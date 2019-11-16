Mách chị em cách luộc gà vàng ươm, da giòn thịt chắc, không sợ nứt hiếm người biết

Chẳng cần bí quyết cao siêu, chỉ cần thuộc lòng cách luộc gà ngon này bạn sẽ có ngay món gà luộc thơm ngon, đẹp mắt hơn cả ngoài hàng.

Muối

Bạn có thể dùng chút gừng để chà lên da để khử mùi hôi của gà hiệu quả nhất - Ảnh: Internet

Thực hiện

Rửa sạch gà dưới vòi nước, sau đấy dùng muối chà xát vào da gà để khử mùi hôi.

Cho gà vào nồi và đổ nước ngập, nướng hành, gừng rồi đập dập và cho vào nồi đun vừa lửa để tránh da gà bị nứt, chờ đến khi sôi hớt bọt để nước luộc gà trong.

Luộc gà trong 15 phút, sau đấy tắt bếp, đậy kín vung và ngâm gà trong nồi thêm 5 phút. Bạn có thể dùng đũa chọc vào gà, nếu đũa xuyên qua dễ dàng và không tứa nước màu đỏ thì gà đã chín tới.

Nước đá sẽ làm da và cơ của thịt gà co lại giúp da giòn thịt chắc - Ảnh: Internet

Điều quan trọng nhất trong cách luộc gà da giòn là sau khi vớt ra khỏi nồi cho ngay gà vào thau nước đá và ngâm trong 5 phút. Nước đá sẽ làm da và cơ của thịt gà co lại giúp da giòn thịt chắc, khi chặt sẽ không bị nát.

Để gà vàng đẹp, giã nghệ trộn với mỡ gà đã rán rồi quét hỗn hợp này lên bề mặt da gà.

Thành phẩm

Gà luộc đẹp mắt không chỉ giúp bữa cơm gia đình trở nên hấp dẫn mà còn thể hiện sự đảm đang của bạn - Ảnh: Internet

Chỉ cần làm theo những hướng dẫn trên bạn sẽ có được món gà luộc đẹp mắt, giòn ngon không thua kém ngoài hàng.

Da giòn thịt chắc sẽ giúp thịt gà chặt không bị nát - Ảnh: Internet

Lưu ý:

Cần đổ nước ngập gà để thịt gà chín đều, không phải trở gà tránh làm nứt da

Không nên luộc lửa quá lớn, vì có thể làm nứt và khô da gà nhưng thịt vẫn chưa chín.