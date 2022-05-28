Chân giò heo nướng giòn bên ngoài, bên trong mềm ẩm - Chấm chẩm chéo ăn 'đưa' miệng!

Món ngon mỗi ngày 28/05/2022 13:00

Chân giò heo nướng giòn bì, thịt ướp gia vị thấm đượm, ngon bắt mắt.

CHÂN GIÒ NƯỚNG

Chân giò heo nướng giòn bên ngoài, bên trong mềm ẩm - Chấm chẩm chéo ăn 'đưa' miệng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 chân giò heo rút xương
  • Sả, hành, tỏi, gừng
  • Dưa cải muối
  • Gia vị ướp thịt: tỏi, hành, sả, ớt, dầu hào, hạt nêm, muối chẩm chéo. 
  • Hỗn hợp quét bì: nước cốt chanh, giấm, muối
  • Rau thơm ăn kèm

Cách làm:

- Chần chân giò qua nước sôi cùng muối và gừng tầm 5-7 phút Vớt ra để ráo, lau khô bề mặt bì. Ướp phần thịt với gia vị đã giã nhuyễn.

- Dùng xiên nhọn đâm nhẹ hết mặt bì, quét hỗn hợp nước cốt chanh, giấm, muối, baking soda lên.

- Xiên chân giò vào phụ kiện xiên que, cho vào nồi chiên không dầu và quay ở nhiệt độ 120 độ trong vòng 30 phút để bề mặt bì khô lại và ngấm hỗn hợp quét.

- Lấy ra phết hỗn hợp quét bì thêm lần nữa, tiếp tục quay ở nhiệt độ 120 độ trong 15 phút

- Sau đó chỉnh nhiệt độ 180 độ trong 20 phút để làm chín thịt bên trong. Tiếp tục tăng lên 220 độ trong 15 phút để bì nổ vàng giòn.

 

Chân giò heo nướng giòn bên ngoài, bên trong mềm ẩm - Chấm chẩm chéo ăn 'đưa' miệng! - Ảnh 2

 

- Chân giò nướng ăn kèm với muối chẩm chéo/ nước tương tỏi pha, và rau thơm, dưa cải muối.

 

Chân giò heo nướng giòn bên ngoài, bên trong mềm ẩm - Chấm chẩm chéo ăn 'đưa' miệng! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Đan Vy

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