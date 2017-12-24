Thông thường, khi nấu cơm, chị em thường bỏ đi nước vo gạo. Thế nhưng, ít ai biết rằng nó có rất nhiều công dụng tuyệt vời mà trước nay chúng ta đã vô tình bỏ qua.
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Ngoài công dụng làm đẹp, nước vo gạo còn được dùng dể khử độc rau quả, rửa chén, làm sạch xoong nồi bị cháy…
Làm nước rửa chén
Nếu chén đĩa của bạn không dính quá nhiều dầu mỡ, thay vì sử dụng nước rửa chén bạn nên dùng nước vo gạo để rửa. Phương pháp này không chỉ giúp bạn tiết kiệm nước rửa chén mà còn góp phần bảo vệ da tay.
Khử độc rau quả
Với các loại rau củ mua ngoài chợ, nếu bạn chỉ rửa bằng nước sẽ không thể loại bỏ độc tố bám trên bề mặt.
Để bảo vệ sức khỏe các thành viên trong gia đình, bạn nên ngâm rau củ vào nước vo gạo có pha chút muối khoảng một đến hai giờ rồi rửa sạch lại lần nữa.
Rửa sạch xoong nồi bị cháy, xỉn màu
Với những chiếc xoong làm bằng nhôm, gang, inox bị cháy hay để lâu ngày không dùng đến bị xỉn màu, thay vì vứt đi hay tốn nhiều công sức để làm sạch bạn chỉ cần dùng một ít nước vo gạo là được.
Cách làm rất đơn giản: Bạn chỉ cần đổ nước vo gạo ngập xoong, đun đến khi nước sôi, để một lát rồi tắt bếp. Khi nước nguội thì đổ ra, rửa sạch lại bằng nước.
Khử vết mốc trên quần áo
Nếu chẳng may quần áo bạn bị mốc, thay vì sử dụng nước tẩy bạn có thể chữa cháy bằng nước vo gạo. Phương pháp này không chỉ mang lại hiệu quả nhanh chóng mà còn tuyệt đối an toàn.
Cách làm: Bạn chỉ cần ngâm quần áo bị mốc trong nước vo gạo qua đêm rồi giặt lại với nước, kết quả mang lại sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc.
Làm sạch ốc
Thông thường, ốc mua từ chợ về sẽ chứa nhiều bùn đất, chất bẩn trong miệng. Nếu bạn không biết cách làm sạch, ốc khi luộc ra sẽ bị nhớt, chứa sạn.
Thay vì thế, lúc mua về, bạn chỉ cần ngâm ốc trong nước vo gạo. Sau 1 - 2 giờ, ốc sẽ tự nhả bùn, nhớt trong miệng ra. Sau đó, rửa lại với nước là bạn có thể chế biến chúng thành những món ăn ngon miệng.
Nếu bạn muốn rút ngắn thời gian ngâm ốc, có thể bỏ vào trong nước vo gạo vài lát ớt tươi.