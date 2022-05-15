Hủ tiếu Mỹ Tho chất lượng thơm ngon - Nước dùng ngọt thanh, tròn vị!

Làm hủ tiếu ngon tại nhà, nước lèo đậm đà, topping chất lượng, đảm bảo cả nhà thích mê.
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HỦ TIẾU MỸ THO
Nguyên liệu:
- Nấu nước dùng: Xương ống, tôm khô, mực khô, củ cải trắng, vài củ hành tím
- Tim, gan, thịt xay, tôm, trứng cút
- Giá, hẹ, hành lá, cần tàu, chanh, ớt, tỏi
- Gia vị: Muối, bột ngọt, đường phèn, nước mắm
Cách làm:
- Xương ống trụng sơ với nước sôi 3-5 phút, sau đó mang đi rửa lại nước lạnh cho thật sạch, đem hầm cùng củ cải trắng, mực khô nướng, tôm khô ngâm rửa sạch + vài củ hành tím nướng. Hầm khoảng 4-6 tiếng cho xương mềm, vớt bọt nếu có
- Nêm nếm với các gia vị bên trên cho hợp khẩu vị.
- Tim, gan luộc với ít nước mắm, muối, bột ngọt cho đậm vị. Thái lát vừa ăn
- Tôm + trứng cút luộc lên và bóc vỏ
- Thịt xay hòa với ít nước dùng bên trên và đảo trên bếp với ít muối, bột ngọt cho tơi ra
- Hoàn thành:
- Cho ít giá - hẹ - cần tàu vào tô, trụng sơ hủ tiếu hơi mềm cho lên trên. Xếp tôm, tim, gan, thịt xay, trứng cút vào tô, chan nước dùng vừa đủ, rắc ít hành lá, hành phi, tỏi phi, tóp mỡ, tiêu xay.
- Thêm vài lát ớt, vắt miếng chanh vào và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công
Nguồn: Fb Nguyen Ngan