Mẹ bầu cần bổ sung ngay các loại thực phẩm này nếu đang gặp phải tình trạng táo bón

Mẹ bầu 20/07/2022 08:11

Có khoảng 38% phụ nữ mang thai gặp phải tình trạng táo bón dẫn đến gây đau đớn cho các bà bầu. Vì thế hãy tham khảo các loại thực phẩm dưới đây!

Khoai lang

Khoai lang cũng là loại thực phẩm có hàm lượng chất xơ cao nhưng lại không có cholesterol. Bà bầu có thể ăn cả củ và rau khoai lang để cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Tuy nhiên, bà bầu chỉ nên ăn khoảng 100g/ngày, không ăn quá nhiều để tránh tình trạng đầy bụng, khó tiêu, thừa cân.

Quả Kiwi

Mỗi quả Kiwi chứa khoảng 2.5g chất xơ cùng lượng lớn các loại chất dinh dưỡng và vitamin tốt cho đường tiêu hóa nói riêng và sức khỏe nói chung. Quả Kiwi lại khá dễ ăn nên mẹ bầu hãy cố gắng bổ sung kiwi hàng ngày vào thực đơn của mình.

Quả mâm xôi đỏ

Quả mâm xôi đỏ có nhiều chất xơ và cũng chứa nhiều vitamin C, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Quả mâm xôi đông lạnh rất thích hợp để làm sinh tố và giữ lại hầu hết các chất dinh dưỡng trong quá trình đông lạnh. 

Mẹ bầu cần bổ sung ngay các loại thực phẩm này nếu đang gặp phải tình trạng táo bón - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi ăn mâm xôi đỏ tươi nên rửa kỹ với nước sạch và giấm vừa ăn để loại bỏ chất bẩn và sạn. Có thể trộn mâm xôi đỏ với món salad, sinh tố, sữa chua và ngũ cốc.

 

Uống nhiều nước

Bạn cần ít nhất 1,6 lít chất lỏng mỗi ngày. Một ly tiêu chuẩn là 200ml. Một vài ly nước ép trái cây mỗi ngày và nước ép quả mơ và mận là những lựa chọn tốt vì chúng có nhiều sorbitol . Trong tam cá nguyệt thứ ba, nhu cầu bổ sung nước của bạn tăng lên một chút. Vì vậy hãy cố gắng uống thêm một vài ly nước mỗi ngày.

Củ cải xanh

Một chén củ cải xanh nấu chín có 5g chất xơ. Xào củ cải với dầu ô liu và tỏi hoặc thêm vào súp và món hầm. Củ cải xanh chứa nhiều vitamin A và vitamin C, là những thực phẩm giúp tăng cường miễn dịch tốt cho cơ thể. Khi sử dụng cần rửa thật sạch bằng nước để loại bỏ cặn bẩn còn sót lại.

Súp lơ xanh

Mẹ bầu cần bổ sung ngay các loại thực phẩm này nếu đang gặp phải tình trạng táo bón - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu bị táo bón nên ăn gì? Súp lơ xanh rất giàu chất xơ, vitamin và các khoáng chất. Hơn nữa, loại thực phẩm này còn chứa chất chống oxy hóa giúp cải thiện hệ tiêu hóa của phụ nữ mang thai. Bà bầu có thể dùng súp lơ xanh để chế biến nhiều món ăn vừa ngon miệng lại bổ dưỡng.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn

Các loại rau củ dù có ăn thả ga vẫn yên tâm rằng sẽ không tăng cân

Các loại rau củ dù có ăn thả ga vẫn yên tâm rằng sẽ không tăng cân

Muốn có sức khỏe tốt lại còn giảm cân thì tham khảo các loại rau củ sao đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Dinh dưỡng và sức khỏe Thực phẩm tốt cho bà bầu các loại thực phẩm tốt cho cơ thể

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 34 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày