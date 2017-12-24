Ngoài công dụng làm đẹp, nước vo gạo còn được dùng dể khử độc rau quả, rửa chén, làm sạch xoong nồi bị cháy…

Nếu chén đĩa của bạn không dính quá nhiều dầu mỡ, thay vì sử dụng nước rửa chén bạn nên dùng nước vo gạo để rửa. Phương pháp này không chỉ giúp bạn tiết kiệm nước rửa chén mà còn góp phần bảo vệ da tay.

Với các loại rau củ mua ngoài chợ, nếu bạn chỉ rửa bằng nước sẽ không thể loại bỏ độc tố bám trên bề mặt.

Để bảo vệ sức khỏe các thành viên trong gia đình, bạn nên ngâm rau củ vào nước vo gạo có pha chút muối khoảng một đến hai giờ rồi rửa sạch lại lần nữa.

Ngâm rau củ trong nước vo gạo pha muối sẽ loại bỏ được độc tố ngoài bề mặt - Ảnh minh họa: Internet

Rửa sạch xoong nồi bị cháy, xỉn màu

Với những chiếc xoong làm bằng nhôm, gang, inox bị cháy hay để lâu ngày không dùng đến bị xỉn màu, thay vì vứt đi hay tốn nhiều công sức để làm sạch bạn chỉ cần dùng một ít nước vo gạo là được.

Cách làm rất đơn giản: Bạn chỉ cần đổ nước vo gạo ngập xoong, đun đến khi nước sôi, để một lát rồi tắt bếp. Khi nước nguội thì đổ ra, rửa sạch lại bằng nước.

Khử vết mốc trên quần áo

Khử vết mốc quần áo bằng nước vo gạo vừa tiết kiệm vừa an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chẳng may quần áo bạn bị mốc, thay vì sử dụng nước tẩy bạn có thể chữa cháy bằng nước vo gạo. Phương pháp này không chỉ mang lại hiệu quả nhanh chóng mà còn tuyệt đối an toàn.

Cách làm: Bạn chỉ cần ngâm quần áo bị mốc trong nước vo gạo qua đêm rồi giặt lại với nước, kết quả mang lại sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc.

Làm sạch ốc

Một công dụng không ngờ khác của nước vo gạo đó chính là làm sạch ốc - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, ốc mua từ chợ về sẽ chứa nhiều bùn đất, chất bẩn trong miệng. Nếu bạn không biết cách làm sạch, ốc khi luộc ra sẽ bị nhớt, chứa sạn.

Thay vì thế, lúc mua về, bạn chỉ cần ngâm ốc trong nước vo gạo. Sau 1 - 2 giờ, ốc sẽ tự nhả bùn, nhớt trong miệng ra. Sau đó, rửa lại với nước là bạn có thể chế biến chúng thành những món ăn ngon miệng.

Nếu bạn muốn rút ngắn thời gian ngâm ốc, có thể bỏ vào trong nước vo gạo vài lát ớt tươi.