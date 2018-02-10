Cách làm sạch vết dầu mỡ trên bếp đơn giản, nhanh chóng để chuẩn bị đón Tết

Mẹo vặt trong bếp 10/02/2018 15:25

Để không tốn nhiều thời gian và công sức cho việc lau dọn, các chị em nội trợ hãy áp dụng ngay những cách làm sạch dầu mỡ trên bếp đơn giản, nhanh chóng này.

Việc dọn dẹp nhà cửa, đặc biệt là khu vực nhà bếp luôn tốn nhiều thời gian của chị em. Những vết dầu mỡ cứng đầu hình thành trên bếp trong thời gian dài luôn là nỗi ám ảnh của các chị em mỗi khi chuẩn bị đón Tết.

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Chùi rửa những vết dầu mỡ trên bếp là nỗi ám ảnh của không ít phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Để giải quyết vấn đề này, các chị em nội trợ có thể sử dụng những cách "đánh bay" vết dầu mỡ trên bếp cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả dưới đây.

Những cách làm sạch vết dầu mỡ trên bếp nhanh chóng, đơn giản

Giấm

Giấm có vị chua và tính axit nên rất hiệu quả trong việc loại bỏ những vết dầu mỡ cứng đầu trên bếp, kệ hay các vật dụng khác.

Cách dùng: Bạn cho giấm vào bình xịt và phun trực tiếp vào vết dầu mỡ. Để yên khoảng 2-3 phút rồi lau lại bằng khăn vải thấm nước ấm. Nếu vết bẩn cứng và khó chùi bạn nên dùng bàn chải để cọ sạch.

Lưu ý: Nếu vết bẩn khó làm sạch, bạn nên tiếp tục xịt giấm và chờ thêm một lúc. Không nên chà quá mạnh kẻo gây ra những vết trầy xước trên bề mặt bếp.

Dầu ăn

Dùng dầu ăn để làm sạch những vết dầu mỡ được gọi là cách "lấy độc trị độc", mang lại kết quả bất ngờ.

Cách dùng: Bạn đổ một chút dầu ăn thực vật ra chén, dùng miếng vải nhúng vào rồi chà trực tiếp lên vết bẩn. Cuối cùng, dùng nước rửa chén lau sạch lại một lần nữa, bếp của bạn sẽ không còn bất kỳ vết bẩn nào nữa.

Baking soda

Baking soda có thể giúp chị em nội trợ "đánh bay" các vết dầu mỡ nhanh chóng và không để lại bất kỳ vết trầy xước nào trên bếp.

Cách làm sạch vết dầu mỡ trên bếp đơn giản, nhanh chóng để chuẩn bị đón Tết - Ảnh 2
Baking soda sẽ giúp chị em dễ dàng hơn trong việc loại bỏ những vết dầu mỡ - Ảnh minh họa: Internet

Cách dùng: Bạn thấm ướt một miếng rửa chén, sau đó rắc 1 muỗng cà phê bột baking soda vào rồi chà lên nơi có dầu mỡ đóng lại lâu ngày. Baking soda sẽ giúp các bề mặt và đồ dùng của bạn sạch bóng, không để lại bất kỳ vết trầy hay hư hỏng gì.

Chanh

Cũng như giấm, chanh có tính axit nên sẽ tẩy được các vết dầu mỡ trong nhà bếp hiệu quả. Ngoài ra, sau khi dùng chanh làm sạch, căn bếp của bạn sẽ có mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng.

Cách làm sạch vết dầu mỡ trên bếp đơn giản, nhanh chóng để chuẩn bị đón Tết - Ảnh 3
Chỉ cần vài trái chanh những vết dầu mỡ cứng đầu đều bị 'thổi bay' nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Cách dùng: Cắt đôi chanh, dùng một nửa quả chà mạnh lên vết dầu mỡ bám trên bếp khoảng 5 phút. Sau đó, bạn để yên từ 10 – 15 phút rồi dùng khăn thấm nước lau lại, vết dầu mỡ sẽ biến mất hoàn toàn đồng thời làm cho bếp trở nên sáng bóng như mới.

Bã trà

Bạn đừng vội vứt bã trà đi bởi đây là một trong những trợ thủ có thể giúp bạn tẩy sạch các vết dầu mỡ cứng đầu trên bếp nhanh chóng.

Cách dùng: Lấy bã trà gói vào một chiếc khăn rồi chà trực tiếp lên vết bẩn khoảng 2-3 phút, bạn sẽ nhận được kết quả bất ngờ.

Dầu ăn và baking soda

Nếu gặp phải những vết dầu mỡ lâu năm, khó chùi rửa, các chị em nên kết hợp dầu ăn và baking soda với nhau để làm sạch bếp.

Cách dùng: Trộn dầu ăn và baking soda trong một cái chén sạch sao cho thành một hỗn hợp sền sệt. Bạn dùng hỗn hợp này xoa lên vết bẩn trên bếp, để yên khoảng 10 phút rồi dùng bàn chải cọ sạch. Cuối cùng, dùng một miếng vải sạch lau lại, đảm bảo vết dầu mỡ sẽ biến mất hoàn toàn.

Với những cách làm sạch dầu mỡ trên bếp đơn giản này, chị em nội trợ sẽ không còn bị ám ảnh về việc dọn dẹp ngày Tết nữa!

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