Top 10+ bộ phim ngày Lễ tình nhân hay nhất cho một đêm hẹn hò lãng mạn!

Phim hay mỗi ngày 02/02/2023 14:45

Một buổi tối lãng mạn cùng một bộ phim tình cảm ý nghĩa, hài hước và đầy ngọt ngào thì còn gì bằng nào?!

Danh sách những bộ phim hay nhất dành cho Ngày lễ tình nhân này sẽ giúp bạn và người ấy dễ dàng có những giây phút ấm cúng hạnh phúc bên nhau trong ngày đặc biệt này.

TOP 10+ bộ phim tình cảm cho một buổi tối Valentine lãng mạn và ngọt ngào

1. The Wedding Singer - Ca sĩ đám cưới (1998)

Thời lượng: 96 phút

Diễn viên: Adam Sandler, Drew Barrymore, Christine Taylor

Điểm IMDb: 6,9/10

Top 10+ bộ phim ngày Lễ tình nhân hay nhất cho một đêm hẹn hò lãng mạn! - Ảnh 1

Mối tình lãng mạn kinh điển của Adam Sandler và Drew Barrymore này làm nổi bật những điều tuyệt vời nhất của thập niên 80, từ thời trang cho đến những liên tưởng của David Bowie về các nhạc phim sát thủ. Bộ phim này sẽ khiến bạn bật cười trước những trò hề hài hước kinh điển của Sandler (và thậm chí có thể rơi nước mắt vì sự dễ thương của tất cả những điều đó).

2. Crazy Stupid Love - Yêu điên dại (2011)

Thời lượng: 118 phút

Diễn viên: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore

Điểm IMDb: 7,4/10

Top 10+ bộ phim ngày Lễ tình nhân hay nhất cho một đêm hẹn hò lãng mạn! - Ảnh 2

Dàn diễn viên toàn sao của bộ phim lãng mạn-hài này bao gồm Steve Carell, Julianne Moore, Emma Stone và Ryan Gosling, cùng những diễn viên thực lực khác. Bộ phim mở ra một mạng lưới rối ren bao gồm những câu chuyện tình yêu vui nhộn, ấm lòng và đáng suy ngẫm.

3. Pride and Prejudice - Kiêu hãnh và Định kiến (2005)

Thời lượng: 127 phút

Diễn viên: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Brenda Blethyn

Điểm IMDb: 7,8/10

Top 10+ bộ phim ngày Lễ tình nhân hay nhất cho một đêm hẹn hò lãng mạn! - Ảnh 3

Nếu bạn thích một bộ phim cổ trang, thì không đâu khác ngoài bộ phim về gia đình và sự lãng mạn do Keira Knightley thủ vai chính. Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Jane Austen, bộ phim kể về gia đình Bennet khi Elizabeth và các chị gái của cô hướng tới hôn nhân — và Elizabeth phải đấu tranh với tình cảm của mình với anh Darcy đẹp trai.

4. To All the Boys I've Loved Before - Những chàng trai năm ấy (2018)

Thời lượng: 99 phút

Diễn viên: Lana Condor, Noah Centineo, Janel Parrish

Điểm IMDb: 7/10

Top 10+ bộ phim ngày Lễ tình nhân hay nhất cho một đêm hẹn hò lãng mạn! - Ảnh 4

Mọi người đều yêu thích bộ phim ngọt ngào này khi nó ra mắt trên Netflix vào năm 2018, và thật dễ hiểu tại sao: Học sinh trung học Lara Jean bị đảo lộn thế giới khi những bức thư tình bí mật của cô được gửi đến người nhận mà cô không hề hay biết. Một câu chuyện dài, nhưng cô ấy và một chàng trai quyết định giả vờ hẹn hò — và mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch.

5. Friends with Benefits - Yêu lầm bạn thân (2011)

Thời lượng: 109 phút

Diễn viên: Justin Timberlake, Mila Kunis, Patricia Clarkson

Điểm IMDb: 6,5/10

Top 10+ bộ phim ngày Lễ tình nhân hay nhất cho một đêm hẹn hò lãng mạn! - Ảnh 5

Mila Kunis và Justin Timberlake đóng vai những người bạn trải qua cuộc chia tay khó khăn với những người quan trọng của họ, và sau đó quyết định quan hệ tình dục không ràng buộc. Bộ phim ngọt ngào bất ngờ đầy hài hước — hoàn hảo cho buổi hẹn hò vui vẻ trong Ngày lễ tình nhân.

6. Call Me By Your Name - Gọi em bằng tên anh (2017)

Thời lượng: 132 phút

Diễn viên: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg

Điểm IMDb: 7,8/10

Top 10+ bộ phim ngày Lễ tình nhân hay nhất cho một đêm hẹn hò lãng mạn! - Ảnh 6

Bộ phim lãng mạn dành cho lứa tuổi mới lớn này kể về một chàng trai trẻ phải lòng một sinh viên mới tốt nghiệp đẹp trai đến ở cùng gia đình mình ở miền Bắc nước Ý. Câu chuyện tình yêu dịu dàng được kết hợp bởi bối cảnh tuyệt đẹp — và nó sẽ dẫn bạn và người thương của bạn mơ về một chuyến đi lãng mạn đến Ý đấy!

