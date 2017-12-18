Cứ cắt cà chua thành từng lát rồi bỏ vào chậu, chẳng mấy chốc có cả vườn ăn quanh năm không hết

Cà chua là loại quả giàu chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, đồng thời mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe . Đây là loại quả chứa rất ít cholesterol và chất béo bão hòa nhưng lại giàu kali, folate, thiamin, magiê… cùng các loại vitamin như vitamin A, C, K, B6…

Chẳng cần phải tốn công gieo hạt hay chăm sóc cây con, bạn có thể trồng cà chua trong chậu bằng những lát cà chua tươi.

Thường xuyên dùng cà chua sẽ giúp cải thiện thị lực, bảo vệ tim mạch, giúp giảm cân và làm đẹp da. Bên cạnh đó, nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa và hàm lượng cao lycopene, cà chua giúp phòng chống nhiều bệnh ung thư như ung thư phổi, dạ dày, cổ tử cung, đại tràng…

Chính vì vậy, chị em nên trồng một vài cây cà chua tại nhà để có quả sạch ăn quanh năm.

Cách trồng cà chua cực đơn giản

Chuẩn bị:

- 2 quả cà chua chín già, không bị sâu thối

- 1 – 2 chậu nhựa, đục sẵn lỗ phía dưới đáy chậu để thoát nước

- Lựa chọn loại đất giàu dinh dưỡng, tơi xốp, đủ độ ẩm

- Phân hữu cơ

- Khoảng 3 - 4 cọc gỗ để làm giàn leo

Cách làm:

Trước tiên, bạn thái cà chua thành từng lát có độ dày vừa phải. Đổ đất vào chậu đã chuẩn bị sẵn rồi xếp từng lát cà chua lên trên, chú ý đặt cách đều nhau và cách đều thành chậu.

Sau đó, bạn tiếp tục phủ một lớp đất mỏng lên trên các miếng cà chua, dùng tay dàn đều đất ra nhưng không ép đất quá chặt. Tưới thêm một chút nước để tạo độ ẩm cho chậu cây.

Thường xuyên tưới nước cho cây mỗi ngày để cà chua nhanh nảy mầm. Sau khoảng 10 ngày chăm sóc, hạt sẽ nảy mầm. Đến khi cây con cứng cáp bạn chuẩn bị làm giàn leo để hỗ trợ cây leo cao.

Đây là giai đoạn cây cần cung cấp nhiều nước và các chất dinh dưỡng. Bạn nên bón thêm phân hữu cơ để kích thích cây ra nhiều quả. Càng được bổ sung nhiều dưỡng chất, chất lượng của quả cà chua càng cao.

Với cách trồng cà chua cực đơn giản này, bạn sẽ chẳng cần mất nhiều nhiều thời gian và công sức chăm sóc mà vẫn nhanh chóng thu hoạch được thật nhiều cà chua sạch.

Chúc các bạn thành công với cách trồng cà chua cực đơn giản này nhé!