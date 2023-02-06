7 cách đơn giản khiến nửa kia của bạn cảm thấy đặc biệt mỗi ngày!

Nhiều cặp đôi yêu nhau sâu đậm ngay từ đầu nhưng theo thời gian, những cặp đôi hoàn hảo cũng có thể cảm thấy có gì đó không ổn nếu họ không dành cho nhau sự quan tâm xứng đáng. Chính bởi vậy, bạn không cần một dịp đặc biệt như Ngày lễ tình nhân, sinh nhật hay ngày kỷ niệm để vun đắp cho mối quan hệ của mình, nếu bạn dành khoảng thời gian mang tên 'chúng ta' mỗi ngày để trải qua những khoảnh khắc đặc biệt cùng nhau.

Thích gây bất ngờ cho người ấy vào những dịp đặc biệt nhưng lại bỏ lỡ những cử chỉ nhỏ hàng ngày? Vậy là bạn đã bỏ lỡ những “khoảnh khắc đặc biệt” mỗi ngày rồi! Ở bên cạnh nửa kia của bạn, tham gia vào những cuộc trò chuyện có ý nghĩa, đánh giá cao những nỗ lực của họ đều có thể giúp bạn tiến xa hơn trong việc làm sâu sắc thêm sự thân mật về tình cảm trong một mối quan hệ. Thực hiện những nỗ lực nhỏ mỗi ngày và khiến họ cảm thấy được tôn trọng là một “sự đầu tư tốt” để tạo nên những cuộc hôn nhân hoặc mối quan hệ hạnh phúc và bền chặt.

"Những mối quan hệ được xây dựng dựa trên tình yêu , sự tin tưởng và sự đánh giá cao lẫn nhau. Làm cho nửa kia của bạn cảm thấy đặc biệt mỗi ngày là một phần quan trọng để duy trì mối quan hệ bền chặt, lành mạnh. Không cần phải phức tạp hay tốn kém – chính những điều nhỏ nhặt mới quan trọng” -Người sáng lập Enso Wellness Arouba Kabir cho biết.

Arouba Kabir, chuyên gia sức khỏe tâm thần cho biết: "Tình yêu không chỉ là những cử chỉ to lớn, mà còn là những hành động tử tế và những đánh giá cao nhỏ hàng ngày để giữ cho ngọn lửa luôn cháy mãi".

Dưới đây là 7 cách để làm cho người ấy của bạn cảm thấy đặc biệt mỗi ngày

Khen ngợi: Hãy bắt đầu ngày mới bằng một lời khen chân thành về điều mà bạn ngưỡng mộ ở người ấy. Đó có thể là bất cứ điều gì từ ngoại hình, tính cách, thành tích của người ấy mà bạn yêu thích, thấy ngưỡng mộ.

Hãy thể hiện những cử chỉ yêu thương, để người ấy biết họ đáng trân trọng như thế nào!

Thực hiện những cử chỉ thể hiện tình yêu: Những cử chỉ yêu thương, chẳng hạn như ôm, hôn và nắm tay, có thể giúp nửa kia của bạn cảm thấy được trân trọng và yêu thương.

Lắng nghe: Hãy dành thời gian để thực sự lắng nghe những gì người ấy của bạn nói và cho thấy rằng bạn quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của họ.

Hãy đánh giá những nỗ lực mà người ấy vì bạn mà làm, dù đó là những việc bạn có thể dễ dàng làm được!

Thể hiện sự đánh giá cao đối với những điều nhỏ nhặt: Cho dù đó tiện tay mua đồ cho bạn trên đường đi làm về hay nấu bữa tối, hãy ghi nhận và đánh giá cao những cử chỉ nhỏ mà người ấy của bạn đã thực hiện để giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Lên kế hoạch cho những điều bất ngờ: Gây bất ngờ cho nửa kia của bạn bằng một điều gì đó đặc biệt, cho dù đó là một món quà nhỏ chu đáo, một buổi hẹn hò lãng mạn hay một chuyến đi chơi vui vẻ.

Hãy hỗ trợ và giao tiếp: Hãy ở bên người bạn đời của bạn khi họ cần, cho dù đó là lắng nghe, đưa ra lời khuyên hay chỉ đơn giản là nắm tay họ.

Hãy bày tỏ tình yêu của bạn với người ấy mỗi ngày!

Lên tiếng, bày tỏ: Nói với người ấy rằng bạn yêu họ biết bao. Hãy cho nửa kia của bạn thấy rằng họ được yêu thương và đánh giá cao bằng cách thường xuyên cho họ biết họ có ý nghĩa như thế nào đối với bạn.

Tóm lại, một tình yêu đẹp thì chẳng cần phải chờ đến những ngày kỷ niệm để bày tỏ, hãy dùng tình yêu, sự quan tâm của bạn để khiến người ấy cảm nhận được sự yêu thương đặc biệt mỗi ngày nhé! Hy vọng vớI 7 cách đơn giản khiến nửa kia của bạn cảm thấy đặc biệt mỗi ngày, mới được chia sẻ trên đây, các chị em đã nắm được bí quyết để “giữ mãi ngọn lửa” trong chuyện tình đẹp của mình nhé! Chẳng gì bằng khiến nửa kia của bạn hạnh phúc và cảm thấy đặc biệt mỗi ngày cả!