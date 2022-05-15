Hủ tiếu Mỹ Tho chất lượng thơm ngon - Nước dùng ngọt thanh, tròn vị!

Món ngon mỗi ngày 15/05/2022 11:35

Làm hủ tiếu ngon tại nhà, nước lèo đậm đà, topping chất lượng, đảm bảo cả nhà thích mê.

HỦ TIẾU MỸ THO

Hủ tiếu Mỹ Tho chất lượng thơm ngon - Nước dùng ngọt thanh, tròn vị! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Nấu nước dùng: Xương ống, tôm khô, mực khô, củ cải trắng, vài củ hành tím
  • Tim, gan, thịt xay, tôm, trứng cút
  • Giá, hẹ, hành lá, cần tàu, chanh, ớt, tỏi
  • Gia vị: Muối, bột ngọt, đường phèn, nước mắm 

Cách làm:

- Xương ống trụng sơ với nước sôi 3-5 phút, sau đó mang đi rửa lại nước lạnh cho thật sạch, đem hầm cùng củ cải trắng, mực khô nướng, tôm khô ngâm rửa sạch + vài củ hành tím nướng. Hầm khoảng 4-6 tiếng cho xương mềm, vớt bọt nếu có

- Nêm nếm với các gia vị bên trên cho hợp khẩu vị.

- Tim, gan luộc với ít nước mắm, muối, bột ngọt cho đậm vị. Thái lát vừa ăn

- Tôm + trứng cút luộc lên và bóc vỏ

- Thịt xay hòa với ít nước dùng bên trên và đảo trên bếp với ít muối, bột ngọt cho tơi ra

 

Hủ tiếu Mỹ Tho chất lượng thơm ngon - Nước dùng ngọt thanh, tròn vị! - Ảnh 2

  • Hoàn thành:

- Cho ít giá - hẹ - cần tàu vào tô, trụng sơ hủ tiếu hơi mềm cho lên trên. Xếp tôm, tim, gan, thịt xay, trứng cút vào tô, chan nước dùng vừa đủ, rắc ít hành lá, hành phi, tỏi phi, tóp mỡ, tiêu xay.

- Thêm vài lát ớt, vắt miếng chanh vào và thưởng thức

 

Hủ tiếu Mỹ Tho chất lượng thơm ngon - Nước dùng ngọt thanh, tròn vị! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công

Nguồn: Fb Nguyen Ngan

Thịt heo xào chua cay - Đặc sản Thái Lan ngay trong mâm cơm Việt!

Thịt heo xào chua cay - Đặc sản Thái Lan ngay trong mâm cơm Việt!

Chỉ mất vài phút để làm, món ăn đơn giản nhưng hao cơm, bắt vị lắm nha

Xem thêm
Từ khóa:   Những món ăn ngon cách nấu hủ tiếu xương món ăn miền Tây

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 42 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 25 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