11 món tráng miệng thơm ngon, lành mạnh cho ngày Lễ tình nhân chuẩn healthy, đẹp xinh và ngọt ngào!

Ngày lễ tình nhân là ngày để chiều chuộng những người thân yêu của bạn (và chính bạn!) bằng những sự chiều chuộng đặc biệt. Nhưng điều đó không có nghĩa là chất đầy đĩa của người ấy bằng những món tráng miệng ngọt gắt khó chịu, lấn át vị giác của họ, hay khiến người ấy của bạn ái ngại về lượng calorie sẽ phải tiêu thụ. Thay vào đó, hãy phục vụ một phiên bản món tráng miệng nhẹ nhàng hơn mà vẫn có hương vị hấp dẫn…không thể chối từ nhé! Đó là những món nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Món "pizza" trái cây vừa ngọt mát, vừa dễ làm, lại còn có “visual” xinh tươi siêu hút mắt cùng tone đỏ hồng như này - còn gì chuẩn concept ngày Lễ tình nhân hơn nữa nào?!

Những món ăn lành mạnh cho Lễ tình nhân này chứa đầy hương vị, giàu dinh dưỡng tốt và vô cùng ấn tượng với cách trình bày hút mắt! Chuẩn những món tráng miệng đẹp xinh, tươi ngon, ngọt thơm trong ngày đặc biệt này!

Để thực hiện, bạn chỉ cần phủ một lớp kem tươi, dâu tây và quả việt quất hoặc quả mâm xôi lên trên một miếng dưa hấu, sau đó cắt thành những miếng hình bánh pizza là đã hoàn thành rồi nhé! Siêu đơn giản phải không nào?!

Bánh nướng chuối - socola cay

Bánh chuối socola độc đáo với vị cay đan xen!

Đối với những người thích thứ gì đó ngọt ngào để bắt đầu ngày mới, những chiếc bánh nướng xốp chuối-sô cô la cay này sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày bằng cách sử dụng hỗn hợp đặc của chuối, gừng và hạt chia.

Sinh tố củ dền

Sinh tố củ dền ngọt thơm và dinh dưỡng!

Hãy chiêu đãi bản thân và người yêu của bạn vô số chất chống oxy hóa, tất cả được gói gọn trong một gói màu hồng tuyệt đẹp cho Ngày lễ tình nhân. Công thức này có màu sắc rực rỡ từ củ cải đường nấu chín và quả mọng đông lạnh.

Thành phần (khẩu phần 2 người): 1/2 cốc sữa hạnh nhân, 1/2 cốc sữa chua ít béo, 1 thìa mật ong, 1 cốc quả mọng đông lạnh hỗn hợp, 1 cốc củ cải đường mới nấu, 3 đến 5 viên đá

Socola lát cam cùng quả hồ trăn

Socola lát cam quả hồ trăn độc đáo và bắt vị!



Món tráng miệng ba thành phần đơn giản nhưng sang trọng này đảm bảo sẽ gây ấn tượng với Lễ tình nhân của bạn.

Kebab trái cây nhiệt đới đông lạnh

Kebab trái cây nhiệt đới mang hương vị "đánh thức vị giác"!

Những món kebab này, được làm từ xoài và dứa đông lạnh, rắc sô cô la trắng, tạo nên một món ngọt tươi ngon, vô cùng kích thích vị giác của bạn.

Kem sữa vị đào

Kem sữa vị đào tươi mát, ngọt thơm hấp dẫn!

Những viên kem có màu sắc rực rỡ, ít calo này được làm từ sữa chua vani và quả mâm xôi rất phù hợp cho những cặp đôi ở vùng khí hậu ấm áp.

Bỏng ngô quế

Bỏng ngô quế vô cùng thơm ngon!

Bạn chỉ cần rắc 2 muỗng cà phê bột quế lên bốn cốc bỏng ngô là đã có ngay một món ngọt ít calo, thơm nức mũi cùng hương vị ăn mãi cũng không chán rồi nhé!

Bắp rang bơ sô cô la đen

Bắp rang bơ socola đen vừa ngon lại healthy!

Chỉ với 113 calo mỗi cốc, công thức tốt cho sức khỏe tim mạch này tạo nên một món ăn nhẹ hoàn hảo.

Để làm, hãy làm tan chảy ½ chén sô cô la đen trong lò vi sóng, sau đó khuấy ½ muỗng cà phê bột quế + một chút muối Kosher. Trong một cái bát lớn, cho 8 cốc bỏng ngô đã nổ máy + sô cô la tan chảy để phủ lên, sau đó trộn với ¼ cốc hạnh nhân nướng cắt nhỏ. Sau đó trải lên khay nướng có lót giấy da và để trong tủ lạnh cho đến khi cứng lại, ít nhất 30 phút, là có thể chia thành từng phần nhỏ nhâm nhi thưởng thức cùng nửa kia của mình rồi đấy nhé.

Bánh nướng xốp bơ đậu phộng và thạch

Sự kết hợp các hương vị kinh điển!

Chúng ta không còn gì phải bàn cãi về sự kết hợp hương vị cổ điển này. Những chiếc bánh nướng xốp nhỏ này cung cấp cho bạn lượng chất béo lành mạnh hoàn hảo, ngũ cốc nguyên hạt và một ít thạch để tạo vị ngọt nhẹ nhàng, đảm bảo có thể làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất nhé!

Bánh quy trà xanh

Bánh quy trà xanh giòn ngon, đậm vị!

Những chiếc bánh quy rực rỡ này chứa một số chất chống oxy hóa trong mỗi miếng cắn, nhờ thành phần chính là matcha, hay còn gọi là bột trà xanh.

Bánh quy dâu tây-bột yến mạch

Bánh quy dâu tây yến mạch chuẩn healthy mà vẫn giòn ngon!

Thêm dâu tây đông khô vào bánh quy bột yến mạch để có một cảm giác bất ngờ, vừa nhẹ hơn vừa phù hợp với ngày lễ.

Trên đây là tổng hợp top 11 món tráng miệng healthy, vô cùng bắt vị cho một ngày Lễ tình nhân đầy tươi mới và ngọt ngào cùng nửa kia của bạn. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp bạn chuẩn bị được một ngày đặc biệt khó quên nhất cùng người ấy của mình nhé!