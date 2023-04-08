Mẹ béo phì có thể di truyền cho con, mối tương quan chỉ số BMI giữa mẹ và động học phôi

Béo phì có di truyền không? Một nhóm nghiên cứu cho biết: “Con gái của những phụ nữ thừa cân hoặc béo phì cần kiểm soát cân nặng và thành phần cơ thể ngay từ khi mới sinh".

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng có mối tương quan chặt chẽ giữa khối lượng chất béo và chỉ số khối cơ thể (BMI- Body Mass Index) giữa mẹ và con gái. Theo HealthDay News ngày 4/4, đây là kết quả của một nghiên cứu sự chuyển hướng do nhóm nghiên cứu của Giáo sư Rebecca Moon tại Trung tâm Dịch tễ học thuộc Hội đồng Nghiên cứu Y tế (MRC) thuộc Đại học Southampton thực hiện với 240 cặp cha-mẹ-con.

Ảnh minh họa: Internet Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phép đo nhân trắc học và phép đo hấp thụ tia X năng lượng kép để xác định thành phần cơ thể khi trẻ từ 4 đến 6 tuổi, từ 6 đến 7 tuổi và từ 8 đến 9 tuổi. Thành phần cơ thể đề cập đến các thành phần tạo nên cơ thể con người, chẳng hạn như chất béo, protein và khoáng chất trong cơ thể. Ngoài ra, khi đứa trẻ được 8 đến 9 tuổi, thành phần cơ thể của cha mẹ cũng được đo lường theo cách tương tự để xem giữa cha mẹ và con cái có mối quan hệ như thế nào.

Kết quả cho thấy có mối tương quan chặt chẽ giữa khối lượng mỡ cơ thể của mẹ và con gái với chỉ số BMI khi trẻ 6-7 tuổi và 8-9 tuổi. Mối liên hệ tương tự cũng được tìm thấy giữa mẹ và con gái khi con họ lên 4 tuổi. Mức độ tin cậy là 95%. Tuy nhiên, không có sự liên kết như vậy giữa cha và con trai, cha và mẹ, cha và con gái ở bất kỳ độ tuổi nào của trẻ em. Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn để tìm hiểu lý do tại sao điều này chỉ xảy ra giữa mẹ và con gái, nhưng nhóm nghiên cứu giải thích rằng kết quả này cho thấy con gái của những phụ nữ thừa cân hoặc béo phì cần kiểm soát cân nặng và thành phần cơ thể ngay từ khi mới sinh. Ảnh minh họa: Internet Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên số mới nhất của Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (Tạp chí Nội tiết lâm sàng và Chuyển hóa), một tạp chí của Hiệp hội Nội tiết Hoa Kỳ. Khối lượng mỡ cơ thể đề cập đến lượng chất béo chiếm trọng lượng cơ thể. BMI là một giá trị số thu được bằng cách chia trọng lượng cơ thể (kg) cho bình phương chiều cao (m). 18.4 trở xuống là thiếu cân, 18.5 đến 24.9 là bình thường, 25 đến 29.9 là thừa cân, 30 đến 34.9 là béo phì, 35 đến 39.9 là béo phì nghiêm trọng và 40 trở lên được phân loại là cực kỳ béo phì. Theo World Daily

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