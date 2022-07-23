Khô hạn sau sinh bao lâu thì hết và cách khắc phục hiệu quả

Khô hạn sau sinh ảnh hưởng đến 43% phụ nữ, theo nghiên cứu khảo sát trên 832 phụ nữ. Tình trạng này khiến chuyện sinh hoạt vợ chồng của các chị em gặp nhiều khó khăn đồng thời làm tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Thiếu Estrogen cũng là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề như bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm.

Thiếu hụt Estrogen, đây là yếu tố chính khiến chị em gặp phải tình trạng khô hạn sau sinh do Estrogen không đủ để tăng tiết dịch nhờn âm đạo.

Ngoài ra, khô âm đạo sau sinh cũng có thể do viêm tuyến giáp do tuyến giáp hoạt động quá mức hoặc kém hoạt động. Tuy nhiên, chức năng tuyến giáp có thể trở lại bình thường trong 12-18 tháng đối với 80% chị em phụ nữ sau sinh.

Một vài cách khắc phục

Điều chỉnh chế độ ăn uống

Rất nhiều chị em đặt câu hỏi như sau sinh bị khô hạn bổ sung gì hay uống gì để “cô bé” hết khô hạn. Thực chất, chế độ ăn uống hợp lý có thể cải thiện được tình trạng khô hạn.

Bạn có thể bổ sung một số thực phẩm tốt cho cơ thể như:

• Tăng cường thực phẩm giàu vitamin B có trong súp lơ, rau xanh đậm, ngũ cốc, gan động vật, các loại cá, nấm… Trong đó vitamin B2 có thể cải thiện dịch nhờn âm đạo, vitamin B5, B6 giảm stress.

• Bổ sung vitamin A tốt cho biểu mô, tiết chất nhầy và ức chế sự sừng hóa: khoai lang, cà rốt, rau bina, cải xoăn, dưa hấu, cà chua...



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• Bổ sung axit béo omega-3 có trong các loại cá béo và hạt

• Tăng cường các thực phẩm vitamin C để giảm bớt sự khó chịu

• Bổ sung thực phẩm có chứa Phytoestrogen như mầm đậu nành, mầm cỏ linh lăng, các loại đậu, hoa quả…

• Có thể uống một số loại nước ép như nước ép trà xanh, nước ép lựu, nước ép cam…

Quan hệ tình dục khoa học, an toàn

Để hỗ trợ việc quan hệ sau sinh thuận lợi, không bị ảnh hưởng bởi tình trạng khô âm đạo, mẹ nên sử dụng chất bôi trơn. Nhờ đó, “cậu bé” sẽ dễ dàng xâm nhập vào bên trọng, và tạo cảm giác thăng hoa hơn khi hành sự.

Ngoài ra, mẹ nên chú trọng áp dụng các biện pháp phòng tránh khi quan hệ như bao cao su, đặt vòng tránh thai, uống thuốc tránh thai, cấy que tránh thai... Qua đó, sẽ giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh qua đường tình dục và mang thai không mong muốn.

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Tuy nhiên, đối với chị em sau sinh, âm đạo vẫn chưa thực sự ổn định. Chị em nên sinh hoạt vợ chồng nhẹ nhàng và lựa chọn thời điểm tinh thần thoải mái nhất. Tăng cường sức khỏe rèn luyện thể thao.

Thay đổi lối sống tích cực hơn cũng là giải pháp để lấy lại tinh thần, cơ thể dễ dàng phục hồi sau sinh. Mặc dù không trực tiếp cải thiện được tình trạng khô hạn nhưng gián tiếp thúc đẩy tinh thần chị em cảm thấy thoải mái hơn, sức khỏe được tăng cường.

Uống đủ nước mỗi ngày

Nước có vai trò duy trì độ ẩm ở âm đạo. Sau sinh bị khô hạn chị em nên bổ sung đủ nước mỗi ngày, tốt nhất nên uống 2 lít nước/ngày để bôi trơn âm đạo, giúp màng nhầy hoạt động bình thường, giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và ngăn mùi khó chịu ở vùng kín. Vì vậy, bạn nên uống đủ nước mỗi ngày, từ 2-2,5 lít nước/ngày.

Chị em sau sinh có thể tham khảo các bài tập thể dục nhẹ nhàng kết hợp tập thở để lưu thông khí huyết như:

• Đi bộ

• Tập yoga

• Bài tập vận động các khớp tay, chân, lưng, cổ…