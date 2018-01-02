Tìm hiểu bà bầu uống sắt và canxi như thế nào?

Còn Canxi cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi. Canxi giúp mẹ bầu phòng tránh bệnh loãng xương, đồng thời có đủ “nguyên liệu” cho thai nhi phát triển các mô sụn, cơ, tham gia vào quá trình dẫn truyền thần kinh… Trong thai kỳ, nhu cầu Canxi của bà bầu ăng lên khoảng 30% tức là khoảng 1000mg/ngày. Nếu không nạp đủ Canxi, mẹ bầu sẽ dễ mắc bệnh loãng xương và các bệnh răng miệng cao hơn, trẻ sẽ khó phát triển tốt về chiều cao ngay từ trong bụng mẹ. Vì thế, bà bầu uống sắt và Canxi như thế nào các chị em nên tìm hiểu thật kỹ nhé!

Sắt là khoáng chất thiết yếu tham gia vào quá trình hình thành hemoglobin tạo máu của cơ thể. Khi mang thai, nhu cầu tạo máu của cơ thể tăng lên khoảng 50% vì thế nguồn bổ sung sắt cũng tăng lên tương ứng để máu có thể vận chuyển đầy đủ Oxy nuôi dưỡng thai nhi. Bên cạnh đó, sắt còn tham gia vào quá trình cấu tạo nên enzym hệ miễn dịch, giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Do đó, một khi thiếu sắt mẹ bầu sẽ mệt mỏi, khó chịu và sinh non, thiếu cân ở trẻ sơ sinh… là điều khó tránh khỏi.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , đối với Canxi, hàm lượng bổ sung thay đổi theo từng tháng. Theo đó:

Để duy trì một thai kỳ khỏe mạnh, cách uống sắt và Canxi cho bà bầu cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ, để đưa ra liều lượng bổ sung phù hợp. Hơn nữa, các chị em cũng cần phải biết có nên uống sắt và Canxi cùng một lúc không và uống đến khi nào thì dừng, để không xảy ra tình trạng bổ sung thừa hoặc thiếu gây hại cho sức khỏe.

- 3 tháng đầu khi mang thai là 800mg Canxi/ngày.

- 3 tháng giữa thai kỳ là 1000mg Canxi/ngày.

- 3 tháng cuối thai kỳ mẹ bầu cần bổ sung 1500mg Canxi/ngày.

Cách bổ sung sắt và Canxi an toàn nhất là từ thực phẩm ăn uống hàng ngày. Ảnh internet

Cách bổ sung Canxi dễ dàng và an toàn nhất chính là thông qua chế độ ăn uống hàng ngày. Những thực phẩm giàu Canxi như: tôm, cua, cá, tép, ốc, sữa chua, sữa tươi, phô mai, ngũ cốc, cải bó xôi, súp lơ xanh… Tuy nhiên, khi chế biến thì lượng Canxi trong thực phẩm sẽ bị thất thoát một phần nào đó, khiến cho cơ thể không nạp đủ lượng Canxi cần thiết. Vì thế, lúc này mẹ bầu cần bổ sung thêm Canxi bằng đường uống, có khả năng hấp thu tối đa. Khi uống Canxi mẹ bầu nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn cụ thể, để tránh gây ra tình trạng dư thừa, hình thành táo bón, sỏi thận…

Đối với sắt, mẹ bầu cần bổ sung khoảng 30mg/ngày. Đồng thời, mẹ bầu nên bổ sung thêm Vitamin C để tăng khả năng hấp thụ sắt. Hàng ngày, mẹ bầu nên bổ sung thịt bò, bí đỏ, thịt nạc, ngũ cốc… để nạp thêm lượng sắt cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu chế độ ăn uống quá nghèo nàn, thì mẹ bầu cần bổ sung thêm sắt bằng viên uống.

Lưu ý về cách uống sắt và Canxi cho bà bầu

Sắt và Canxi là 2 thành phần không thể thiếu trong thực đơn dinh dưỡng của bà bầu. Tuy nhiên, chúng lại khá kỵ nhau cho nên mẹ bầu không thể bổ sung sắt và Canxi cùng một lúc. Vì thế:

- Mẹ bầu không nên ăn các thực phẩm giàu sắt nếu đang bổ sung Canxi hoặc cũng không nên uống viên thuốc sắt cùng với sữa. Bởi Canxi sẽ làm cản trở khả năng hấp thụ sắt của cơ thể, khiến lượng sắt bị tiêu hao.

- Vitamin D giúp cơ thể chuyển hóa Canxi tốt và Vitamin C giúp cơ thể hấp thụ tốt hàm lượng sắt trong thực phẩm. Vì vậy, khi bổ sung Canxi và sắt mẹ bầu cần bổ sung kèm theo nguồn thực phẩm chứa vitamin C và vitamin D.

Không nên bổ sung sắt và Canxi cùng 1 lúc vì sẽ làm cản trở sự hấp thụ của nhau. Ảnh internet

- Không nên bổ sung sắt và Canxi quá nhiều vì có thể dẫn đến tác dụng phụ không mong muốn như khó tiêu, ợ nóng.

- Thời điểm uống sắt và Canxi cho bà bầu là hoàn toàn khác nhau. Nên uống Canxi vào buổi sáng, để có ánh nắng mặt trời, cơ thể tự tổng hợp vitamin D để chuyển hóa Canxi. Còn sắt bổ sung khi cơ thể đói thì sẽ hấp thu tốt nhất. Nhưng không uống sắt vào buổi tối, khiến mẹ bầu đầy bụng, khó tiêu.

Trên đây là những thông tin cơ bản để các chị em hiểu rõ hơn về vấn đề bà bầu uống sắt và Canxi như thế nào cho đúng, có hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình phát triển của thai nhi toàn diện.