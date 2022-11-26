4 mẹo vệ sinh bếp từ siêu sạch, dễ thực hiện, giá thành lại "hạt dẻ", làm xong bếp sáng choang, sạch tinh tươm

Khi bạn sử dung bếp từ lâu ngày trên bề mặt xuất hiện những vết bẩn, bạn hãy nhặt hết các mẫu thức ăn thừa để bạn chỉ phải xử lý những vết bẩn cứng đầu. Ngay sau khi nấu xong, lúc thức ăn vương vãi trên mặt bếp còn chưa bị khô lại, chỉ cần lấy vải thấm nước lau rửa, chùi nhẹ là bếp sẽ sạch bong mà không lo bị xước giúp bếp luôn sáng loáng. Bạn có thể sử dụng các đồ tẩy rửa chuyên dụng thường bán ở siêu thị đều có thể sử dụng được.

Có thể nói, giấm trắng làm một nguyên liệu hữu dụng trong nhà bếp. Giấm có rất nhiều các tác dụng. Bạn sẽ tiếp tục dùng thêm một ít giấm trắng để loại bỏ các vết bẩn cứng đầu còn sót lại.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần bạn xịt các vị trí bẩn trên bề mặt bếp một lượng giấm nhỏ, giấm sẽ giúp khử mùi, loại bỏ vi khuẩn và giúp bếp sáng bóng. Hãy tận dụng giấm trắng để loại bỏ tất cả các vết bẩn trên mặt bếp.

3. Dùng khăn vải vệ sinh bếp từ ngay khi sử dụng xong

Khi sử dụng bếp từ cho việc chiên, xào, sốt, rán bằng chảo, hoặc nồi thấp rất dễ làm dầu mỡ, thức ăn bắn ra bề mặt kính bếp từ. Nếu thức ăn, dầu mỡ không được lau, vệ sinh kịp thời sẽ bị khô, cáu bẩn và cứng lại, dính chặt trên bề mặt kính. Điều này sẽ khiến các bà mẹ nội trợ rất khó để cọ rửa. Bởi hằng ngày, lớp cáu bẩn này sẽ ngày một dầy lên, cô đặc và cứng nhắc.

Ảnh minh họa: Internet

Cách vệ sinh bếp từ nhanh nhất với trường hợp này là dùng khăn vải lau sạch mặt kính bếp từ ngay sau khi nấu ăn xong. Bạn chỉ cần thấm khăn vải vào nước sạch để đảm bảo độ ẩm, hoặc sử dụng nước lau rửa để chùi nhẹ trên mặt kính bếp từ. Các vết dầu, mỡ, thức ăn sẽ nhanh chóng biến mất nếu bạn làm việc này ngay sau khi nấu ăn, làm đều đặn và thường xuyên sẽ giúp bạn làm vệ sinh bếp từ đúng cách và không mất nhiều công sức. Vẫn đảm bảo mặt kính bếp từ sáng bóng, bền đẹp.

Tuy nhiên, đối với bếp từ kết hợp hồng ngoại, mặt kính vùng nấu hồng ngoại thường có nhiệt độ nóng khá lâu. Chính vì thế, các bà mẹ nội trợ cần chú ý, chờ cho vùng nấu nguội rồi mới tiến hành vệ sinh.

4. Lau và tẩy bếp bằng bột baking soda

Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi có nguyên liệu, dùng bàn chải đánh răng quết đều baking soda lên mặt bếp. Chị em nhớ kĩ thao tác này nhé. Cố gắng bao phủ toàn bộ hỗn hợp lên bề mặt bếp. Để yên trong vòng 20 phút, đợi cho hỗn hợp phát huy tác dụng. Trong thời gian chờ đợi, chúng ta có thể tranh thủ thời gian thực hiện làm sạch tủ lạnh hay điều hòa và quay lại sau đó.