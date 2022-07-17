Công thức măng muối cay chua ngọt, ăn cùng món gì cũng ngon

Món ngon mỗi ngày 17/07/2022 05:24

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NGUYÊN LIỆU:

 

- 500g măng củ

- 500ml nước lọc

- Tỏi: 20g-30g cắt miếng mỏng hoặc đập dập

- Ớt cay: 5-7 quả

- Ớt ngọt đỏ tạo màu: 3 quả

- Bột canh: 5g

- Đường: 30g

- Dấm: 15g

- Nước mắm nam ngư: 30g

 

Công thức măng muối cay chua ngọt, ăn cùng món gì cũng ngon - Ảnh 1

 

CÁCH LÀM:

 

- Luộc măng 20-30 phút, đổ ra rá cho nguội trần lại 1 lượt nước sôi để nguội cho hết mặn.

- Đun sôi 500ml nước + đường + bột canh + nước mắm và dấm đun sôi 2 phút để nguội.

- Tỏi thái mỏng ớt mình cắt miếng nhỏ cho vào cùng luôn ạ. Ớt đỏ ngọt tạo màu mình xay lên để lấy màu đẹp hoặc giã nhuyễn đều được.

- Trộn đều các nguyên liệu tạo hỗn hợp hoà quyện

- Cho măng vào hũ thuỷ tinh cho nước mắm tỏi ớt đã ngâm để 12 tiếng ăn rất ngon bảo quản tủ lạnh 2 tháng.

 

Công thức măng muối cay chua ngọt, ăn cùng món gì cũng ngon - Ảnh 2

 

MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM:

 

- Măng mua về nên xử lý cho luộc nồi nước sôi, cho chút muối và mở vung để măng bớt hăng + chất độc từ măng ra hết.

- Chọn hũ đựng tốt nhất là thủy tinh, rửa qua nước sôi sau đó để thật khô ráo.

 

Công thức măng muối cay chua ngọt, ăn cùng món gì cũng ngon - Ảnh 3
Chúc các bạn thành công.

 Nguồn: FB Cao Giang

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