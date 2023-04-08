Thực phẩm dễ gây dị ứng ở trẻ dưới 1 tuổi mà các bà mẹ nhất định phải biết

Mẹ bầu 08/04/2023 16:16

Một nghiên cứu cho thấy các loại thực phẩm gây ra nhiều phản ứng dị ứng nhất ở trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi dưới 1 tuổi là 'trứng' và 'sữa'.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng dị ứng trứng thường biến mất trước 15 tuổi, nhưng dị ứng sữa vẫn tồn tại đến tuổi thiếu niên.

Theo Diễn đàn Truyền thông Thực phẩm Hàn Quốc (KOFRUM) vào ngày 30/3, Khoa Nhi của Bệnh viện Severance Gangnam thuộc Đại học Yonsei, Giáo sư Kim Yoon-hee và nhóm của ông đã công bố điều này trong một luận án có tiêu đề ‘Phân tích các thay đổi về độ nhạy cảm với chất gây dị ứng ở trẻ em và thanh thiếu niên mắc bệnh dị ứng đường hô hấp’. 

Thực phẩm dễ gây dị ứng ở trẻ dưới 1 tuổi mà các bà mẹ nhất định phải biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu đã phân tích hồ sơ bệnh án của 2.804 bệnh nhân dưới 19 tuổi đã trải qua các xét nghiệm dị ứng hai lần trở lên tại Bệnh viện Gangnam Severance từ tháng 7/2006 đến tháng 3/2020.

Kết quả là, khi xem xét các loại bệnh mà trẻ mắc thì các bệnh dị ứng như 'viêm mũi dị ứng' là phổ biến nhất với 68,9% (1931 người), tiếp theo là các bệnh giống như hen suyễn (60,8%), tiếp đến là hen suyễn dị ứng (39,2%), viêm da dị ứng (29,6%), mề đay (16,2%) và dị ứng thức ăn (6,1%).

Thực phẩm dễ gây dị ứng ở trẻ dưới 1 tuổi mà các bà mẹ nhất định phải biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Qua mỗi năm, 'tỷ lệ nhạy cảm' (tỷ lệ phản ứng dị ứng với chất gây dị ứng tương ứng) của trẻ em đối với trái cây, rau, nấm mốc và phấn hoa có xu hướng ngày càng tăng. 

Đặc biệt, tỷ lệ trẻ em có phản ứng dị ứng sau khi tiếp xúc hoặc ăn cây sản phẩm chế biến từ cây bạch dương, lúa mạch đen, nhân sâm, Alternaria (một loại mốc đen) và đậu phộng tăng lên. 

Tỷ lệ phản ứng dị ứng với các loại hạt ở trẻ em từ 1 đến 3 tuổi đã tăng lên. Tỷ lệ nhạy cảm với trái cây và rau quả vẫn tương tự từ thời thơ ấu đến tuổi thiếu niên. Các loại thực phẩm dễ gây dị ứng ở trẻ dưới 1 tuổi nhất là sữa và trứng. 

Nhóm nghiên cứu cho biết: “Tỷ lệ mẫn cảm với trứng giảm dần khi trẻ lớn hơn và hầu như không có phản ứng dị ứng với trứng ở trẻ trên 15 tuổi”.

Thực phẩm dễ gây dị ứng ở trẻ dưới 1 tuổi mà các bà mẹ nhất định phải biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các chất gây dị ứng do trẻ hít phải như mạt bụi nhà tăng lên từ 3 tuổi. Sự gia tăng tỷ lệ nhạy cảm là đáng chú ý đối với các chất gây dị ứng chủ yếu tiếp xúc trong nhà, chẳng hạn như mạt bụi nhà, gián và lông động vật, ở độ tuổi từ 7 đến 9, phấn hoa ở độ tuổi từ 9 đến 12 và nấm mốc sau độ tuổi 12. 

Kết quả nghiên cứu này đã được giới thiệu trên tạp chí Hiệp hội Nghiên cứu Dị ứng, Hen suyễn & Miễn dịch học (AARD) số mới đây. 

Theo World Daily

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Từ khóa:   thực phẩm dị ứng ở trẻ nhỏ trứng và sữa dị ứng

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