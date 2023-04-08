Phát hiện tác động của Covid-19 từ mẹ ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của trẻ sơ sinh

Mẹ bầu 08/04/2023 18:00

Các trường hợp trẻ sơ sinh bị tổn thương não do nhiễm vi-rút Covid-19 khi mới sinh đã được xác nhận.

Tổn thương não nghiêm trọng đã xảy ra ở hai em bé sơ sinh Mỹ có dấu hiệu nhiễm Covid-19. Một trong số hai bé cuối cùng đã tử vong.

Theo một bài báo mới công bố trong tuần này của một nhóm nghiên cứu tại Đại học Miami, Mỹ, tổn thương não đã được xác nhận ở hai trẻ sơ sinh nhiễm vi-rút Covid-19 qua mẹ khi còn là bào thai. Cả hai em bé đều có lượng kháng thể Covid-19 cao trong máu. Điều này cho thấy rằng có thể bé đã bị nhiễm vi-rút Covid-19 khi ở trong bụng mẹ.

Phát hiện tác động của Covid-19 từ mẹ ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của trẻ sơ sinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có ý kiến ​​cho rằng thai nhi có thể phát triển các bất thường về não do nhiễm Covid-19, nhưng đây là lần đầu tiên bằng chứng trực tiếp được xác nhận.

Các loại vi-rút có thể gây tổn thương não gây tử vong cho thai nhi bằng cách lây nhiễm qua nhau thai, cơ quan kết nối cơ thể người mẹ và thai nhi trong thời kỳ mang thai, bao gồm vi-rút cytomegalo, vi-rút rubella, vi-rút Zika và vi-rút AIDS (HIV). Vi-rút Covid-19 đã được tìm thấy trong mô não của người trưởng thành, nhưng chưa khẳng định được nó sẽ làm tổn thương mô não của thai nhi.

Phát hiện tác động của Covid-19 từ mẹ ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của trẻ sơ sinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu giải thích rằng nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên trực tiếp xác nhận rằng vi-rút Covid-19 có thể truyền đến não của thai nhi qua nhau thai và ảnh hưởng đến nó.

Cả hai trẻ sơ sinh đều có các triệu chứng giống như co giật ngay từ ngày đầu tiên sau khi sinh. Chứng đầu nhỏ, đặc trưng bởi kích thước đầu nhỏ giống như vi-rút Zika, đã không xuất hiện ngay lập tức. Tuy nhiên, do não bộ không phát triển với tốc độ bình thường nên các đặc điểm của tật đầu nhỏ dần bắt đầu xuất hiện.

Cả hai trẻ sơ sinh đều bị chậm phát triển nghiêm trọng. Cuối cùng, một em bé đã qua đời khi mới 13 tháng tuổi và một em bé khác hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện dành cho người sắp qua đời. Vi-rút Covid-19 được tìm thấy trong khám nghiệm tử thi não của em bé đã qua đời.

Phát hiện tác động của Covid-19 từ mẹ ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của trẻ sơ sinh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, một trong hai bà mẹ sinh hai con có biểu hiện nhẹ khi nhiễm Covid-19, còn một phụ nữ khác biểu hiện nặng và sinh non khi thai được 32 tuần.

Nhóm nghiên cứu giải thích rằng mặc dù những trường hợp như vậy rất hiếm, nhưng những phụ nữ bị nhiễm nhiễm Covid-19 khi mang thai nên đến bác sĩ nhi khoa để kiểm tra xem trẻ có chậm phát triển hay không.

Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí quốc tế ‘Journal Pediatrics’.

Theo Kormedi

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Từ khóa:   Covid-19 não bộ trẻ sơ sinh mẹ nhiễm covid-19

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