TOP 10+ ý tưởng quà tặng ngày Lễ tình nhân cho bạn gái, vừa lãng mạn, độc đáo lại hợp túi tiền!

Đời sống 06/02/2023 14:50

Món quà ngọt ngào dành tặng cho người phụ nữ của bạn.

Có rất nhiều điều để yêu về Ngày lễ tình nhân. Xét đến cùng, đó là một ngày để tôn vinh tình yêu dưới mọi hình thức. Và có rất nhiều cách thú vị để ăn mừng, có thể tâm điểm trong ngày của bạn là một bữa tối lãng mạn với người yêu của bạn, hoặc có thể đó là ly cocktail và trò chuyện với người ấy. Bất kể bạn làm gì vào ngày trọng đại, những món quà Ngày lễ tình nhân chu đáo dành cho cô ấy cũng sẽ khiến ngày đó thêm đáng nhớ rất nhiều.

Từ những tác phẩm kinh điển vượt thời gian như hoa hồng và đồ trang sức cho đến những món quà tình cảm, cá nhân hóa được tạo ra bằng tình yêu dành riêng cho cô ấy, những món quà này chắc chắn sẽ làm nửa kia của bạn cảm nhận được sự chân thành và trân trọng mà bạn dành cho cô ấy. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

TOP 11+ những món quà tặng bạn gái ngày Lễ tình nhân vừa lãng mạn, độc đáo lại hợp túi tiền

Light Up Scannable Music Plaque

TOP 10+ ý tưởng quà tặng ngày Lễ tình nhân cho bạn gái, vừa lãng mạn, độc đáo lại hợp túi tiền! - Ảnh 1
 Món món quà ngọt ngào chứa đựng những kỷ niệm của riêng đôi bạn!

Bạn có thể tùy chỉnh tấm bảng này bằng một bức ảnh dễ thương và một bài hát đặc biệt với đôi bạn, chẳng hạn như bài hát mà đôi bạn đã nhảy trong đám cưới của mình. Ngoài ra, nếu bạn quét phần văn bản ở giá đỡ, bài hát đó sẽ được mở ra trong Spotify nhé. Thật ngọt ngào phải không nào?!

Thiệp ý tưởng hẹn hò độc đáo

TOP 10+ ý tưởng quà tặng ngày Lễ tình nhân cho bạn gái, vừa lãng mạn, độc đáo lại hợp túi tiền! - Ảnh 2
 Những ý tưởng hẹn hò "không tưởng" sẽ khiến ngày vui của đôi bạn càng thêm thú vị đấy!

Một món quà khiến đôi bạn có nhiều hoạt động vui tươi, hạnh phúc cùng nhau hơn, thì những tấm thiệp ý tưởng về đêm hẹn hò này là hoàn hảo. Mỗi thẻ cào có một ý tưởng hẹn hò thú vị, từ những đêm ấm cúng ở nhà cho đến những chuyến phiêu lưu mà bạn sẽ thích thú khi cùng nhau thực hiện.

Bản đồ sao

TOP 10+ ý tưởng quà tặng ngày Lễ tình nhân cho bạn gái, vừa lãng mạn, độc đáo lại hợp túi tiền! - Ảnh 3
 Bản đồ sao ngày đôi bạn gặp nhau - còn gì lãng mạn hơn nữa?!

Cho dù đó là ngày cưới của bạn hay ngày hai bạn gặp nhau, hãy tặng cô ấy bản đồ sao của ngày này - ngày mà cuộc đời bạn thay đổi vĩnh viễn cùng người ấy.

Vòng tay 'Heart of Gold'

TOP 10+ ý tưởng quà tặng ngày Lễ tình nhân cho bạn gái, vừa lãng mạn, độc đáo lại hợp túi tiền! - Ảnh 4
 Một "trái tim vàng" chỉ thuộc về riêng bạn!

Chiếc vòng tay bằng vàng thanh lịch này có một hình khắc "trái tim vàng" đặc biệt ở bên trong. Đó là một món quà ngọt ngào và ý nghĩa mà cô ấy chắc chắn sẽ đeo thường xuyên.

Những thẻ điều ước

TOP 10+ ý tưởng quà tặng ngày Lễ tình nhân cho bạn gái, vừa lãng mạn, độc đáo lại hợp túi tiền! - Ảnh 5
 Thẻ điều ước - những yêu thương ngọt ngào dành cho nửa kia của bạn!

