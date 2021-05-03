Lục bình: Từ loại bèo 'hoang dã' đến đặc sản 'ngon lạ' trong nhà hàng, 1001 cách chế biến dành cho mẹ đảm

Với đặc điểm nhiều sông ngòi, kênh rạch, lục bình đã phát triển và sinh trưởng, trở thành một phần trong văn hóa người dân miền Tây Nam Bộ. Từ ẩm thực, thủ công nghiệp đều có sự xuất hiện của loại bèo này. Lục bình được sử dụng như một loại rau, người ta dùng ngó và bông lục bình để ăn sống, xào, nấu canh,... Ngày nay, lục bình trở thành đặc sản phổ biến của vùng sông nước Nam Bộ với cách chế biến đa dạng hơn.

Thịt ba rọi luộc chín xắt miếng mỏng. Cuối cùng, cho các nguyên liệu đã sơ chế trên vào dĩa trộn đều cùng các gia vị, rau răm, đậu phộng rang giã giập và làm thêm chén nước mắm chua ngọt. Khi thưởng thức sẽ cho vị ngọt, béo của thịt; vị giòn, ngọt cùng mùi thơm thoảng đặc trưng của ngó lục bình lan tỏa vào khắp giác quan.

Gọt bỏ vỏ ngoài ngó lục bình và dùng bàn bào, bào thành miếng mỏng. Ngâm vào nước có pha một ít phèn và nước cốt chanh khoảng 5 phút để ngó lục bình không sẫm màu và có độ giòn. Vớt ra xả sạch, để ráo.

Hoa lục bình xào thịt bò

Dùng khoảng 7 hoa lục bình, cắt ngắn vừa đũa gắp. Xào cùng thịt bò xắt lát mỏng, ướp cùng gia vị. Bò xào vừa chín tới, nhắc xuống. Cho hoa lục bình vào trộn nhanh với thịt bò, múc ra dĩa, và không quên cho thêm một ít hành lá, một ít tiêu, cùng vài cọng ngò rí và một dĩa nước tương ớt là xong.

Sự kết hợp đầy lạ lẫm đem lại hương vị đặc biệt, kích thích vị giác - Ảnh: Internet

Canh chua lươn với bông lục bình

Cho tổ trứng kiến vào rổ, nhúng nước sôi để lấy chất chua đặc trưng rồi vớt bỏ xác trứng kiến, thả lươn đã làm sạch vô cho sôi lại, nêm nếm vừa ăn mới thả bông lục bình vào. Có thể thêm vào nồi canh ít cọng bông súng hay nhúm bông điên điển để màu sắc thêm hấp dẫn, thêm ít lát ớt, ngò gai, ngò om lại càng thơm ngon, đậm đà hương quê đúng như câu thơ truyền miệng: Bắt lươn đem nấu canh chua/ Món ăn dân dã đâu thua thị thiềng.

Canh chua lươn là một trong những món ăn nổi tiếng với nguyên liệu là bông lục bình - Ảnh minh họa: Internet

Bông lục bình xào tôm/tép trấu

Bông lục bình xào tép là món ăn đặc trưng của miền Tây, có vị bùi, ngọt, màu sắc thu hút. Cách làm hết sức đơn giản. Bông lục bình hái về rửa sơ, ngắt bỏ bớt cuốn để ráo là xong. Bắc chảo dầu lên, phi tỏi cho thơm, trút tép đã ướp vào xào. Mùi thơm lựng bốc lên, cho tiếp bông lục bình vào, đậy kín nắp. Chỉ chút xíu là bông lục bình đã xìu xuống, nêm lại cho vừa ăn và nhắc khỏi bếp là đã có một món ăn ngon, sạch và đậm chất quê.

Màu sắc của bông lục bình sau khi chế biến rất cuốn hút - Ảnh: Internet

Ngó lục bình chấm mắm kho

Ngó lục bình vừa mềm, vừa ngọt, tính mát và có mùi vị đặc trưng. Ngó lục bình non rửa sạch, ngâm cùng một ít muối loãng dùng để ăn sống chấm nước mắm kho, cá kho. Tuyệt vời nhất là chấm với nước cá kèo kho lạt.

Theo y học cổ truyền, bông lục bình và cọng lục bình có nhiều chất xơ, chứa nhiều vitamin C, tính mát, vị lạt, hoa luộc hoặc ăn sống đều ngon - Ảnh: Internet

Khi các loại rau bị nhuốm "bẩn" bởi phân bón, thuốc hóa học thì lục bình chính là lựa chọn an toàn vừa dễ làm, không cầu kì mà vẫn rất bắt cơm. Tiếng lành đồn xa, lục bình đã có mặt ở nhiều quán ăn từ nông thôn đến thành phố, được nhiều dân sành ăn ưa thích.