7. P.S. I Love You - Tái bút: Anh yêu em (2007)

Thời lượng: 125 phút

Diễn viên: Hilary Swank, Gerard Butler, Lisa Kudrow

Điểm IMDb: 7/10

Top 10+ bộ phim ngày Lễ tình nhân hay nhất cho một đêm hẹn hò lãng mạn! - Ảnh 7

Hãy chuẩn bị sẵn khăn giấy cho bộ phim này, câu chuyện kể về một góa phụ trẻ phát hiện ra rằng người chồng quá cố của mình đã để lại một loạt những bức thư để giúp cô ấy bước tiếp sau cái chết của anh ấy. Đây sẽ là một bộ phim khiến bạn muốn ôm người mình yêu chặt hơn một chút.

8. The Big Sick - Bệnh lạ (2017)

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter

Điểm IMDb: 7,5/10

Top 10+ bộ phim ngày Lễ tình nhân hay nhất cho một đêm hẹn hò lãng mạn! - Ảnh 8

Bộ phim hài này dựa trên câu chuyện tình lãng mạn ngoài đời thực giữa diễn viên hài (và ngôi sao của phim) Kumail Nanjiani và vợ của anh ấy, Emily Gordon. Ngay từ rất sớm trong mối quan hệ đang thăng hoa của họ, Emily bị một căn bệnh bí ẩn tấn công. Kumail phải tìm ra nơi anh phù hợp với cuộc sống của cô và liệu anh có thể dung hòa mong muốn của gia đình bảo thủ với cảm xúc của chính mình hay không.

9. Crazy Rich Asians - Con nhà siêu giàu Châu Á (2018)

Thời lượng: 121 phút

Diễn viên: Constance Wu, Henry Golding, Gemma Chan

Điểm IMDb: 6,9/10

Top 10+ bộ phim ngày Lễ tình nhân hay nhất cho một đêm hẹn hò lãng mạn! - Ảnh 9

Nếu bạn vẫn chưa có cơ hội xem bộ phim này này, thì hãy cùng xem ngay cùng nửa kia của mình trong ngày Valentine này nhé. Phim kể về một người phụ nữ tên Rachel Chu đi cùng bạn trai của mình - Nick, đến Singapore, nơi cô phát hiện ra anh ta xuất thân từ một trong những gia đình giàu có nhất nước này.

10. A Star Is Born - Vì sao vụt sáng (2018)

Thời lượng: 136 phút

Diễn viên: Bradley Cooper, Lady Gaga, Andrew Dice Clay

Điểm IMDb: 7,6/10

Top 10+ bộ phim ngày Lễ tình nhân hay nhất cho một đêm hẹn hò lãng mạn! - Ảnh 10

Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ phim lãng mạn chắc chắn sẽ khiến bạn khóc, thì đây chính là nó. Với cốt truyện xúc động kết hợp với một câu chuyện tình yêu tuyệt vời trên nền nhạc đầy cảm xúc, tất cả đã khiến bộ phim này trở thành một lựa chọn lý tưởng cho ngày Lễ tình nhân sắp tới đây!

11. Me Before You - Trước ngày em đến (2016)

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer

Điểm IMDb: 7,4/10

Top 10+ bộ phim ngày Lễ tình nhân hay nhất cho một đêm hẹn hò lãng mạn! - Ảnh 11

Dựa trên cuốn tiểu thuyết lãng mạn cực kỳ nổi tiếng của JoJo Moyes, Me Before You có sự tham gia của Sam Claflin và Emilia Clarke, kể về câu chuyện tình lãng mạn và mối quan hệ của cặp đôi khi họ phải đối mặt với hai cuộc sống, hoàn cảnh và tính cách khác nhau đến khó tin.

12. Titanic - Chuyến tàu định mệnh (1997)

Thời lượng: 195 phút

Diễn viên: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane

Điểm IMDb: 7,9/10

Top 10+ bộ phim ngày Lễ tình nhân hay nhất cho một đêm hẹn hò lãng mạn! - Ảnh 12

Câu chuyện tình bi thảm về những người yêu nhau, họ đến từ các thế giới khác nhau và gặp nhau trên "con tàu không thể chìm" sẽ khiến bạn khóc và ôm nhau suốt đêm đấy! Một siêu phẩm kinh điển cùng thời gian, chẳng còn gì để bàn cãi và nghi ngờ về chất lượng và nội dung của bộ phim nữa!

Trên đây là tổng hợp top 10+ những bộ phim tình cảm hay nhất cho một ngày Lễ tình nhân đầy trọn vẹn và ngọt ngào. Chúc các bạn sẽ có những phút giây thật bình yên và hạnh phúc bên nửa kia của mình trong dịp lễ đặc biệt này nhé!

TOP 10+ tin nhắn ngọt ngào và chân thành cho nửa kia vào ngày Valentine!

TOP 10+ tin nhắn ngọt ngào và chân thành cho nửa kia vào ngày Valentine!

Bạn chưa biết dùng những từ ngữ nào để bày tỏ tình cảm của mình với người đặc biệt trong dịp ngày Lễ tình nhân sắp tới?! Đừng quá lo lắng, hãy cùng xem ngay bài viết dưới đây nhé!

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