gạt lấy phần nước ra lọ, để nguội và cho vào tủ lạnh. Phần nước mận sẽ sánh lại sau 2-3 ngày.

Mận hậu chấm muối quá bình thường, muốn đổi vị thì thử ngay 3 cách thưởng thức đang được yêu thích, tưởng lạ mà quen này nhé! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Còn phần bã mận, bạn có thể cất vào tủ lạnh để nhâm nhi hoặc sau khi gạt phần siro mận (nước mận) ra, phần bã mận đem xay thật nhuyễn rồi cho lên bếp đun đến khi sên lại.

Phần bã mận cho vào lọ rồi cũng cất vào tủ lạnh để thi thoảng nhâm nhi. Hoặc là đem xay phần bã mận này thật nhuyễn rồi cho lên bếp ở mức lửa nhỏ cho mận đặc hơn chút nữa là đã có được món mứt mận thơm ngon, ăn với bánh mỳ thì rất tuyệt.  

Ô mai mận xào gừng

Dù tốn chút công sức và thời gian, nhưng thành phẩm ô mai mận xào gừng sẽ khiến bạn thích thú. Món ăn thú vị được làm từ mận này có vẻ hơi khó thực hiện nhưng lại bảo quản được lâu, hương vị mới lạ.

Để làm ô mai mận xào gừng, bạn cần chuẩn bị mận tươi, đường, gừng và muối tinh. 

Sau khi làm sạch, hãy khứa dọc đều quanh quả mận rồi ướp với đường, gừng giã nhỏ trong khoảng 5 giờ ở nơi thoáng mát. Tiếp đến, cho mận vào nồi hoặc chảo sâu, đun với lửa vừa, đảo nhẹ cho đến khi cạn nước và se lại thì vớt ra để ráo. Cuối cùng, cho mận thành phẩm vào khay sấy khô hoặc phơi nắng để thu được mận ô mai xào gừng đạt độ ngon nhất.

Mận hậu chấm muối quá bình thường, muốn đổi vị thì thử ngay 3 cách thưởng thức đang được yêu thích, tưởng lạ mà quen này nhé! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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