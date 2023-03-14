Phương Trinh Jolie bật mí thời điểm sinh con với Lý Bình nhưng vẫn quyết tâm giữ kín một điều?

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie đã khoe khoảnh khắc diện bikini đầy táo bạo khi cùng Lý Bình và con gái có mặt tại một khu nghỉ dưỡng. Không những thế, Phương Trinh Jolie còn hé lộ về thời điểm dự sinh với đông đảo khán giả.

Vào tháng 4/2022, Phương Trinh Jolie và Lý Bình tổ chức hôn lễ hoành tráng. Trên trang Facebook cá nhân, Phương Trinh Jolie thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc gia đình hạnh phúc. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi được nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Cụ thể có một người hâm mộ đã đặt ra câu hỏi cho cô nàng: "Khi nào em sinh?", Phương Trinh Jolie khéo léo trả lời: "Tháng 6 ạ". Tuy nhiên khi người này tiếp tục hỏi về giới tính con thứ hai người đẹp đã lựa chọn im lặng.

Phương Trinh Jolie và Lý Bình tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi năm ngoái - Ảnh: Internet

Sau 7 tháng kết hôn, cặp đôi Phương Trinh Jolie và Lý Bình nhận được kết tinh quả ngọt. Thời điểm thông báo mang thai, nữ diễn viên đã dí dỏm đặt chiếc que thử thai trong hộp để tạo bất ngờ cho chồng. Khi biết tin được lên chức, Lý Bình đã rơi nước mắt vì hạnh phúc. Được biết, Lý Bình và Phương Trinh Jolie đã mong con từ lâu, thậm chí phải can thiệp cả y học. Chính vì vậy, khi biết tin bà xã mang thai anh đã rất xúc động.

Khi biết tin bà xã mang thai, Lý Bình đã rất xúc động - Ảnh: Internet

Phương Trinh Jolie cho biết rất hạnh phúc khi có chồng và mẹ chồng chăm sóc khi mang thai. Lần đầu tiên có con cách đây 10 năm, nữ diễn viên làm mẹ đơn thân, không có người đàn ông bên cạnh quan tâm.

Phương Trinh Jolie cho biết rất hạnh phúc khi có chồng và mẹ chồng chăm sóc khi mang thai - Ảnh: Internet

Phương Trinh Jolie mang thai vẫn rất nhanh nhẹn và khỏe khoắn. Cô thoải mái chụp hình, biểu diễn trên sân khấu tràn đầy năng lượng. Điều hạnh phúc là trong mỗi hoạt động người đẹp đều có Lý Bình đồng hành.