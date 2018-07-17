Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, mẹ bầu thường rất dễ gặp phải những dấu hiệu dọa sảy thai (hay còn gọi là động thai ), khiến tâm lý lo lắng và thực sự có thể sảy thai nếu không giữ gìn, chăm sóc chu đáo. Nếu đang mang thai những tháng đầu và bạn cảm thấy có những dấu hiệu khó chịu bất thường, hãy thử xem liệu đó có phải dấu hiệu dọa sảy thai không để kịp thời có biện pháp xử lý nhé.

Dọa sảy thai là dấu hiệu thường chỉ gặp ở những tuần đầu tiên trong quá trình mang thai. Trong lúc này, tuy thai nhi vẫn sống nhưng lại nảy sinh những dấu hiệu như mẹ bầu sảy thai như đau tức vùng bụng và có ra máu ở âm đạo.

Việc này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên được xác định là do mẹ và em bé có những biểu hiện không tương đồng về nhóm máu dẫn đến xung đột bất thường về nhiễm sắc thể.

Nguyên nhân thứ hai xuất phát từ những căn bệnh thường trực trong cơ thể của mẹ như sốt, suy tim, thận, rối loạn nội tiết. Đặc biệt, những bệnh lý về tử cung như viêm nhiễm vùng cổ tử cung, u ở tử cung hay ung thư cổ tử cung cũng là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng dọa sảy thai.

Mẹ bầu không khỏe mạnh thường dễ có dấu hiệu dọa sảy thai

Ngoài ra, bà bầu trong tam cá nguyệt đầu tiên tuyệt đối phải giữ gìn thân thể, không nên căng thẳng, làm việc quá sức hoặc quan hệ vợ chồng. Trong giai đoạn này, quan trọng nhất là mẹ bầu phải giữ sức khỏe bằng việc luôn giữ tinh thần vui vẻ, ăn uống đủ chất dinh dưỡng và sắp xếp chế độ nghỉ ngơi, tập thể dục hợp lý, lành mạnh.

Những dấu hiệu dọa sảy thai dễ nhận biết

Mẹ bầu có thể dễ dàng nhận biết những dấu hiệu dọa sảy thai thông qua một số biểu hiện dưới đây:

- Đau tức vùng bụng dưới hoặc có những cơn đau râm ran theo đợt không ngớt, nhức mỏi khu vực thắt lưng, xương chậu

- Xuất hiện máu chảy rỉ ra nhỏ giọt ở âm đạo, máu loại này thường kèm dịch nên có màu hồng nhạt. Nếu máu ra nhiều hoặc máu đen, có thể không còn dừng lại ở dấu hiệu “dọa sảy thai” nữa.

Bà bầu những tháng đầu tuyệt đối không xoa bụng hay đấm bóp lưng

Mẹ bầu phải làm gì khi có dấu hiệu dọa sảy thai?

Khi có những dấu hiệu dọa sảy thai, việc đầu tiên bà bầu nên làm là thật bình tĩnh, không hoảng loạn hay suy nghĩ nhiều vì thai nhi của bạn vẫn an toàn. Việc bạn cần làm lúc này là lập tức nằm nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc, tránh làm việc quá sức chịu đựng hoặc căng thẳng, stress với công việc hay bất cứ điều gì khác.

Trong giai đoạn này, bà bầu tránh hoàn toàn quan hệ tình dục. Đồng thời, không nên vì đau tức bụng hay đau lưng mà xoa bóp, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi và tìm lấy thú vui khác giúp bạn quên bớt đi cơn đau.

Điều quan trọng nhất khi thấy dấu hiệu dọa sảy thai là bà bầu nên tới khám bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và điều trị tốt nhất, giúp đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và em bé trong suốt thai kỳ.