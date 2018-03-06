Điểm danh 6 loại nước ép rau củ cực kỳ tốt cho sức khỏe bà bầu và thai nhi

Mẹ bầu 06/03/2018 16:56

Bẹ bầu có các dấu hiệu mệt mỏi, mất ngủ, thiếu sắt trong thời kỳ mang thai đừng bỏ qua những loại nước ép rau củ tốt cho sức khỏe này.

Nước ép rau củ giàu chất xơ, các vitamin và khoáng chất tiếp thêm năng lượng cho mẹ bầu hoạt động suốt ngày và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của thai nhi. Dưới đây là các loại nước ép rau củ "kinh điển" bà bầu nên uống.

Nước ép rau củ tốt cho bà bầu

Nước ép cà rốt

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Nước ép cà rốt rất dễ uống đối với bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Đây là loại nước ép rau củ hàng đầu bà bầu nên uống. Nước ép cà rốt giàu chất tiền vitamin A (beta-carotene), vitamin nhóm B, E, kali, canxi và một số khoáng chất khác cung cấp dưỡng chất cho mẹ bầu và thai nhi. Tuy nhiên, mẹ bầu chỉ nên uống tối đa 500ml nước ép cà rốt mỗi ngày để tránh tình trạng dư thừa beta-carotene, làm tăng gánh nặng cho gan và thận.

Nước ép củ dền

Hàm lượng folate cao trong nước ép củ dền rất tốt cho hệ thần kinh thai nhi. Bên cạnh đó, cứ 100g củ dền ép lấy nước sẽ cung cấp khoảng 50kcal năng lượng, 5g lipid, 11g carbon hydrat, 1g protein, 312g kali và 4% lượng vitamin A cho cơ thể bà bầu. Ngoài ra, uống nước ép củ dền thường xuyên còn giúp mẹ bầu hồng hào, bổ máu.

Nước ép cà chua

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Bà bầu nên uống nước ép cà chua trước bữa ăn để kích thích hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Nước ép cà chua không chỉ tốt cho bà bầu mà còn giúp phụ nữ sau sinh có nguy cơ thừa cân giảm mỡ thừa và đề phòng nguy cơ ung thư. Để kích thích nhu động ruột và dạ dày tốt cho hệ tiêu hóa, mẹ bầu nên uống nước ép cà chua trước bữa ăn 20 – 30 phút. Tuy nhiên, mẹ bầu có tiền sử đau dạ dày chỉ nên uống một lượng vừa phải nước ép cà chua.

Nước ép bắp cải

Nước ép bắp cải giàu vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch của mẹ và bé. Vitamin K ngăn ngừa hiện tượng đông máu ở bà bầu. Bên cạnh đó, chất xơ trong bắp cải còn giúp mẹ bầu triệt tiêu chứng táo bón trong thai kỳ.

Tuy nhiên, dù giàu dưỡng chất nhưng nước ép bắp cải dễ khiến mẹ bầu khó tiêu. Mỗi lần uống mẹ bầu chỉ nên uống một lượng nhỏ hoặc ép chung với một số loại rau củ khác như cà rốt, cà chua, cam.

 Nước ép bí đỏ

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Nước ép bí đỏ giúp bà bầu không còn mất ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Nước ép bí đỏ cực kỳ hiệu quả đối với những mẹ bầu mắc chứng mất ngủ. Chị em ép bí đỏ lấy nước, pha loãng với mật ong rồi uống 3 lần/ngày liên tục trong vòng 10 ngày. Chứng mất ngủ sẽ thôi làm phiền mẹ bầu trong suốt thai kỳ.

Ngoài ra, thức uống này giàu đường saccarose, muối kali, magie, sắt, đồng, coban, các vitamin C, B2, B2, B6, E… cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cho mẹ bầu và thai nhi.

Nước ép củ cải đỏ

Củ cải đỏ giàu sắt, kali, magie, axit folic, các vitamin và khoáng chất khác. Mẹ bầu có thể ép củ cải đỏ lấy nước uống để giải độc gan, hồi phục sức khỏe khi làm việc căng thẳng. Củ cải đỏ giàu vitamin C và chất sắt giúp cơ thể mẹ bầu giảm các triệu chứng uể oải, tăng cường hệ miễn dịch và chống nhiễm trùng.

Biết được những lợi ích này, chị em đừng quên bổ sung các loại nước ép rau củ tốt cho bà bầu một cách thường xuyên nhé.

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