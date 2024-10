6 điều cần cân nhắc trước khi mua nồi áp suất lần đầu tiên

Nồi áp suất được biết đến giúp rút ngắn thời gian nấu nướng nhưng vẫn giữ được tất cả các chất dinh dưỡng. Thêm vào đó, nồi áp suất còn có tác dụng tuyệt vời đối với các món ăn nấu chậm, hoàn hảo để làm mềm thịt cứng và tiêu thụ ít năng lượng hơn nhiều so với bất kỳ thiết bị nhà bếp nào khác. Nhưng trước khi mua một chiếc cho mình, hãy xem xét 6 khía cạnh sau.

Khi bạn chọn nồi áp suất, điều đầu tiên cần nghĩ đến là về vật liệu. Đồ dùng bằng nhôm và thép không gỉ là tốt nhất khi mua nồi áp suất. Nhôm nhẹ, nhưng thép không gỉ được ưa chuộng vì độ bền của nó. Nhôm có thể chống gỉ và ít phản ứng với thực phẩm, khiến nó trở thành lựa chọn an toàn hơn về lâu dài.

2. Phân tích kích thước

Khi duyệt qua danh mục, hãy tìm nồi áp suất phù hợp với nhu cầu của bạn. Nếu bạn nấu cho hai hoặc ba người, nồi áp suất 3-5 lít sẽ phù hợp. Nhưng nếu bạn nấu cho gia đình 4 hoặc 6 người, hãy chọn nồi lớn hơn với dung tích khoảng 6 lít trở lên. Hãy nhớ rằng, nồi lớn vẫn có thể nấu được lượng nhỏ nhưng không phải ngược lại. Thêm vào đó, nếu bạn thường xuyên tiếp đón bạn bè và người thân, thì nồi áp suất lớn sẽ là lựa chọn lý tưởng.

3. Bếp điện so với bếp lò

Nồi áp suất bếp là công cụ thiết yếu của mọi loại bếp. Những chiếc nồi này nhanh, đáng tin cậy và cũng tạo ra tiếng "rít" mà tất cả chúng ta đều thích. Nhưng nếu bạn muốn có trải nghiệm dễ dàng, hãy chọn nồi áp suất điện. Với các cài đặt thủ công và chức năng tự động tắt, chúng hoàn hảo cho những người mới vào bếp hoặc bất kỳ ai không muốn luôn phải trông chừng món ăn của mình. Nhược điểm duy nhất của những loại nồi này là chúng chiếm nhiều không gian trên mặt bếp.

4. An toàn

Nồi áp suất hiện đại có nhiều tính năng an toàn. Bạn có thể tìm thấy van xả áp, khóa an toàn và đèn báo áp suất để nấu ăn an toàn. Nhiều nồi thậm chí còn có chức năng tự động tắt để tránh quá nhiệt. Vì vậy, hãy đảm bảo kiểm tra các tính năng này trước khi bạn đưa ra lựa chọn cuối cùng.

5. Phù hợp với thiêt bị nhà bếp

Nếu bạn đang sử dụng bếp từ, hãy đảm bảo nồi áp suất bạn sử dụng tương thích. Không phải tất cả nồi áp suất đều phù hợp với bếp từ, vì vậy nếu bạn sử dụng bếp từ, hãy đảm bảo kiểm tra xem nồi áp suất của bạn có ghi “đế cảm ứng” ở đáy không. Hãy kiểm tra lại nếu bạn không chắc chắn, điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều rắc rối.

6. Vệ sinh

Không ai thích dọn dẹp sau một bữa ăn thịnh soạn. Vì vậy, khi chọn nồi áp suất, hãy nghĩ đến việc nó dễ vệ sinh và bảo trì như thế nào. Nồi chống dính có thể rất dễ vệ sinh, nhưng lớp phủ có thể bị mòn sau một thời gian. Thép không gỉ có thể mất nhiều công sức hơn một chút để vệ sinh nhưng lại cực kỳ bền.