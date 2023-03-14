Sản phụ chia sẻ bí quyết sinh 3 nhưng vẫn cho con bú thừa thãi nhờ điều này?

Cụ thể, chị Lành cho biết: “Em dư sữa nhiều quá, chị em nào cần sữa cho con thì ới em cho. Nay về nhà nội tụi nhỏ dưới Eakar rồi nên ai cần thì tới nhà lấy chứ em không đi gửi được. Em đã sinh 3 con được hơn 3 tháng rồi”.

Mới đây, bà mẹ bỉm sữa tên Nguyễn Thị Lành, ở xã Cư ni, Eakar, Daklak đã chia sẻ về việc chị có quá nhiều sữa sau sinh nên vẫn dư sữa cho 3 con bú. Chính vì vậy nếu những bà mẹ nào đang thiếu sữa có thể liên hệ với cô này để tìm hiểu bí quyết.

Chia sẻ trên của mẹ bỉm ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên bởi hiếm khi có người sinh tới 3 nhưng vẫn dư sữa cho con bú. Thậm chí một vài người còn đặt biệt danh vui cho chị Lành là ''bò sữa'' chính hiệu.

Để làm được điều này mẹ bỉm cũng chia sẻ, sau sinh chị ăn uống đơn giản và đa dạng các bữa ăn như nhiều sản phụ nuôi con nhỏ khác. Chị không kiêng khem bất cứ thực phẩm nào , ăn thoải mái những món mình thích nên tâm trạng luôn ở mức thoải mái và không stress một chút nào.

Ngoài ra, mỗi ngày chị Lành cũng uống 4 hộp sữa tươi ít đường, ăn nhiều trái cây, uống 4-5 lít nước, luôn luôn uống 1 ly ngũ cốc trước khi đi ngủ và cứ 4 giờ đồng hồ thực hiện hút sữa một lần.

Một ngày trung bình chị Lành hút được khoảng 800-900nl sữa mẹ. Cả ngày chị hút được khoảng 5-6 lít - Ảnh: Internet

“Nhiều người cứ hỏi mình ăn uống như thế nào mà có nguồn sữa dồi dào mỗi ngày cho con như vậy, thật sự mình không có bí quyết gì cả. Ngoài cố gắng ăn đa dạng, thay đổi món liên tục thì mình ăn nhiều trái cây, uống sữa tươi ít đường và ngũ cốc. Bên cạnh đó không ngày nào mình không uống 4-5 lít nước và quan trọng nhất là không quá kiêng khem gì cả, duy trì tinh thần vui vẻ”, chị Lành kể cụ thể.

Vì cho con bú sữa mẹ và thực hiện chế độ ăn như vậy nên sau sinh 1 tuần, chị Lành đã giảm được 10kg, về dáng như ban đầu. Dù cho ra nhiều sữa nhưng chất lượng là vô cùng tốt, các bé của chị Lành đều tăng cân nhanh chóng và cực kỳ khỏe mạnh.

“Khi mổ bắt 3 con chào đời, 3 con có cân nặng rất khiêm tốn. Bé thứ nhất được 1,6kg. Bé thứ 2 được 1,7kg. Bé thứ 3 chỉ được 1,1kg. Do sinh non ở tuần thứ 31 nên sau sinh 2 tháng, các bé đều phải nằm viện để chiếu đèn. Nhưng trộm vía đến nay mới 3 tháng mà con đã được 5kg”, mẹ bỉm hạnh phúc chia sẻ.