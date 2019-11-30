Khi ướp thịt bò nên cho đường hay muối trước, rất nhiều người làm sai nên mất ngon!

Mẹo vặt trong bếp 30/11/2019 05:00

Chỉ cần biết cho đường hay muối vào trước bạn đã nắm được bí quyết ướp thịt bò ngon, đảm bảo thịt bò mềm ngọt, cực hấp dẫn.

Việc tẩm ướp gia vị đúng cách sẽ góp phần không nhỏ để tạo nên món ăn ngon cho cả gia đình. Dưới đây là bí quyết ướp thịt bò ngon, chị em nội trợ hãy thuộc lòng để có được những món ngon với thịt bò vừa mềm ngọt lại bổ dưỡng.

bi quyet uop thit bo ngon 1

Ướp thịt bò cho đường hay muối trước là thắc mắc muôn thuở rất nhiều người làm sai, khiến thịt bò dai, mất ngon - Ảnh: Internet

Thịt bò là nguyên liệu khá phổ biến trong gian bếp. Bạn có thể dùng thịt bò để chế biến các món kho, nướng, hầm, xào… Tuy nhiên, mẹo ướp thịt bò ngon để giữ được độ mềm, ngọt và hương vị đặc trưng của thực phẩm này thì không phải ai cũng biết.

Bí quyết ướp thịt bò ngon:

bi quyet uop thit bo ngon 2

- Thịt bò mua về rửa sạch rồi đem ngâm vào bát nước pha vài giọt chanh trong 15 phút. Công đoạn này sẽ giúp loại bỏ phần máu còn đọng trên thịt.

- Vớt thịt bò ra, thấm khô nước rồi thái phù hợp với món ăn định nấu.

- Cho đường, nước tương, bột năng vào thịt bò đã thái, trộn đều và ướp trong 15 phút. Sau đấy mang chế biến.

bi quyet uop thit bo ngon 3

Các đầu bếp lâu năm chia sẻ rằng, dù có miếng thịt bò ngon nhưng chế biến sai cách sẽ khiến thành phẩm món ăn của bạn trở thành thảm họa. Chẳng những khiến thịt bò dai, mất vị mà còn khiến món ngon mất đi sức hấp dẫn vốn có.

Chỉ với vài mẹo nấu ăn hay trên bạn đã có thể giữ được độ mềm của miếng thịt bò, loại bỏ nguyên nhân khiến thịt bị khô. Bởi nếu cho muối vào trong quá trình ướp thịt, thì nó sẽ khiến bò bị dai khô sau khi chế biến.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay này để có thể chế biến được thật nhiều món ngon với thịt bò chiêu đãi cả gia đình nhé!

*(Ảnh: Internet).

6 mẹo hay giúp bạn làm bếp oách như đầu bếp chuyên nghiệp!

6 mẹo hay giúp bạn làm bếp oách như đầu bếp chuyên nghiệp!

Bổ sung ngay những mẹo hay này để tiết kiệm thời gian hơn trong việc nấu bếp nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo nấu ăn hay món ngon với thịt bò mẹo tẩm ướp gia vị

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 14 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 12 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 44 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?