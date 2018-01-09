Mách chị em những cách làm sạch xoong, nồi bị cháy sáng bóng như mới ngay tức khắc

Thay vì tốn tiền mua đồ dùng mới, bạn chỉ cần sử dụng những cách làm sạch xoong, nồi đơn giản sau đây để đảm bảo chất lượng món ăn cũng như bảo vệ sức khỏe của gia đình.

Trong quá trình nấu nướng, đôi khi chị em nội trợ sơ suất khiến thức ăn cháy khét. Những vết cháy đó không chỉ khiến xoong, nồi trông mất thẩm mỹ còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Mọi người thường bỏ vỏ táo đi mà không biết rằng chúng có tác dụng tuyệt vời trong việc làm sạch xoong, nồi bị cháy đen.

Chỉ cần bỏ vỏ táo vào nồi đun sôi rồi để nguội, bạn sẽ thấy việc chùi rửa những vết cháy đen trở nên vô cùng nhẹ nhàng.

Giấm

Chị em chỉ cần cho giấm vào nồi, đậy nắp, đun sôi khoảng 10 phút rồi mở nắp và để như vậy trong vài phút. Bạn sẽ thấy những mảng cháy khét tự động bong ra. Chỉ cần rửa lại bằng nước sạch, xoong, nồi sẽ sáng bóng như mới ngay.

Muối

Rắc một lớp muối lên bề mặt xoong, nồi bị cháy rồi cho thêm chút giấm vào ngâm từ 10 đến 15 phút. Sau đó, dùng miếng rửa chén chà nhẹ nhàng những vết cháy đen.

Đây là cách làm làm sạch xoong, nồi bị cháy cực kỳ hiệu quả được nhiều bà nội trợ áp dụng.

Chanh

Bạn dùng 2 quả chanh, cắt thành từng lát mỏng sau đó xếp vào đáy nồi bị cháy hay có vết đen. Tiếp theo, cho thêm ít nước vào nồi đun sôi đồng thời dùng muỗng đè các miếng chanh rồi chà khắp đáy, bạn sẽ thấy các vết cháy bong ra dễ dàng.

Nước sốt cà chua

Ngoài công dụng tăng hương vị cho những món ăn, sốt cà chua còn có thể làm sạch nồi, chảo bị cháy hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Khi xoong, nồi có những vết cháy đen chị em nội trợ có thể rải đều nước sốt cà chua lên bề mặt những nơi bị cháy, để yên trong vòng 30 phút rồi dùng miếng rửa chén chà sạch. Cuối cùng rửa lại bằng nước sạch, bạn sẽ bất ngờ trước kết quả.

Dùng khoai tây và muối

Khoai tây gọt vỏ, cắt làm đôi theo chiều dọc rồi nhúng mặt vừa cắt vào một ít muối. Sau đó, bạn chà xát khoai tây lên bề mặt nồi, xoong bị cháy khét.

Khoai tây và muối là sự kết hợp hoàn hảo để "đánh bay" những vết cháy khét ở xoong, nồi - Ảnh minh họa: Internet

Trong khoai tây có thành phần axit oxalic tự nhiên, có thể hòa tan lớp gỉ sét. Kết hợp với muối, chúng sẽ mài mòn bề mặt lớp cháy khét dễ dàng.

Hy vọng các chị em nội trợ sẽ thành công với những cách làm sạch xoong, nồi bị cháy đơn giản ở trên.