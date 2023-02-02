TOP 10+ tin nhắn ngọt ngào và chân thành cho nửa kia vào ngày Valentine!

Đời sống 02/02/2023 09:55

Bạn chưa biết dùng những từ ngữ nào để bày tỏ tình cảm của mình với người đặc biệt trong dịp ngày Lễ tình nhân sắp tới?! Đừng quá lo lắng, hãy cùng xem ngay bài viết dưới đây nhé!

Nội dung bài viết

Ngày lễ tình nhân thường được xếp vào vị trí số một trong danh sách của nhiều người về thời điểm lãng mạn trong năm. Đó là lý do tại sao đây là thời điểm hoàn hảo để gửi cho nửa kia của bạn những tin nhắn độc đáo, chân thành, lãng mạn trong Ngày lễ tình nhân để cho người ấy biết họ có ý nghĩa như thế nào đối với bạn.

Chúng ta nên viết gì trong thiệp Valentine?

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 Chúc mừng ngày Lễ tình nhân!

Trên toàn thế giới, ngày Valentine là ngày dành cho những người yêu nhau. Theo truyền thống, mọi người đều nỗ lực hết mình để cho người đặc biệt của mình biết họ được yêu thương và quan trọng thế nào với nửa kia của mình. Đó có thể là hoa, sôcôla, thậm chí có thể là một bài thơ,...cũng đủ khiến người nhận cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong ngày này rồi!

Một vài người lại chọn những sáng tạo đầy táo bạo để gây bất ngờ và ấn tượng cho người mình quan tâm, số khác sẽ chọn một cách nhẹ nhàng với một buổi hẹn ăn tối tại nhà và dành thời gian bên nhau. Và dù bạn dự định làm gì cho Ngày lễ tình nhân, thì cũng cần suy xét cẩn thận để chọn lựa ra những từ thích hợp để bày tỏ cảm xúc của mình. Cho dù đó là dành cho một người đặc biệt đã ở bên cạnh bạn trong nhiều năm, một người yêu mới đã mang lại niềm vui cho thế giới của bạn hay một người mà bạn hy vọng sẽ sớm được thành đôi, chúng tôi cũng đã giúp bạn tổng hợp những thông điệp ngọt ngào, ấn tượng và chân thành để bạn bày tỏ tình cảm của mình với người ấy rồi nhé. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Những tin nhắn ngày Lễ tình nhân lãng mạn, giúp bạn bày tỏ tình yêu với người đặc biệt

1. Loving you is the best thing that has ever happened to me.

(Yêu em là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với anh.)

2. You are the rose that never fades – fresh and fragrant every day. I am so lucky to be with you this Valentine’s Day and always.

(Em là đóa hồng không bao giờ tàn – tươi tắn và tỏa hương mỗi ngày. Anh thật may mắn khi được ở bên em trong Ngày lễ tình nhân này và mãi mãi như vậy.)

TOP 10+ tin nhắn ngọt ngào và chân thành cho nửa kia vào ngày Valentine! - Ảnh 2

3. A day without you is a day without a sun, a night without a moon, a life without meaning.

(Một ngày không có em là một ngày không có mặt trời, một đêm không có mặt trăng, một cuộc đời vô nghĩa.)

4. They say it’s hard for dreams to come true, but being with you so far has proven this statement to be completely wrong. Happy Valentine’s Day!

(Người ta nói ước mơ khó thành hiện thực, nhưng ở bên em đến giờ đã chứng minh câu nói này là hoàn toàn sai. Chúc mừng ngày lễ tình nhân!)

5. Warmer than a summer breeze, hotter than the sun, more beautiful than a flower, but most importantly, the best thing that has ever happened to me. I love you. Happy Valentine’s Day!

(Ấm áp hơn cơn gió mùa hè, nóng bỏng hơn cả mặt trời, rực rỡ hơn cả một bông hoa, nhưng quan trọng nhất, em là điều tuyệt vời nhất từng đến với tôi. Tôi yêu em. Chúc mừng ngày Lễ tình nhân!

6. You walked in, and the sun broke through the clouds. Suddenly, life was worth living, and it became this big adventure. Thank you for being part of my life.

(Em bước vào, và ánh mặt trời xuyên qua các đám mây. Đột nhiên, cuộc sống trở nên thật đáng sống, và nó đã trở thành cuộc phiêu lưu lớn này. Cảm ơn vì đã trở thành một phần cuộc sống của tôi.)

7. I have seen angels in the sky, I have seen snowfall in July, I have seen stars falling apart, but I haven’t seen anyone like you.

(Tôi đã thấy những thiên thần trên bầu trời, tôi đã thấy tuyết rơi vào tháng 7, tôi đã thấy những vì sao rơi, nhưng tôi chưa từng thấy ai như giống như em cả.)

TOP 10+ tin nhắn ngọt ngào và chân thành cho nửa kia vào ngày Valentine! - Ảnh 3 

8. If I had to choose whether to breathe or love you, I would use my last breath to tell you that… I love you.

(Nếu anh phải lựa chọn hít thở hay yêu em, anh sẽ dùng hơi thở cuối cùng của mình để nói với em rằng… anh yêu em.)

9. Whether it’s Valentine’s Day or not, I can’t think of anyone I would rather spend the Day with but you.

(Cho dù hôm nay có phải là Ngày lễ tình nhân hay không, anh cũng không thể nghĩ ra bất kỳ ai mà anh muốn đón cùng Ngày này ngoại trừ em cả.)

10. Our love is like a romance movie, but the best part is that it never ends. Happy Valentine’s Day!

(Tình yêu của chúng ta giống như một bộ phim tình cảm lãng mạn vậy, nhưng điều tuyệt vời nhất là nó sẽ không bao giờ kết thúc. Chúc mừng ngày Lễ tình nhân!)

Tóm lại, những lời nhắn, những câu từ chân thành từ trái tim thì luôn khiến người nhận hạnh phúc và "rụng động" hơn cả những bông hoa, những món quà. Chính vì vậy, hy vọng với TOP 10+ những tin nhắn ngọt ngào và ý nghĩa cho ngày Lễ tình nhân mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp bạn "gửi gắm" được những tình cảm chân thành tới người đặc biệt của mình trong ngày lễ kỷ niệm này nhé! Chúc các độc giả có một ngày Valentine thật ngọt ngào và hạnh phúc bên người mình yêu thương!

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