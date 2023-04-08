Nghiên cứu: Căng thẳng ảnh hưởng đến vô sinh như thế nào

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng căng thẳng ảnh hưởng đến vô sinh nữ. Giảm căng thẳng mãn tính chính là làm tăng cơ hội mang thai của bạn.

Mọi người đều biết rằng căng thẳng là nguyên nhân gốc rễ của mọi bệnh tật. Căng thẳng cũng có thể ảnh hưởng đến thai kỳ.

Một nghiên cứu đã được công bố chỉ ra mối liên hệ khoa học giữa căng thẳng và vô sinh. Nghiên cứu mới của nhóm nghiên cứu từ Đại học Đông Nam ở Trung Quốc cho thấy rằng căng thẳng có thể có tác động đáng kể đến tỷ lệ sinh sản, tức là cơ hội mang thai trong một chu kỳ kinh nguyệt.

Ảnh minh họa: Internet

444 phụ nữ đang cố gắng thụ thai đã tham gia vào một nghiên cứu đánh giá allostatic load. Allostatic load đề cập đến sự hao mòn và hư hại của cơ thể khi một cá nhân phải đối mặt với căng thẳng lặp đi lặp lại hoặc mãn tính.

Phụ nữ có allostatic load cao dựa trên 9 chỉ số, bao gồm huyết áp, cortisol, lượng đường trong máu, noradrenaline và cholesterol thì ít có khả năng mang thai trong vòng một năm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ có allostatic load là 5 hoặc 6 có khả năng sinh con thấp hơn 59% so với phụ nữ có allostatic load là 0.

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Bei Wang, tác giả thâm niên cho biết: "Làm thế nào để đánh giá khách quan căng thẳng là một câu hỏi khoa học phức tạp và làm thế nào để giảm tác động của căng thẳng mãn tính là một thách thức khó khăn, nhưng đây là một chủ đề cần nghiên cứu thêm”.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí ‘Acta Ostrictia et Radinologica Skinavica’. Tiêu đề ban đầu là 'Khả năng sinh sản của phụ nữ có liên quan đến allostatic load trước khi mang thai: Phân tích đoàn hệ Trung Quốc'.

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Theo Kormedi

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