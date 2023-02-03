Đối với một số người, tháng Hai là một tháng thú vị, khoảng thời gian tràn ngập các món tráng miệng và đồ thủ công cho Ngày lễ tình nhân . Việc tìm kiếm những điều thú vị để làm trong Ngày lễ tình nhân cũng không phải là điều nhàm chán hay sáo rỗng. Bạn có thể thử những ý tưởng những ý tưởng mới lạ, để làm mới ngày kỷ niệm ngày đặc biệt này và bày tỏ được tình cảm của mình theo cách đặc biệt nhất nhé!

Để có một số ý tưởng độc đáo cho ngày 14 tháng 2 này, dưới đây là 14 ý tưởng giúp bạn có một ngày lễ Valentine thật trọn vẹn. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Ngày lễ này đâu phải chỉ có những tấm thiệp tự làm hay những bộ phim lãng mạn. Mà còn là thời điểm để nói với những người bạn quan tâm rằng bạn yêu họ, cho dù là bằng cách thức của một trò đùa dễ thương trong Ngày lễ tình nhân hay một bức thư tình hoàn hảo.

14 ý tưởng cho một ngày Lễ valentine thật thú vị và độc đáo

Làm một cuốn sổ để lưu giữ những kỷ niệm của đôi bạn

Hãy dành chút thời gian để cùng nhau xem lại những tấm ảnh đủ sắc thái khi bên nhau của đôi bạn, thay vì để chúng bị mất hút trong thư viện ảnh di động. Hãy in chúng ra và sắp xếp thành một cuốn sổ nhỏ xinh nhé. Đây chắc chắn là khoảnh khắc đôi bạn được sống lại với những cảm xúc vui buồn, ngọt ngào qua từng bức hình, và không chỉ có vậy, đây còn là cuốn sổ độc nhất dành riêng cho hai bạn nữa đấy!

Cùng xem những bộ phim yêu thích của nhau

Tận hưởng những giờ phút thoải mái trên ghế dài mềm và cùng xem một bộ phim lãng mạn yêu thích của nửa kia của bạn. Đây là một cách hay để thư giãn và hiểu nhau hơn.

Chơi trò nấu ăn may rủi

Nếu bạn là kiểu người thích sưu tập sách dạy nấu ăn nhưng hiếm khi mở chúng ra, thì hãy chơi trò cò quay sách dạy nấu ăn: Bạn hãy chọn ngẫu nhiên một cuốn sách dạy nấu ăn, sau đó lật các trang và đợi đối tác của bạn hét lên, "Dừng lại!". Sau đó, hãy cùng nhau thực hiện công thức bất ngờ này nhé.

Làm một chuyến leo núi, đi bộ đường dài

Đi bộ đường dài thú vị với Valentine của bạn không chỉ là một hoạt động thú vị mà đây còn là cơ hội cho đôi bạn trò chuyện và gắn kết hơn nữa.

Book một khách sạn đẹp ngay trong thành phố

Bạn và nửa kia của mình sẽ thích nuông chiều bản thân bằng một đêm nghỉ trong phòng khách sạn đẹp và sang trọng. Bạn thậm chí còn không cần phải đi du lịch xa! Chỉ cần lấy một phòng tại một khách sạn trong thành phố của mình và có một buổi tối hẹn hò tuyệt vời nhất từ trước đến nay.

Chuẩn bị một đêm trò chơi

Chơi các trò chơi dành cho hai người với người yêu của bạn hoặc mời bạn bè đến chơi cùng để có một đêm vui vẻ với các trò chơi cờ bàn, đồ ăn nhẹ ngon miệng và những trận cười giòn giã!

Nhảy, khiêu vũ cùng nhau

Cho dù bạn đang trong một mối quan hệ lâu dài hay đang độc thân thì Ngày lễ tình nhân vẫn là thời điểm tuyệt vời để khiêu vũ. Nhảy chậm trong phòng khách với người yêu của bạn hoặc nhún nhảy theo những bài hát mạnh mẽ của cô gái trong phòng ngủ của bạn - bất kể bạn chọn gì, khiêu vũ sẽ tăng cường endorphin và khiến bạn vui vẻ sau một ngày dài.

Đến một nhà hàng trong danh sách “nhất định phải thử”

Mọi người đều có nhà hàng lãng mạn mà họ luôn muốn được trải nghiệm một lần. Hãy đặt trước để có một đêm mà bạn và người ấy sẽ không bao giờ quên nhé.

Nướng gì đó ngọt ngào

Calo không được tính vào Ngày Valentine, phải không? Đúng. Vì vậy, hãy nướng món gì đó thật ngon cho những người thân yêu của bạn trong năm nay.

Bật một chai champagne

Món đồ uống này luôn mang lại điều gì đó như không khí lễ hội — cho dù là bạn đang uống cùng người yêu, bạn thân hay đơn giản là nhâm nhi khi đang say sưa xem chương trình truyền hình thực tế yêu thích của mình.

Bật chế độ “đứa trẻ” trong bạn

Chúng tôi biết rằng đứa trẻ bên trong của bạn đang rất muốn làm điều này. Hãy dành cả ngày theo bất kỳ cách nào bạn muốn: Đi đến viện bảo tàng, chơi ghép hình hoặc ôm nhau ngủ trên sofa cả ngày.

Cùng trải nghiệm lại một ngày vui vẻ

Cho dù đó là buổi hẹn hò đầu tiên của bạn hay ngày mà bạn đã yêu, Ngày lễ tình nhân là ngày lễ hoàn hảo để cùng nhau hồi tưởng lại một trong những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời.

Cùng ngắm hoàng hôn

Chúng ta thường coi những cảnh hoàng hôn ngoạn mục được vẽ trên bầu trời vào mỗi buổi tối là điều hiển nhiên. Vậy thì bạn hãy thử dành một giờ để xem khoảnh khắc ngày biến thành đêm với người thân yêu của mình để cảm nhận được từng giây phút lãng mạn bất ngờ này nhé.

Tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng tại gia

Nghỉ dưỡng tại chỗ là một cách dễ dàng để tiết kiệm tiền trong khi vẫn cảm thấy như bạn đang thoát khỏi thói quen thông thường của mình. Ăn sáng trên giường, đốt lửa hoặc biến phòng khách của bạn thành rạp chiếu phim,.. tất cả sẽ biến một ngày bình thường của bạn trở nên đặc biệt đấy!

Trên đây là tổng hợp 14 ý tưởng vui chơi trong ngày Valentine cùng người đặc biệt của bạn! Chúc các chị em có một ngày Lễ tình nhân thật hạnh phúc, ngọt ngào và độc đáo nhé!