Mách chị em 8 cách làm giảm béo bụng sau sinh, nhanh chóng lấy lại ngay phong độ

Ở phụ nữ, nước chiếm gần 75% trọng lượng cơ thể. Uống đủ nước mỗi ngày sẽ giúp chị em tăng cường sức khỏe , làn da căng mịn. Quan trong hơn, việc uống nhiều nước sẽ giúp cơ thể bạn đốt cháy calo hiệu quả. Do đó, bạn nên uống tối thiểu 8 ly nước mỗi ngày khi đang cho con bú sữa mẹ.

Tùy thuộc vào thể trạng, yếu tố di truyền, cường độ hoạt động và cân nặng của mẹ bầu trong thai kỳ mà khả năng lấy lại vóc dáng ban đầu của chị em diễn ra nhanh hay chậm. Để làm giảm tình trạng béo bụng sau sinh, các mẹ cần kiên trì ăn uống và tập luyện một cách khoa học. Tám bí kíp "vàng" dưới đây sẽ giúp chị em mau chóng giảm lượng mỡ thừa vùng bụng.

Protein giúp phát triển cơ và chứa nhiều collagen – chất quan trọng giúp cải thiện sự săn chắc cho làn da. Dù đang cho con bú bằng sữa mẹ hay không, các chị em cũng nên ăn nhiều thực phẩm chứa nhiều protein. Theo các chuyên gia, trung bình chị em nên tiêu thụ 50g protein/ngày căn cứ theo hoạt động thể chất và cân nặng.

Phụ nữ sau sinh có thể thực hiện các động tác thể dục phù hợp để nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Các hoạt động đi bộ, tập yoga nhẹ nhàng vừa giúp tinh thần chị em thư giãn, vừa đốt cháy lượng mỡ thừa một cách hữu hiệu. Khi cơ thể khỏe mạnh hơn, bạn có thể tập các bài tập có cường độ cao và cần nhiều sức hơn như aerobic.

Bên cạnh đó, chị em đừng quên bổ sung rau, trái cây, sữa và các chế phẩm từ sữa để đảm bảo lượng sữa cho con bú hàng ngày. Đồng thời, nên tránh các loại quả quá chua để không ảnh hưởng đến răng và dạ dày sau sinh.

4. Tẩy da chết

Sau khi sinh xong, mẹ nên chú ý tẩy da chết vùng bụng để da mới sớm được tái tạo - Ảnh minh họa: Internet

Việc tẩy da chết toàn thân đặc biệt là khu vực bụng sẽ giúp tăng lưu lượng máu. Hoạt động này còn giúp da tái tạo tế bào mới khỏe khoắn, căng mịn hơn.

5. Bôi kem dưỡng

Sau khi tẩy da chết, chị em có thể bôi thêm lớp kem dưỡng giúp co da bụng sau sinh. Hiện nay, có rất nhiều sản phẩm kem dưỡng da chứa collagen, vitamin A, C, E, K giúp vùng da bụng chị em mau chóng phục hồi. Để đạt hiệu quả cao khi sử dụng, chị em nên tích cực bôi kem dưỡng 2 lần/ngày.

6. Chế độ ăn uống hợp lý

Ngay sau khi sinh xong, chị em không nên ăn kiêng giảm cân. Việc đột ngột cắt giảm calo và khẩu phần ăn hàng ngày sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sữa, hạn chế khả năng sản xuất sữa mẹ. Hậu quả là bé sẽ không được nhận đầy đủ dưỡng chất từ sữa mẹ, đặc biệt là chất béo.

Sau khi sinh xong, chị em đừng nghĩ ngay đến việc giảm béo bụng bằng cách ăn kiêng - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, chị em chỉ nên áp dụng chế độ ăn kiêng sau vài tháng hoặc tối thiểu sau 6 tuần, kết hợp các bài tập phù hợp với thể trạng. Đặc biệt là những chị em phụ nữ sinh mổ, cơ thể cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng để phục hồi.

Chị em lưu ý không nên cắt giảm lượng calo quá nhiều kẻo ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng. Theo các chuyên gia, phụ nữ khỏe mạnh cần từ 1600 – 2400 calo/ngày.

7. Chế độ tập luyện khoa học

Chị em nên bắt đầu bằng hoạt động đi bộ để giảm béo bụng sau sinh. Đi bộ vừa giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả, vừa giúp chị em cảm thấy tinh thần thư thái, phòng tránh các hội chứng trầm cảm sau sinh.

Khi cơ thể đã quen với hoạt động thể chất, chị em có thể bắt đầu chạy bộ, tập yoga hoặc Pilate. Tuy nhiên, trước khi thực hiện bất cứ hoạt động thể dục nào, chị em nên hỏi ý kiến của bác sĩ.

8. Kiên trì, thư giãn

Sau khi sinh, nhiều chị em cảm thấy tự ti vì vóc dáng sồ sề, mỡ bụng tích tụ quá nhiều nên thường tìm đến các biện pháp giảm béo bụng cấp tốc. Thời điểm nhạy cảm này, chị em nên thư giãn và kiên trì thực hiện chế độ ăn uống và tập luyện khoa học để không làm ảnh hưởng đến đến sức khỏe và chất lượng sữa khi cho con bú. Mỡ bụng sẽ từ từ giảm nếu chị em kiên trì thực hiện chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý.

Chúc chị em thành công với những cách làm giảm béo bụng sau sinh này!