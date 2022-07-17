Công thức măng muối cay chua ngọt, ăn cùng món gì cũng ngon

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NGUYÊN LIỆU:
- 500g măng củ
- 500ml nước lọc
- Tỏi: 20g-30g cắt miếng mỏng hoặc đập dập
- Ớt cay: 5-7 quả
- Ớt ngọt đỏ tạo màu: 3 quả
- Bột canh: 5g
- Đường: 30g
- Dấm: 15g
- Nước mắm nam ngư: 30g
CÁCH LÀM:
- Luộc măng 20-30 phút, đổ ra rá cho nguội trần lại 1 lượt nước sôi để nguội cho hết mặn.
- Đun sôi 500ml nước + đường + bột canh + nước mắm và dấm đun sôi 2 phút để nguội.
- Tỏi thái mỏng ớt mình cắt miếng nhỏ cho vào cùng luôn ạ. Ớt đỏ ngọt tạo màu mình xay lên để lấy màu đẹp hoặc giã nhuyễn đều được.
- Trộn đều các nguyên liệu tạo hỗn hợp hoà quyện
- Cho măng vào hũ thuỷ tinh cho nước mắm tỏi ớt đã ngâm để 12 tiếng ăn rất ngon bảo quản tủ lạnh 2 tháng.
MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM:
- Măng mua về nên xử lý cho luộc nồi nước sôi, cho chút muối và mở vung để măng bớt hăng + chất độc từ măng ra hết.
- Chọn hũ đựng tốt nhất là thủy tinh, rửa qua nước sôi sau đó để thật khô ráo.
Nguồn: FB Cao Giang