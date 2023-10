Phụ nữ sau sinh ăn sầu riêng được không?

Sầu riêng là loại quả có vị ngọt đậm, tính nóng nhưng chúng rất giàu vitamin B, C, kali, canxi, chất xơ. Vì thế, xét về mặt khoa học, loại quả này vẫn rất tốt cho sức khỏe nếu ăn với một lượng vừa phải.

Sầu riêng là loại quả có vị ngọt đậm, tính nóng nhưng chúng rất giàu vitamin B, C, kali, canxi, chất xơ

Lượng Vitamin C trong sầu riêng giúp chống lại các gốc tự do, làm chậm quá trình oxy hóa của tế bào và ngăn ngừa các mầm bệnh. Trong 1 chén sầu riêng có thể chứa đến 80% lượng vitamin C mà cơ thể cần nạp mỗi ngày.

Trong khi đó, Vitamin B9 và hợp chất folate có trong thịt sầu riêng chín lại rất tốt cho máu, chúng tác động trực tiếp đến quá trình sản xuất hồng huyết cầu cho cơ thể. Vitamin B6 thì giúp tăng dẫn truyền thần kinh, làm giảm mệt mỏi và ngăn ngừa trầm cảm sau sinh.