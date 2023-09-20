Bánh Trung thu healthy: Không đường, không lowcarb mà vỏ bánh thơm, tạo hình đứng bánh, nhân dẻo quện mịn màng

Hãy cùng tận dụng nguyên liệu là các loại đường ăn kiêng và củ, hạt… ít béo, tốt cho sức khỏe để giúp người ăn kiêng thoải mái thưởng thức bánh.

Các loại bánh trung thu truyền thống được chế biến từ những nguyên liệu mặn, ngọt khác nhau có hàm lượng dinh dưỡng và chất béo khá cao. Đối với người đang ăn kiêng, huyết áp cao, bị hay đang trong thời kì giảm béo sẽ không thể sử dụng loại bánh này.

- Bột dừa: 50g

- bột xơ từ vỏ mã đề lifiber: 4g

- Đường ăn kiêng: 100g

- dầu dừa: 100g

- lòng đỏ trứng: 10 quả

Mix đều chia thành 9 viên, bột nhanh chai nên mình chia nhân trc khi trộn vỏ nhé.

Ảnh minh họa: Internet

CÔNG THỨC NHÂN ĐẬU GÀ:

- 200g đậu khô

- 4g chất xơ

- 70g dầu dừa (có thể giảm)

-100g đường ăn kiêng

- Bột protein hương vanila

Đậu ngâm qua đêm ninh nhừ rồi bỏ vỏ, sau đấy xay nhuyễn rồi cho đường và 1/2 dầu dừa vào sên tới khi quyện đặc, cho tiếp bột protein và chất xơ, đảo tới khi nhân đặc, ráo là được. Nhân để nguội có thể cho ngăn mát qua đêm, mai lấy ra thêm trứng muối và đóng bánh là đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

NƯỚNG BÁNH: nhiệt 180 độ

Cần nướng 3 lần, lần 1 nướng 7 phút, lần 2 nướng 10 phút, lần 3 tầm 5 phút tuỳ lò, bánh vàng mặt đều là hoàn thiện.

Ảnh minh họa: Internet

Chúc các bạn thành công!