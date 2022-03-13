Đổi gió cuối tuần với mì quảng chay - Nước dùng ngọt thanh, không ngấy dầu mỡ!

Món ngon mỗi ngày 13/03/2022 11:57

Làm mì quảng chay ăn thử nhé - Món ngon thanh đạm lại "nhẹ bụng" cả nhà đều thích.

Mì Quảng Chay

Đổi gió cuối tuần với mì quảng chay - Nước dùng ngọt thanh, không ngấy dầu mỡ! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 củ cà rốt
  • 1 củ sắn
  • Các loại nấm tùy thích: nấm đông cô tươi, nấm rơm, nấm bào ngư, nấm mèo khô
  • Đậu hũ chiên
  • Tàu hủ ky
  • Rau sống, Đậu phộng rang, Bánh tráng nướng
  • Mì quảng
  • Gia vị: Boa rô, Muối, Đường, Hạt nêm chay, Nước tương, Ớt, Tiêu

Cách làm:

- Sơ chế nguyên liệu sạch sẽ: cà rốt tỉa hoa, củ đậu cắt hạt lựu, tàu hủ ky + đậu hũ cắt miếng, các loại nấm cắt nhỏ để ráo.

- Phi thơm boa rô cho cà rốt tỉa hoa, củ đậu cắt hạt lựu vào xào với muối, hạt nêm chay, đường, nước tương. Trút qua 1 nồi nước khác nấu sôi để làm nước dùng cho ngọt. 

- Tiếp tục phi boa rô cho nấm, tàu hủ ky, tàu hủ vào xào với chút hạt nêm, muối, nước tương, tiêu. Có thể xào chung với chút ngũ vị hương để thơm hơn. Nhớ xào kỹ để topping được thấm gia vị. 

- Khi nước sôi thì trút 1/3 lượng topping trong nồi B vào nồi nước dùng, nêm nếm vừa ăn. Cho lá boaro thái mỏng vào 

- Cho mì quảng vào tô, thêm nước dùng vào. Rắc đậu phộng. Ăn kèm bánh tráng, rau sống, nước tương ớt cay.

 

Đổi gió cuối tuần với mì quảng chay - Nước dùng ngọt thanh, không ngấy dầu mỡ! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Hoang Yen Nguyen

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