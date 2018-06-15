Mẹo đuổi muỗi bằng những nguyên liệu từ thiên nhiên giúp gia đình tiết kiệm cả đống tiền

Hương thảo là loài cây có rất nhiều công dụng. Chúng được dùng để tạo hương vị cho các món ăn như cá, thịt. Bên cạnh đó, loài cây này còn có hoa rất đẹp tạo nên vẻ thoáng đãng, lãng mạn cho khu vườn.

Muỗi là loài sinh vật hút máu và truyền nhiễm vào cơ thể con người nhiều căn bệnh nguy hiểm. Do đó, vào mùa mưa như hiện nay, mọi người nên học cách tiêu diệt chúng để bảo vệ sức khỏe gia đình.

Rất đơn giản, bạn chỉ cần tự trồng một vài cây hương thảo xung quanh nhà để có thể dùng bất cứ lúc nào, đồng thời lại giúp xua đuổi bớt côn trùng gây hại.

Bạn có biết ngoài những công dụng trên, cây hương thảo còn được sử dụng để làm phương thức chống muỗi tự nhiên.

Cây hương thảo không chỉ có hoa đẹp mà còn có nhiều công dụng khác nhau, trong có khả năng đuổi muỗi - Ảnh: Internet

Cắm hoa oải hương trong nhà

Không chỉ là một loài hoa tuyệt đẹp dùng để trang trí trong nhà mà hoa oải hương còn là một loại hương liệu chống muỗi tự nhiên. Một lọ oải hương trong nhà sẽ giúp bạn vừa được tận hưởng hương hoa quyến rũ tự nhiên lại vừa khiến muỗi bay xa bởi loài côn trùng này không thích hương hoa này.

Trồng cây bạc hà

Trong cây bạc hà, đặc biệt là bạc hà mèo có hợp chất nepetalactone. Đây là một loại tinh dầu có tác dụng đuổi muỗi, mang lại hiệu quả gấp 10 lần so với thuốc đuổi muỗi thông thường.

Bạn nên trồng một ít cây bạc hà quanh sân nhà để vừa tiện dùng trong trường hợp cần thiết lại vừa hạn chế được sự phát sinh của muỗi.

Trong cây bạc hà có chứa tinh dầu đuổi muỗi vô cùng hiệu quả - Ảnh: Internet

Dùng cây sả để đuổi muỗi

Tương tự như cây bạc hà, trong cây sả cũng có chứa những tinh dầu có khả năng diệt muỗi “thần sầu”. Bạn có thể ngăn không cho muỗi bay vào nhà bằng việc trồng một chậu sả trước nhà.

Hương hoa cúc vạn thọ

Trong đông y, hoa cúc vạn thọ có chứa thành phần được gọi là kim cúc. Đây là một trong những thành phần phổ biến có trong các sản phẩm chống côn trùng. Cũng vì lẽ này mà loài hoa này thường tránh được sự phá hoại của các loại côn trùng, trong đó có muỗi.

Một chậu hoa vừa giúp đuổi muỗi lại vừa giúp trang trí cho ngôi nhà thêm phần tươi mới quả thực là ý kiến không tồi. Bạn hãy thử và cảm nhận sự khác biệt.

Hoa cúc vạn thọ có chứa kim cúc là thành phần phổ biến trong sản phẩm chống côn trùng - Ảnh: Internet

Dùng vỏ cam, quýt để đuổi muỗi

Khi biết mẹo nhỏ này thì khi ăn cam quýt bạn sẽ không thể vứt đi nữa. Khi bổ cam quýt, bạn nhớ giữ lại phần vỏ rồi đem phơi khô, cất đi. Khi thấy trong nhà xuất hiện nhiều muỗi, bạn lấy ra đốt một chút vỏ đã sấy khô để trong nhà. Tinh dầu có trong vỏ cam và quýt sẽ khiến muỗi tránh xa ngôi nhà của bạn.

Trên đây là những mẹo đuổi muỗi tránh xa căn nhà từ nguyên liệu tự nhiên cực kỳ hữu ích, đồng thời giúp gia đình bạn tiết kiệm một khoản tiền lớn.