Chất nhầy cổ tử cung: 'Hàng thủ' bảo vệ và xúc tác tuyệt vời cho hành trình thụ thai của chị em phụ nữ

Tiến sĩ Santosh Gupta, Chuyên gia tư vấn về khả năng sinh sản tại Nova IVF, Koramangala ở Bengaluru, cho biết: “Trong thời kỳ phụ nữ có khả năng thụ thai, chất nhầy có dạng trơn và lỏng trong khi chất nhầy có dạng đặc hoặc nhão nếu phụ nữ không trong thời gian có khả năng sinh sản. Thành phần và chất lượng của chất nhầy cổ tử cung dao động liên quan đến kết cấu, thể tích và màu sắc trong suốt chu kỳ kinh nguyệt của cô ấy bởi các hormone như estrogen. Theo dõi chất nhầy cổ tử cung và quan sát những thay đổi có thể cho phép bạn dự đoán hoặc xác định những ngày dễ thụ thai nhất trong chu kỳ của mình."

Được tiết ra từ lỗ tử cung, nó chảy ra ngoài dưới dạng dịch tiết âm đạo. Chất nhầy cổ tử cung có thể có nhiều kết cấu khác nhau, từ dính, kem, chảy nước, co giãn hoặc trơn. Những tính nhất quán thay đổi này có thể có ý nghĩa gì đó mà sức khỏe sẽ gửi thông điệp cho chị em. Hãy cùng nhau giải mã điều đó ở đây nhé.

● Sau kỳ kinh nguyệt, quá trình sản xuất chất nhầy cổ tử cung ở mức thấp nhất. Một số phụ nữ cũng bị khô trong thời gian này nhưng sau một vài ngày, lượng chất nhầy tăng lên và về thành phần, chất nhầy có thể có màu vàng, đục hoặc trắng và có dạng dính.

Chất nhầy thay đổi như thế nào trong suốt tháng:

● Khi gần đến ngày rụng trứng, chất nhầy cổ tử cung tăng lên về số lượng

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● Trong thời kỳ rụng trứng: Quá trình trứng trưởng thành được phóng ra khỏi buồng trứng. Sau khi trứng được giải phóng, nó sẽ di chuyển qua ống dẫn trứng và ở đó trong 12 đến 24 giờ, nơi nó có thể được thụ tinh và quá trình sản xuất chất nhầy cổ tử cung sẽ ở mức cao nhất.

"Vào thời điểm này, độ đặc và màu của chất nhầy giống như lòng trắng trứng. Đây là thời kỳ dễ thụ thai nhất trong suốt chu kỳ kinh nguyệt và việc tiết ra lòng trắng trứng kéo dài trong vài ngày", bác sĩ Gupta cho biết thêm

● Sau khi rụng trứng, số lượng chất nhầy từ cổ tử cung giảm và trở nên đặc hơn.

Chất nhầy cổ tử cung có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục ra sao?​

Trong suốt chu kỳ kinh nguyệt, chất nhầy cổ tử cung trải qua những thay đổi có thể biểu thị dấu hiệu rụng trứng thường xuyên. Dịch cổ tử cung màu mỡ giúp tinh trùng di chuyển về phía cổ tử cung để thụ tinh với trứng và giữ cho tinh trùng khỏe mạnh trong suốt hành trình.

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Trứng trong tử cung phát triển bên trong một vỏ bọc gọi là nang trứng. Nang sản xuất estrogen làm mềm cổ tử cung và mở ra một chút. Khi nang trứng vỡ, cơ thể trải qua quá trình rụng trứng, nơi trứng được giải phóng.

Estrogen đóng một vai trò quan trọng trong việc thay đổi kết cấu của chất lỏng cổ tử cung, làm cho nó có khả năng hỗ trợ khả năng sinh sản cao hơn.

Những thay đổi về chất nhầy có thể có nhiều ý nghĩa hơn là chỉ rụng trứng

Điều quan trọng là phải nhận ra những thay đổi trong chất nhầy cổ tử cung của bạn vì nó giúp xác định thời kỳ bạn có khả năng rụng trứng và thụ thai. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trong chất nhầy cổ tử cung hoặc các dấu hiệu nhiễm trùng có thể xảy ra, điều quan trọng là phải hỏi ý kiến ​​bác sĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Dịch nhầy cổ tử cung thường không mùi, tuy nhiên nếu có mùi hôi thì đó có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng. Những dấu hiệu như vậy bao gồm chất nhầy cổ tử cung có màu vàng, xanh lá cây hoặc xám hoặc có thể gây ngứa ngáy hoặc có mùi hôi.

Chất nhầy cổ tử cung và mối liên hệ của nó với cơ hội mang thai ra sao?​

Chất nhầy cổ tử cung đóng một vai trò quan trọng vì nó là một trong những liên kết chính giữa các tín hiệu hormone và khả năng sinh sản bằng cách cung cấp tinh trùng để vận chuyển đến đường sinh sản trên.

Khi một người phụ nữ đến gần thời kỳ rụng trứng, một loại hormone chịu trách nhiệm sản xuất chất nhầy cổ tử cung là estrogen bắt đầu đạt đến đỉnh điểm. Trong giai đoạn này, thành phần của chất nhầy cổ tử cung thay đổi từ dạng kem, nhão sang chất nhầy co giãn giống như lòng trắng trứng do đó nó còn được gọi là chất nhầy cổ tử cung lòng trắng trứng (EWCM).

Ảnh minh họa: Internet

Chất nhầy màu trắng trứng trơn, ướt, trong suốt và co giãn giúp các tế bào tinh trùng dễ dàng tăng cường khả năng di chuyển qua ống cổ tử cung. Có đủ chất nhầy cổ tử cung lòng trắng trứng trong thời kỳ thụ thai sẽ cải thiện cơ hội thụ thai.

Tiến sĩ Gupta nói: "Chất nhầy cổ tử cung rất cần thiết để thụ thai vì nó tạo môi trường lý tưởng cho tinh trùng phát triển và di chuyển tự do. Có ít hoặc không có chất nhầy cổ tử cung có thể gây khô âm đạo và có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai của bạn."

Theo Times of India