Hành tây chống ung thư cực tốt nhưng tuyệt đối không ăn chung với những thực phẩm này, không khéo lại sinh sỏi mật, thậm chí mù lòa

Món ngon mỗi ngày 10/12/2022 20:11

Hành tây là một trong những nguồn thực phẩm giàu chất quercetin, được coi là chất ngăn cấm hoạt động hoặc tạo ra các yếu tố gây ung thư. Tuy nhiên cách sử dụng sai lầm có thể khiến nó biến thành chất độc, gây hại cho cơ thể và tính mạng.

Tác dụng của hành tây với sức khỏe

Hành tây được chứng minh là có chứa quercetin, giúp chống lại cảm lạnh, cúm, viêm amidan, ho, hen suyễn và dị ứng một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, hành tây còn là một nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ dồi dào và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe:

Hành tây chống ung thư cực tốt nhưng tuyệt đối không ăn chung với những thực phẩm này, không khéo lại sinh sỏi mật, thậm chí mù lòa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư

Nhiều loại hành chứa các chất giúp chống lại ung thư. Hành tây là một trong những nguồn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng gọi là quercetin, được coi là chất ngăn cấm hoạt động hoặc tạo ra các yếu tố gây ung thư. Chế độ ăn giàu quercetin có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển ung thư phổi.

Hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ

Hành tây có chứa các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ tạo ra mùi vị và mùi mạnh. Các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ giúp giảm mức độ cholesterol trong cơ thể và cũng có thể giúp phá vỡ các cục máu đông, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Tốt nhất, bạn nên ăn hành sống chứ không nên nấu chín để thu được nhiều hợp chất lưu huỳnh nhất từ hành tây.

Góp phần kiểm soát bệnh đái tháo đường

Cả quercetin và các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ được tìm thấy trong hành tây được biết là có tác dụng thúc đẩy sản xuất insulin, khiến chúng trở thành một lựa chọn rau hữu ích cho những người mắc bệnh đái tháo đường.

Hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer

Flavonoid có nguồn gốc từ thực vật và đặc biệt được tìm thấy rất nhiều trong hành tây. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người thực hiện một chế độ ăn uống lâu dài có nhiều flavonoid sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Giúp xương chắc khỏe

Một nghiên cứu ở 24 phụ nữ trung niên và sau mãn kinh cho thấy những người tiêu thụ 100ml nước ép hành tây mỗi ngày trong 8 tuần đã cải thiện mật độ khoáng xương và hoạt động chống ôxy hóa so với nhóm đối chứng.

Hành tây giúp giảm căng thẳng ôxy hóa, tăng mức độ chống ôxy hóa và giảm mất xương, có thể ngăn ngừa loãng xương và tăng mật độ xương.

Tăng cường sức khỏe tiêu hóa

Hành tây là một thực phẩm giàu chất xơ và prebiotic, cần thiết cho sức khỏe đường ruột tối ưu. Các axit béo chuỗi ngắn này tăng cường sức khỏe đường ruột, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm viêm và tăng cường tiêu hóa.

Hành tây đặc biệt giàu prebiotic inulin và fructooligosacarit, giúp tăng số lượng vi khuẩn thân thiện trong ruột và cải thiện chức năng miễn dịch.

Hành tây chống ung thư cực tốt nhưng tuyệt đối không ăn chung với những thực phẩm này, không khéo lại sinh sỏi mật, thậm chí mù lòa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm đại kị với hành tây

Tôm

Hành tây kết hợp với tôm sẽ hình thành canxi oxalate, làm gia tăng nguy cơ hình thành sỏi canxi-oxalate. Do đó, khi nấu ăn, dù thích tôm đến mấy, cũng không nên nấu chung với loại thực phẩm này.

Cá chứa nhiều dưỡng chất, rất giàu protein, cực tốt cho sức khỏe nhưng khi kết hợp với hành tây sẽ khiến protein của cá bị kết tủa, lắng đọng ở dạ dày, không những làm giảm dưỡng chất, còn gây ra hiện tượng khó tiêu, đầy bụng.

Thịt cóc

Các chuyên gia cảnh báo, thịt cóc ăn chung với hành tây sẽ sinh độc, không có lợi cho sức khỏe. Trường hợp lỡ ăn hai thực phẩm này cùng lúc thì nên sắc 50 gram rau mã đề lấy nước uống để giải độc.

Rong biển

Rong biển có chứa nhiều i-ốt và can-xi. Trong khi đó, hành tây lại giàu axit oxalic. Ăn rong biển cùng hành tây sẽ tăng nguy cơ hình thành sỏi trong cơ thể.

Mật ong

Người nội trợ khi nấu ăn hoặc làm đồ uống dinh dưỡng với hành tây, tuyệt đối không cho thêm mật ong vào món ăn, đồ uống. Bởi sự kết hợp tưởng chừng vô hại này có thể tạo ra chất gây tổn thương cho vùng mắt, nếu ăn lượng lớn, người dùng có thể bị mù.

Để bảo vệ mắt, khi chế biến món ăn, món nào đã dùng mật ong thì không dùng thêm hành tây và ngược lại.

Ngoài ra, bác sĩ khuyến cáo không nên ăn hành tây quá nhiều cùng một lúc, điều này dễ gây ra các vấn đề về thị lực và sốt.

Hành tây chống ung thư cực tốt nhưng tuyệt đối không ăn chung với những thực phẩm này, không khéo lại sinh sỏi mật, thậm chí mù lòa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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