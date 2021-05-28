Mách bạn cách làm bữa sáng '5 phút', dù có dậy trễ vẫn kịp lấp đầy chiếc bụng 'đói meo'

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì giúp phục hồi cơ thể, tạo nguồn năng lượng mới và có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người thường bỏ qua bữa ăn này vì nhiều lý do, điều này về lâu dài sẽ khiến bạn bị đau dạ dày hoặc không đủ năng lượng để làm việc vào buổi sáng.

Mỗi ngày, bạn hãy tập cho mình một thói quen "tốt", dành chút thời gian dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Không cần quá cầu kì, chỉ làm đơn giản trong vài phút, ăn sáng trước khi đi làm, bạn sẽ thấy sảng khoái, tinh thần dồi dào hơn. Nếu bạn đắn đo thời gian cho bữa sáng quá ít không kịp lịch trình công việc thì đừng lo lắng quá. Mới đây, cô nàng có tên Song Hà đã chia sẻ một bài đăng trên hội "Yêu bếp" về những bữa ăn sáng lành mạnh tại nhà với tiêu chí nhanh, gọn. Bạn sẽ không lo ngán cũng chẳng cần mất thời gian suy nghĩ ăn món gì, cứ mỗi ngày thay đổi theo thực đơn một món.

Món đầu tiên kể đến trong danh sách là Toast rau mầm, bơ dầm cùng mayonnaise và tôm áp chảo. Món ăn nhỏ nhắn xinh xinh nhưng vẫn đảm bảo đủ năng lượng cho bữa sáng - Ảnh: FBNV Ngày đầu tiên siêu bận rộn thì làm món này cho gọn, lẹ: Bơ nướng trứng kèm thịt xông khói ăn với cải mầm và cà chua socola. Chỉ mất 2 phút chuẩn bị sau đó bật lò 15 phút với 200 độ - Ảnh: FBNV Thêm 1 món ăn sáng không cầu kỳ, chỉ cần luộc trứng rồi cắt những loại củ, quả có sẵn tại nhà, bày ra dĩa là măm măm được rồi - Ảnh: FBNV Mua sẵn một gói sanwich cứu đói bữa sáng với trứng ốp la và ít rau mầm - Ảnh: FBNV Bánh mì phết thêm mứt dâu tây cũng là bữa sáng được lựa chọn nhiều, có thể biến tấu một chút khi thêm vài lát dâu tươi ăn kèm - Ảnh: FBNV Béo ngậy với trứng luộc lòng đào tan chảy ăn kèm miếng bánh mì lạt lạt cũng ghiền lắm đó nha - Ảnh: FBNV Bữa sáng với bát ngũ cốc dinh dưỡng, lành mạnh gồm có: Yến mạch, hạt tổng hợp, dâu, chuối (tây), hạt chia và sữa - Ảnh: FBNV Bên cạnh những bữa sáng đơn giản cho ngày bận rộn thì lâu lâu chúng ta có nhiều thời gian hơn vào cuối tuần sẽ chuẩn bị bữa sáng cầu kì hơn, Song Hà cũng chia sẻ một số món ăn "sang chảnh" cùng công thức chế biến: 1. Món ăn kích thích tăng vòng 3:

- Trứng: 1 trong những nguồn protein tốt và hiệu quả nhất, nó cũng là siêu thực phẩm giúp tăng kích thước vòng 3 từ tự nhiên

- Cá hồi: Một thực phẩm giàu omega 3 và chất béo có lợi cho cơ thể

- Quả bơ: Đây không phải là một nguồn protein tốt nhất nhưng là một trong những nguồn chất béo tốt nhất, có khá nhiều vitamin, potassium, chất sơ và amino acids, tất cả những chất này đều có khả năng giúp mông phát triển

- Khoai lang: Có nhiều chất xơ, giúp nhanh no, đồng thời có chứa khả năng đốt cháy chất béo trong dạ dày, giúp hạn chế tích mỡ

Món này cách làm không hề khó:

+ Cắt khoai lang thành miếng vừa ăn, nướng ở nhiệt độ 200 độ C trong 40 phút

+ Sau đó đặt bơ lên trên và thêm trứng hoặc cá hồi, tùy theo sở thích của mọi người.

Món ăn giúp tăng kích thước vòng 3 cho các cô gái - Ảnh: FBNV 2. Mỳ Ý ngao sốt Pesto:

Công thức sốt Pesto (dành cho 2 suất) gồm:

- 5 cây cải bó xôi (lượng cải có thể gia giảm)

- 1/2 thìa cafe muối

- 1/2 thìa cafe tiêu

- 1/2 bát ( bát để đựng nước mắm) dầu oliu

- 1/2 bát ( bát để đựng nước mắm) hạt điều

- 1/2 bát ( bát để đựng nước mắm) cheese

- 6 tép tỏi

=> Tất cả cho vào xay nhuyễn là có thành phẩm sốt rồi

Ngoài ra có thể cho thêm lá húng quế, hạt thông để vị sốt đặc trưng hơn.

Đun sốt nóng cho ngao và mỳ ý vào là có ngay 1 món ăn "sang chảnh" Mỳ Ý ngao sốt Pesto sang chảnh thay đổi vị cho bữa sáng - Ảnh: FBNV 3. Bữa ăn cho "cơ bắp": Sau tập luyện, bữa sáng đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi cơ bắp. Và thịt bò (nằm trong nhóm thịt đỏ) là thực phẩm giàu protein chất lượng cao có tác dụng duy trì và phát triển khối lượng các cơ.

Bữa ăn hôm nay gồm có:

- thịt bò xào cà rốt, cải cầu vồng, đậu cove trộn cùng miến hàn quốc

- 1 ly sữa tươi không đường Ăn xong dĩa miến lấy lại sức rồi đi làm tới trưa thôi nào - Ảnh: FBNV Một số món ăn và công thức chế biến bữa sáng đơn giản mà bạn Song Hà đã đúc kết và chia sẻ. Với những nguyên liệu dễ tìm mua và thời gian chế biến ngắn phù hợp cho bữa sáng bận rộn. Hãy yêu thương và chăm sóc bản thân mình bằng việc đơn giản đầu tiên là tập thói quen ăn sáng nhé! Nguồn thông tin và hình ảnh: Song Hà

Cứ ngỡ mình luôn chuẩn bị bữa sáng đầy đủ dưỡng chất cho con, nghe bác sĩ nói bà mẹ hối hận tột cùng Cậu bé thường xuyên được mẹ cho ăn sáng như vậy vì người mẹ thấy con thích và lại nghĩ rằng nó cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mach-ban-cach-lam-bua-sang-5-phut-du-co-day-tre-van-kip-lap-day-chiec-bung-doi-meo-406701.html