Cách giảm mỡ bụng thần kỳ sau sinh chỉ bằng một nắm muối tại nhà, chị em không cần phải tốn tiền đến spa

Gừng có tác dụng đặc biệt trong việc cầm máu. Do đó, khi chườm muối rang gừng trên da sẽ giúp mạch tử cung co hồi nhanh, ra huyết ít khiến mạch máu vùng bụng co lại. Từ đó, phần bụng rỗng sau sinh sẽ nhỏ dần.

Sau khi sinh, nhiều chị em bị ám ảnh với vòng 2 ngấn mỡ khiến tâm lý luôn mặc cảm, tự ti. Có không ít người tức tốc đến các spa làm đẹp để nhanh chóng giảm cân, hút mỡ bụng. Tuy nhiên, với những phương pháp giảm mỡ bụng sau sinh bằng muối đơn giản mà hiệu quả này, chị em không cần đến các cơ sở thẩm mỹ cũng có thể lấy lại được vóc dáng thon gọn.

- Muối hột: 2kg (có thể giảm nếu chị em dùng ít hơn)

- Gừng: 1kg

- Khăn hoặc túi vải.

Thực hiện:

- Bước 1: Gừng rửa sạch, giã nát để riêng.

- Bước 2: Cho muối vào chảo rang nóng trong vòng 10 phút. Tiếp đến, thêm gừng đã ráo nước vào rang.

- Bước 2: Khi thấy muối trong chảo đã nóng già, bạn trút muối vào khăn, bọc lại.

- Bước 3: Đợi muối bớt nóng thì chườm lên vùng bụng khoảng 3 lần/ngày.

Lưu ý:

- Chị em nên kiểm tra độ nóng của muối trước khi chườm lên bụng để tránh bị bỏng.

- Để giảm rõ rệt mỡ bụng sau sinh, ngoài việc chườm muối rang gừng, chị em nên kết hợp với chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ và tập luyện thể thao mỗi ngày. Chỉ sau một tháng, mỡ bụng sẽ giảm đáng kể.

Muối rang ngải cứu

Muối rang ngải cứu là phương pháp dân gian phổ biến giúp giảm béo bụng sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Thời kỳ mang thai, nhiều mẹ bầu thường kiêng ăn rau ngải cứu để tránh những cơn co thắt tử cung, ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, sau khi sinh xong, chị em hãy tận dụng loại rau này kết hợp với muối trong việc giảm mỡ vùng bụng.

Nguyên liệu:

- Ngải cứu: 1 bó

- Muối hạt: 1kg

- Túi vải hoặc khăn khô.

Thực hiện:

- Bước 1: Ngải cứu rửa sạch, đem phơi khô.

- Bước 2: Sao ngải cứu trên bếp đến khi có màu vàng sẫm thì cho muối hạt vào.

- Bước 3: Đảo đều tay muối và ngải cứu đến khi ngả sang màu đen thì tắt bếp.

- Bước 4: Trút hỗn hợp muối đã rang vào khăn, quấn lại. Chờ đến khi nguội dần thì chườm lên bụng.

Giảm mỡ bụng sau sinh bằng muối rang ngải cứu là phương pháp đơn giản, hiệu quả với nguyên liệu rẻ tiền. Chỉ cần kiên trì chườm khoảng 2 lần/ngày trong vòng 1 tháng, bạn không cần đổ quá nhiều mồ hôi vào các bài tập thể dục cường độ mạnh vẫn có thể giảm được lượng mỡ thừa vùng bụng.

Muối rang

Sử dụng muối hột hoặc muối hầm rang nóng rồi chườm trên bụng sẽ giúp chị em giảm lượng mỡ thừa sau sinh hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không muốn sử dụng gừng và ngải cứu, chị em có thể dùng muối rang thông thường để giảm mỡ bụng sau sinh. Hơi nóng của muối sẽ giúp vòng bụng chị em thêm săn chắc, gọn gàng. Đặc biệt cách này khá phù hợp với những phụ nữ sau sinh bị lạnh bụng.

Nguyên liệu:

- Muối hột: 1kg

- Túi vải hoặc khăn sạch.

Thực hiện:

- Bước 1: Rang nóng 1kg muối trên bếp đến khi nóng già.

- Bước 2: Trút lượng muối đã rang vào túi vải, đợi bớt nóng thì chườm lên vùng bụng.

Lưu ý:

- Trường hợp chị em sinh mổ, tránh chườm trực tiếp lên vết thương.

- Nếu không có muối hột, chị em có thể thay thế bằng muối hầm.

- Trong cả 3 cách giảm mỡ bụng sau sinh bằng muối, chị em chỉ cần rang muối 1 lần. Những lần tiếp theo, chỉ cần cho túi muối vào lò vi sóng làm nóng lại là có thể tiếp tục chườm lên bụng.

Chúc các chị em thành công!