Điểm danh những món ăn ngon lại lợi sữa cho mẹ sau sinh mổ

Mẹ bầu 15/08/2018 14:49

Những món ăn dưới đây không chỉ giúp mẹ ăn ngon miệng hơn mà quan trọng nhất là lợi sữa cho mẹ sau sinh mổ và phục hồi sức khỏe nhanh chóng.

Dưới đây là những món ăn cho mẹ sau sinh mổ nhanh chóng phục hồi sức khỏe và lợi sữa.

Ăn gì lợi sữa sau sinh mổ

Nhiều người quan niệm rằng sinh mổ thì mẹ không có sữa hoặc rất ít sữa. Tuy nhiên thực tế thì sữa mẹ nhiều hay ít dựa trên mối quan hệ cung – cầu. Nếu mẹ cho em bé bú thường xuyên, sữa sẽ tự động về mà không cần sự tác động của máy hút hay thực phẩm nào khác.

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Ăn gì lợi sữa sau sinh mổ là vấn đề khiến nhiều mẹ đau đầu

Lực bú của em bé rất mạnh, nhưng để đảm bảo sữa mẹ đủ chất và dư dả cho em bé bú, mẹ sau sinh mổ nên tham khảm những thực phẩm lợi sữa bổ sung vào bữa ăn hàng ngày của mình. Sinh mổ ăn gì để có sữa? Dưới đây là những thức ăn rất tốt và lợi sữa cho người mổ đẻ:

Nhóm thực phẩm giúp mẹ sau sinh dễ tiêu:

Sau khi sinh mổ, hệ tiêu hóa cũng bị ảnh hưởng nên bạn cần lựa chọn những thực phẩm dễ nuốt, dễ tiêu, giúp sữa về không bị tắc lại. Sữa tươi, sữa chua, cháo loãng, ăn nhiều canh rau, súp và đủ 2 lít nước mỗi ngày là những cách giúp mẹ sau sinh lợi sữa, dễ tiêu, giảm táo bón và nhanh lành vết thương.

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Bổ sung đầy đủ các nhóm thực phẩm giúp mẹ sau sinh không bị ngán và đủ chất

Nhóm thực phẩm giàu vitamin:

Vitamin C có trong các loại quả chua như cam, dâu tây, bưởi,... rất tốt cho hệ miễn dịch của cả mẹ và bé. Ngoài ra, những loại rau củ như bông cải xanh, cà chua cũng rất tốt cho mẹ sau sinh mổ nhanh chóng phục hồi.

Đừng quên ăn đầy đủ các loại protein từ thịt lợn nạc, trứng, ăn nhiều ngũ cốc. Việc ăn quá nhiều móng giò sẽ khiến mẹ sau sinh dễ bị tắc tia sữa hơn cho lượng chất béo quá cao.

Muốn lợi sữa sau sinh mổ, bạn cũng nên bổ sung thêm chất sắt có trong các thực phẩm như gan, thịt bò, hàu tươi và các loại hạt,... Tuy nhiên các loại thực phẩm này nên được chọn lọc, ví dụ như thịt bò không nên vội ăn khi vết mổ chưa lành hẳn vì có thể gây ra sẹo lồi.

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Ăn nhiều rau củ và trái cây giúp hệ tiêu hóa của mẹ sau sinh tốt hơn

Nhóm thực phẩm giàu canxi và chất xơ:

Canxi tạo ra một bức tường đề kháng vững chắc tốt cho mẹ và em bé, còn chất xơ cũng rất tốt cho hệ tiêu hóa của mẹ. Đây là 2 nhóm thực phẩm không thể thiếu trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mẹ sau sinh mổ, giúp tăng cường sức khỏe để mau có sữa và nhanh lành vết mổ.

Bạn có thể chọn vô số các loại thực phẩm trong nhóm này để làm bữa ăn thêm phong phú hơn như đậu hũ, rau chân vịt, các loại hoa quả tươi và rau xanh.

Gợi ý thực đơn cho bà đẻ sau sinh mổ

Ngoài canh rau ngót, thịt nạc rang, canh móng giò quen thuộc, mẹ sau sinh mổ còn có nhiều sự lựa chọn khác cho bữa ăn của mình mà vẫn đảm bảo lợi sữa:

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Mẹ sau sinh mổ đừng chỉ tập trung ăn một vài món quen thuộc

Ngày 1: Canh rau đay nấu mướp, thịt chân giò rim mặn, súp gà

Ngày 2: Bông cải xanh luộc, tôm rim với nghệ, sữa gạo lứt

Ngày 3: Cháo cá chép, cải xoăn xào thịt nạc, canh chân giò hầm củ sen, sinh tố hoa quả

Ngày 4: Bún gà, đậu cove xào các loại nấm, sữa chua

Ngày 5: Canh bí đao luộc, cá chép kho tộ, chè mè đen

Ngày 6: Cháo móng giò, canh rau ngót nấu thịt nạc, sữa chua trái cây tươi

Ngày 7: Canh bông cải nấu thịt viên, thịt ba chỉ rim tôm, sữa hạt (hạnh nhân, óc chó,...)

Mẹ sau sinh nên tránh ăn các loại gia vị cay nóng, hăng nồng như hành, tỏi, ớt, lá lốt,... Ngoài ra, không nên ăn những món khiến trẻ dị ứng, khó chịu. Ngoài những bữa chính, mẹ sau sinh nên bổ sung nhiều bữa phụ nhỏ để dễ hấp thu hơn, giúp nhanh chóng gọi sữa về.

Những thực phẩm lợi sữa mẹ nên ăn thường xuyên sau sinh

Những thực phẩm lợi sữa mẹ nên ăn thường xuyên sau sinh

Để sữa về ướt áo, các mẹ sau sinh nên bổ sung một số loại thực phẩm dưới đây vào khẩu phần ăn uống hàng ngày của mình.

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