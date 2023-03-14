Phương Trinh Jolie bật mí thời điểm sinh con với Lý Bình nhưng vẫn quyết tâm giữ kín một điều?

Mẹ bầu 14/03/2023 09:00

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie đã khoe khoảnh khắc diện bikini đầy táo bạo khi cùng Lý Bình và con gái có mặt tại một khu nghỉ dưỡng. Không những thế, Phương Trinh Jolie còn hé lộ về thời điểm dự sinh với đông đảo khán giả.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie đã khoe khoảnh khắc diện bikini đầy táo bạo khi cùng Lý Bình và con gái có mặt tại một khu nghỉ dưỡng. Không những thế, Phương Trinh Jolie còn hé lộ về thời điểm dự sinh với đông đảo khán giả.

Phương Trinh Jolie bật mí thời điểm sinh con với Lý Bình nhưng vẫn quyết tâm giữ kín một điều? - Ảnh 1Phương Trinh Jolie bật mí thời điểm sinh con với Lý Bình nhưng vẫn quyết tâm giữ kín một điều? - Ảnh 2

Phương Trinh Jolie bật mí thời điểm sinh con với Lý Bình nhưng vẫn quyết tâm giữ kín một điều? - Ảnh 3
Phương Trinh Jolie khoe ảnh du lịch cùng gia đình - Ảnh: FBNV

Cụ thể có một người hâm mộ đã đặt ra câu hỏi cho cô nàng: "Khi nào em sinh?", Phương Trinh Jolie khéo léo trả lời: "Tháng 6 ạ". Tuy nhiên khi người này tiếp tục hỏi về giới tính con thứ hai người đẹp đã lựa chọn im lặng.

Phương Trinh Jolie bật mí thời điểm sinh con với Lý Bình nhưng vẫn quyết tâm giữ kín một điều? - Ảnh 4
Phương Trinh hé lộ thời điểm sinh con - Ảnh: Chụp màn hình

Vào tháng 4/2022, Phương Trinh Jolie và Lý Bình tổ chức hôn lễ hoành tráng. Trên trang Facebook cá nhân, Phương Trinh Jolie thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc gia đình hạnh phúc. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi được nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Phương Trinh Jolie bật mí thời điểm sinh con với Lý Bình nhưng vẫn quyết tâm giữ kín một điều? - Ảnh 5
Phương Trinh Jolie và Lý Bình tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi năm ngoái - Ảnh: Internet

Sau 7 tháng kết hôn, cặp đôi Phương Trinh Jolie và Lý Bình nhận được kết tinh quả ngọt. Thời điểm thông báo mang thai, nữ diễn viên đã dí dỏm đặt chiếc que thử thai trong hộp để tạo bất ngờ cho chồng. Khi biết tin được lên chức, Lý Bình đã rơi nước mắt vì hạnh phúc. Được biết, Lý Bình và Phương Trinh Jolie đã mong con từ lâu, thậm chí phải can thiệp cả y học. Chính vì vậy, khi biết tin bà xã mang thai anh đã rất xúc động.

Phương Trinh Jolie bật mí thời điểm sinh con với Lý Bình nhưng vẫn quyết tâm giữ kín một điều? - Ảnh 6
Khi biết tin bà xã mang thai, Lý Bình đã rất xúc động - Ảnh: Internet

Phương Trinh Jolie cho biết rất hạnh phúc khi có chồng và mẹ chồng chăm sóc khi mang thai. Lần đầu tiên có con cách đây 10 năm, nữ diễn viên làm mẹ đơn thân, không có người đàn ông bên cạnh quan tâm.

Phương Trinh Jolie bật mí thời điểm sinh con với Lý Bình nhưng vẫn quyết tâm giữ kín một điều? - Ảnh 7

Phương Trinh Jolie bật mí thời điểm sinh con với Lý Bình nhưng vẫn quyết tâm giữ kín một điều? - Ảnh 8
Phương Trinh Jolie cho biết rất hạnh phúc khi có chồng và mẹ chồng chăm sóc khi mang thai - Ảnh: Internet

Phương Trinh Jolie mang thai vẫn rất nhanh nhẹn và khỏe khoắn. Cô thoải mái chụp hình, biểu diễn trên sân khấu tràn đầy năng lượng. Điều hạnh phúc là trong mỗi hoạt động người đẹp đều có Lý Bình đồng hành.

Lý do bà Nhân Vlog cùng chồng kỹ sư quyết định làm thụ tinh nhân tạo ở Việt Nam, thay vì Nhật

Lý do bà Nhân Vlog cùng chồng kỹ sư quyết định làm thụ tinh nhân tạo ở Việt Nam, thay vì Nhật

Lấy chồng Nhật hơn 17 tuổi, Bà Nhân Vlog nhận được sự quan tâm với loạt video nấu ăn, review ẩm thực cùng cuộc sống tại Nhật Bản. Song, cả hai vẫn chưa có con dù đã kết hôn được 5 năm.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Trinh Jolie Phương Trinh Jolie - Lý Bình vbiz

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 48 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 5 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 10 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 14 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'