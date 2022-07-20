Mẹ bầu cần bổ sung ngay các loại thực phẩm này nếu đang gặp phải tình trạng táo bón

Khoai lang cũng là loại thực phẩm có hàm lượng chất xơ cao nhưng lại không có cholesterol. Bà bầu có thể ăn cả củ và rau khoai lang để cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Tuy nhiên, bà bầu chỉ nên ăn khoảng 100g/ngày, không ăn quá nhiều để tránh tình trạng đầy bụng, khó tiêu, thừa cân.

Mỗi quả Kiwi chứa khoảng 2.5g chất xơ cùng lượng lớn các loại chất dinh dưỡng và vitamin tốt cho đường tiêu hóa nói riêng và sức khỏe nói chung. Quả Kiwi lại khá dễ ăn nên mẹ bầu hãy cố gắng bổ sung kiwi hàng ngày vào thực đơn của mình.

Quả mâm xôi đỏ

Quả mâm xôi đỏ có nhiều chất xơ và cũng chứa nhiều vitamin C, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Quả mâm xôi đông lạnh rất thích hợp để làm sinh tố và giữ lại hầu hết các chất dinh dưỡng trong quá trình đông lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Khi ăn mâm xôi đỏ tươi nên rửa kỹ với nước sạch và giấm vừa ăn để loại bỏ chất bẩn và sạn. Có thể trộn mâm xôi đỏ với món salad, sinh tố, sữa chua và ngũ cốc.

Uống nhiều nước

Bạn cần ít nhất 1,6 lít chất lỏng mỗi ngày. Một ly tiêu chuẩn là 200ml. Một vài ly nước ép trái cây mỗi ngày và nước ép quả mơ và mận là những lựa chọn tốt vì chúng có nhiều sorbitol . Trong tam cá nguyệt thứ ba, nhu cầu bổ sung nước của bạn tăng lên một chút. Vì vậy hãy cố gắng uống thêm một vài ly nước mỗi ngày.

Củ cải xanh

Một chén củ cải xanh nấu chín có 5g chất xơ. Xào củ cải với dầu ô liu và tỏi hoặc thêm vào súp và món hầm. Củ cải xanh chứa nhiều vitamin A và vitamin C, là những thực phẩm giúp tăng cường miễn dịch tốt cho cơ thể. Khi sử dụng cần rửa thật sạch bằng nước để loại bỏ cặn bẩn còn sót lại.

Súp lơ xanh

Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu bị táo bón nên ăn gì? Súp lơ xanh rất giàu chất xơ, vitamin và các khoáng chất. Hơn nữa, loại thực phẩm này còn chứa chất chống oxy hóa giúp cải thiện hệ tiêu hóa của phụ nữ mang thai. Bà bầu có thể dùng súp lơ xanh để chế biến nhiều món ăn vừa ngon miệng lại bổ dưỡng.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn