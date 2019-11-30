Khi ướp thịt bò nên cho đường hay muối trước, rất nhiều người làm sai nên mất ngon!

Chỉ cần biết cho đường hay muối vào trước bạn đã nắm được bí quyết ướp thịt bò ngon, đảm bảo thịt bò mềm ngọt, cực hấp dẫn.

Việc tẩm ướp gia vị đúng cách sẽ góp phần không nhỏ để tạo nên món ăn ngon cho cả gia đình. Dưới đây là bí quyết ướp thịt bò ngon, chị em nội trợ hãy thuộc lòng để có được những món ngon với thịt bò vừa mềm ngọt lại bổ dưỡng.

Ướp thịt bò cho đường hay muối trước là thắc mắc muôn thuở rất nhiều người làm sai, khiến thịt bò dai, mất ngon - Ảnh: Internet

Thịt bò là nguyên liệu khá phổ biến trong gian bếp. Bạn có thể dùng thịt bò để chế biến các món kho, nướng, hầm, xào… Tuy nhiên, mẹo ướp thịt bò ngon để giữ được độ mềm, ngọt và hương vị đặc trưng của thực phẩm này thì không phải ai cũng biết.

Bí quyết ướp thịt bò ngon:

- Thịt bò mua về rửa sạch rồi đem ngâm vào bát nước pha vài giọt chanh trong 15 phút. Công đoạn này sẽ giúp loại bỏ phần máu còn đọng trên thịt.

- Vớt thịt bò ra, thấm khô nước rồi thái phù hợp với món ăn định nấu.

- Cho đường, nước tương, bột năng vào thịt bò đã thái, trộn đều và ướp trong 15 phút. Sau đấy mang chế biến.

Các đầu bếp lâu năm chia sẻ rằng, dù có miếng thịt bò ngon nhưng chế biến sai cách sẽ khiến thành phẩm món ăn của bạn trở thành thảm họa. Chẳng những khiến thịt bò dai, mất vị mà còn khiến món ngon mất đi sức hấp dẫn vốn có.

Chỉ với vài mẹo nấu ăn hay trên bạn đã có thể giữ được độ mềm của miếng thịt bò, loại bỏ nguyên nhân khiến thịt bị khô. Bởi nếu cho muối vào trong quá trình ướp thịt, thì nó sẽ khiến bò bị dai khô sau khi chế biến.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay này để có thể chế biến được thật nhiều món ngon với thịt bò chiêu đãi cả gia đình nhé!

*(Ảnh: Internet).

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