Phụ nữ sau sinh mổ nên kiêng ăn gì?

Mẹ bầu 23/02/2018 18:00

Phụ nữ sau sinh mổ cần thực hiện chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng nhưng phải tuyệt đối kiêng các thực phẩm khiến vết thương lâu lành, mưng mủ hay tạo sẹo lồi gây mất thẩm mỹ.

Hầu hết phụ nữ sinh con bằng phương pháp mổ có thời gian phục hồi lâu hơn so với phụ nữ sinh thường. Do đó, trong chế độ dinh dưỡng sau sinh, chị em cần chú ý tránh ăn các thực phẩm ảnh hướng đến vết mổ để nhanh liền sẹo và không gây mất thẩm mỹ.

Phụ nữ sau sinh mổ nên kiêng ăn gì?

Rau muống

Phụ nữ sau sinh mổ nên kiêng ăn gì? - Ảnh 1
Rau muống là thực phẩm hàng đầu phụ nữ sau sinh mổ không nên ăn - Ảnh minh họa: Internet

Rau muống thúc đẩy quá trình sản sinh các sợi collagen ở những vết thương hở, giúp vết thương nhanh lành. Nhưng quá trình sản sinh các tế bào mô mới không theo trình tự nhất định dẫn đến các mô xếp chồng lấn lên nhau gây ra tình trạng sẹo lồi làm mất thẩm mỹ vết thương. Vì vậy, sản phụ sinh mổ cần tránh ăn rau muống để vết mổ không bị lồi sẹo.

Thịt bò

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Thịt bò làm các vết thương hở bị sẹo lồi và gây sậm màu - Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò là loại thịt đỏ cung cấp nhiều chất sắt cho phụ nữ khi mang thai. Tuy nhiên, đối với phụ nữ sau sinh mổ, thịt bò không chỉ gây sẹo lồi mà còn khiến vết thương sậm màu hơn.

Đồ tanh và các loại hải sản

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Đồ tanh và các loại hải sản sẽ khiến vết thương mổ của sản phụ lâu lành hơn - Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn từ 4 – 12 tuần sau sinh mổ, chị em cần kiêng ăn các thực phẩm tanh (nghêu, sò, ốc, hến…) và các loại hải sản. Những thực phẩm này tuy giàu dinh dưỡng nhưng sẽ khiến máu khó đông sau phẫu thuật khiến vết mổ lâu lành. Ngoài ra, ăn hải sản sẽ khiến vết mổ của sản phụ ngứa ngáy, khó chịu.

Gạo nếp

Phụ nữ sau sinh mổ nên kiêng ăn gì? - Ảnh 4
Phụ nữ sinh mổ cần kiêng đồ nếp để tránh mưng mủ vết thương - Ảnh minh họa: Internet

Gạo nếp có tính nóng, dẻo, dễ gây sưng, làm mủ đối với các vết thương hở. Phụ nữ sau sinh cần tuyệt đối kiêng đồ nếp nếu muốn vết thương nhanh lành.

Trứng gà

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Trứng gà có thể khiến vết mổ của sản phụ lâu lành và em bé dễ bị đầy hơi - Ảnh minh họa: Internet

Trứng gà rất tốt cho phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh trong độ tuổi ăn dặm và trẻ nhỏ nhưng lại không tốt cho phụ nữ sau sinh mổ. Thành phần trong trứng gà sẽ khiến vết mổ lâu lành và gây đầy hơi cho em bé.

Rượu, cà phê và các chất kích thích

Sản phụ sau khi sinh mổ không nên uống rượu, cà phê và các chất kích thích để tránh suy giảm chất lượng sữa cho con bú.

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Sản phụ sinh mổ cần kiêng uống cà phê để không ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé - Ảnh minh họa: Internet

Thành phần caffeine trong cà phê vừa ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ, vừa gây hại cho sức khỏe của trẻ sơ sinh nếu con bú sữa mẹ có thành phần caffeine.

Khi mẹ uống rượu, nồng độ cồn trong rượu sẽ gây hại cho mẹ và ảnh hưởng đến hệ thần kinh non nớt của bé.

Biết thực phẩm phụ nữ sinh mổ nên kiêng, chị em sẽ đẩy nhanh thời gian phục hồi sau sinh, giúp chăm sóc con tốt hơn. 

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