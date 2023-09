Cách giảm mỡ bụng thần kỳ sau sinh chỉ bằng một nắm muối tại nhà, chị em không cần phải tốn tiền đến spa

Sau khi sinh, nhiều chị em bị ám ảnh với vòng 2 ngấn mỡ khiến tâm lý luôn mặc cảm, tự ti. Có không ít người tức tốc đến các spa làm đẹp để nhanh chóng giảm cân, hút mỡ bụng. Tuy nhiên, với những phương pháp giảm mỡ bụng sau sinh bằng muối đơn giản mà hiệu quả này, chị em không cần đến các cơ sở thẩm mỹ cũng có thể lấy lại được vóc dáng thon gọn.

3 cách giảm mỡ bụng sau sinh bằng muối

Muối rang gừng

Muối và gừng là những nguyên liệu thường có sẵn trong các gia đình, giúp làm giảm mỡ bụng sau sinh cho chị em - Ảnh minh họa: Internet

Gừng có tác dụng đặc biệt trong việc cầm máu. Do đó, khi chườm muối rang gừng trên da sẽ giúp mạch tử cung co hồi nhanh, ra huyết ít khiến mạch máu vùng bụng co lại. Từ đó, phần bụng rỗng sau sinh sẽ nhỏ dần.