Tim của thai nhi sẽ hình thành vào khoảng tuần thứ 6 của thai kỳ. Khi đi siêu âm bạn có thể nhìn thấy và đo được những điểm sáng nhấp nháy trên máy siêu âm. Nhịp đập mỗi phút (bpm) bắt đầu từ 90–110 nhịp/phút và tăng mỗi ngày. Nhịp tim thai tăng liên tục cho đến khi đạt đỉnh điểm vào khoảng tuần 9, từ 140–170 bpm cho bé trai lẫn bé gái.

Khi mang thai, song song với việc chăm sóc sức khỏe , cách chăm sóc con thì giới tính của bé yêu cũng luôn là điều được các mẹ quan tâm. Dựa trên một số lý thuyết, một số bác sĩ có thể giúp mẹ bầu dự đoán giới tính thai nhi qua nhịp tim . Cách này dần trở nên phổ biến và được tin tưởng nhất dù chưa có bằng chứng khoa học chứng minh cụ thể. Đơn giản vì nếu không đúng cũng chẳng gây hại gì cho bé.

Dựa trên một số lý thuyết cho rằng con trai tim đập mạnh và nhanh hơn con gái. Vì thế, chỉ cần căn cứ nhịp tim thai cũng có thể đoán biết được thai nhi mình đang mang là bé trai hay bé gái.

- Bé gái: Tim thai đập trung bình dưới 160 nhịp/phút.

Đoán giới tính thai nhi qua nhịp tim có chính xác không?

Trên thực tế, nhịp tim của thai nhi luôn thay đổi khi phát triển theo thời gian và cử động. Ban đầu, nhịp tim của thai nhi thường đập chậm rãi, từ 100 – 150 nhịp/phút. Nhưng đến tuần thai thứ 8 – 10, nhịp tim của thai nhi tăng lên từ 170 – 200 nhịp/phút. Đến khi bước vào giữa thai kỳ thì nhịp tim của bé lại giảm xuống, chỉ còn khoảng từ 120 – 160 nhịp/phút.

Để biết chính xác là trai hay gái mẹ bầu hãy chờ đến tuần 20 đi siêu âm

Tùy vào từng giai đoạn thai kỳ, nhịp tim của bé sẽ thay đổi khác nhau. Theo đó, tim thai đập trung bình dưới 140 nhịp/phút là bé trai và đập dưới 160 nhịp/phút là bé gái sẽ không chính xác. Hơn thế nữa, mỗi khi bé cử động trong bụng mẹ, nhịp tim cũng tăng lên như một phản ứng thông thường của người lớn.

Hiện nay với sự phát triển của y học, đã có nhiều cuộc nghiên cứu tìm hiểu về mối liên quan giữa nhịp tim đập và giới tính cho thấy, nhịp tim thai nhi 3 tháng đầu không phải là một chỉ số đáng tin cậy để nói lên giới tính của thai. Tạp chí về Sản Khoa và Sản Phụ Khoa của Mỹ (năm 2014) đã chứng minh sự khác nhau giữa nhịp tim của bé trai và bé gái chỉ trong thời gian sản phụ lâm bồn. Lúc này nhịp tim của bé gái sẽ cao hơn một chút so với nhịp tim của bé trai từ lúc người mẹ cảm thấy đau bụng cho đến lúc sinh con, ngoài ra không còn lúc nào khác.

Dù bé là trai hay gái cũng không ảnh hưởng đến niềm vui làm mẹ của bạn đúng không?

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Cách xác định giới tính thai nhi

Dù dùng nhịp tim thai không thể biết được thai nhi là trai hay gái nhưng vẫn có những kỹ thuật y tế khác giúp xác định giới tính thai nhi như:

Siêu âm thai: Bạn có thể thực hiện kỹ thuật này vào khoảng tuần thai thứ 18 đến 20. Ngoài việc xác định giới tính thai nhi, siêu âm thai còn có nhiều lợi ích khác như giúp chuẩn đoán có mang thai ngoài tử cung không hoặc nguy cơ thai nhi mắc hội chứng Down.

Sinh thiết gai nhau: Đối với kỹ thuật này có thể phát hiện những bất thường về nhiễm sắc thể ở thai nhi.

Xét nghiệm máu: xét nghiệm này sẽ phát hiện sự hiện diện hoặc vắng mặt của nhiễm sắc thể giới tính nam (nhiễm sắc thể Y) – trong máu của bạn để đưa ra kết quả về giới tính thai nhi là trai hay gái.

Vì vậy, đoán giới tính thai nhi qua nhịp tim các mẹ chỉ nên xem đây là một hình thức tham khảo để xác định giới tính cho bé. Để biết kết quả chính xác, các mẹ vẫn cần đợi đến thời điểm phù hợp, sau tuần 20 trở đi để siêu âm. Đặc biệt với công nghệ siêu âm 3D và 4D như hiện nay, giới tính của bé có thể được chẩn đoán một cách chính xác nhất và không hề có sai sót như vậy sẽ biết được đứa con trong bụng mình là một chàng hoàng tử hay là một công chúa. Dù là đứa con có giới tính là gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không làm mất đi niềm hạnh phúc làm mẹ của bạn, phải không nào?