Hãy tặng những thẻ điều ước như: không phải làm việc nhà, ăn sáng trên giường, đi chơi đêm, v.v. cho người ấy của bạn nhé.

Vòng tay “You Got This”

TOP 10+ ý tưởng quà tặng ngày Lễ tình nhân cho bạn gái, vừa lãng mạn, độc đáo lại hợp túi tiền! - Ảnh 6
 "You Got This" - một thông điệp yêu thương và ủng hộ cho người bạn yêu!

Một lời nhắc nhở ngọt ngào về tình yêu và sự ủng hộ của bạn mà cô ấy có thể đeo hàng ngày, chiếc vòng tay co giãn đính cườm hợp thời trang này mang một thông điệp quan trọng cho bất kỳ người phụ nữ nào trong cuộc đời bạn.

Ly kiểm soát nhiệt độ thông minh

TOP 10+ ý tưởng quà tặng ngày Lễ tình nhân cho bạn gái, vừa lãng mạn, độc đáo lại hợp túi tiền! - Ảnh 7
 Một chiếc ly thông minh để người bạn thương luôn hạnh phúc khi thưởng thức món đồ uống yêu thích!

Nếu cà phê hoặc trà của cô ấy luôn bị nguội trước khi cô ấy uống hết, thì chiếc cốc kiểm soát nhiệt độ công nghệ cao này sẽ là một món quà chu đáo và rất hữu ích đấy.

Nến thơm

TOP 10+ ý tưởng quà tặng ngày Lễ tình nhân cho bạn gái, vừa lãng mạn, độc đáo lại hợp túi tiền! - Ảnh 8
 Hương thơm dịu nhẹ, thư giãn cho nàng sau một ngày mệt mỏi!

Nến thơm  là một món quà để gửi gắm những không khí tuyệt vời tới người yêu thương của bạn. Hãy đem đến cho cô ấy những giây phút thư giãn, yên bình với những hương thơm thoải mái, đa dạng, dễ dàng xua tan đi những mệt nhọc, bộn bề của một ngày dài làm việc,

Áo ngủ lụa thoải mái

TOP 10+ ý tưởng quà tặng ngày Lễ tình nhân cho bạn gái, vừa lãng mạn, độc đáo lại hợp túi tiền! - Ảnh 9
 Một bộ pyjama lụa thoải mái cho những giấc ngủ thật sâu!

Chiếc áo ngủ 100% lụa này đủ thoải mái và đáng yêu để cô ấy có thể quyết định mặc nó cả ngày.

Túi da

TOP 10+ ý tưởng quà tặng ngày Lễ tình nhân cho bạn gái, vừa lãng mạn, độc đáo lại hợp túi tiền! - Ảnh 10
 Một chiếc túi xinh xinh, bền đẹp thì luôn là vật bất ly thân của các nàng!

Đối với một món quà mà cô ấy chắc chắn sẽ sử dụng hàng ngày, chiếc túi da chất lượng cao được làm bằng vật liệu bền vững này là lựa chọn hoàn hảo. Nó có đủ túi cho tất cả những thứ cần thiết của cô ấy, bất kể cô ấy đi đâu.

Áo choàng tắm satin mềm mại và thoải mái

TOP 10+ ý tưởng quà tặng ngày Lễ tình nhân cho bạn gái, vừa lãng mạn, độc đáo lại hợp túi tiền! - Ảnh 11
 Thoải mái, thoáng mát và đầy quyến rũ là những ưu điểm mà những chiếc áo choàng satin mềm mượt này mang lại cho cô gái của bạn!

Hãy biến mỗi buổi sáng của nàng trở nên thoải mái như ở spa cùng chiếc áo choàng tắm mượt mà và quyến rũ này nhé.

Tóm lại, ngày Lễ tình nhân là một trong những ngày kỷ niệm quan trọng nhất của các đôi đang yêu nhau. Tất nhiên, món quà quan trọng nhất trong tất cả là tình yêu của bạn dành cho nhau. Nhưng hãy chọn một chút gì đó từ danh sách độc đáo mới được chia sẻ trên đây, để ngày Lễ tình nhân của bạn thêm phần ngọt ngào, mãi chẳng thể nào quên nhé!

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