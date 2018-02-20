Những loại trái cây mẹ nên ăn sau sinh giúp bồi bổ khí huyết, tái tạo năng lượng nuôi con

Tuy nhiên, chị em cần lưu ý, giai đoạn này cơ thể khá yếu nên khi ăn trái cây cần cắt nhỏ, nhai kỹ trước khi nuốt.

Trái cây tươi có nhiều chất chống ôxy hóa, các vitamin và khoáng chất có lợi cho phụ nữ sau sinh. Do đó, chị em nên tích cực ăn nhiều trái cây để tránh suy nhược cơ thể, bồi bổ khí khuyết, tăng cường sức đề kháng, tái tạo năng lượng nuôi con.

Ngoài ra, cam quýt là một trong những trái cây hàng đầu giúp thông tia sữa và phòng chống viêm tuyến sữa ở phụ nữ sau sinh.

Theo các chuyên gia, trái cây họ cam quýt sẽ cung cấp cho phụ nữ sau sinh lượng vitamin C và canxi phong phú. Vitamin C giúp chị em tăng cường sức đề kháng, cải thiện độ đàn hồi của thành mạch máu, ngăn ngừa chứng ra máu, băng huyết sau sinh. Canxi trong các loại trái cây này giúp hệ xương và răng của bé thêm chắc khỏe khi bú mẹ.

Mãng cầu (na)

Phụ nữ sau sinh cơ thể thường yếu ớt, hệ miễn dịch suy giảm. Trái mãng cầu (nhiều nơi gọi là quả na) chứa hàm lượng cao vitamin C sẽ giúp cơ thể chị em sớm phục hồi, tăng cường hệ miễn dịch và phòng chống nhiều bệnh tật.

Vú sữa

Vú sữa chứa nhiều vitamin A, B1, B2, B3, C, các chất sắt, chất xơ, protein, lipid, glucid, canxi giúp cơ thể chị em nhanh phục hồi và có nhiều năng lượng chăm sóc em bé.

Chuối

Chuối là lựa chọn hàng đầu cho phụ nữ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều bác sĩ sản khoa khuyên phụ nữ sau sinh mỗi ngày nên ăn một quả chuối. Lượng sắt, kali dồi dào trong chuối rất có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp hệ tuần hoàn làm việc hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, sắt trong trái chuối giúp cơ thể sản phụ sản sinh nhiều hồng cầu, bù đắp lại lượng máu mất nhiều khi sinh mổ. Chuối còn có công dụng giảm tình trạng táo bón ở phụ nữ sau sinh và cung cấp chất sắt cho trẻ qua nguồn sữa mẹ.

Đu đủ

Sau khi sinh mẹ có thể ăn đu đủ chín hoặc đu đủ xanh nấu canh. Các vitamin và khoáng chất trong đu đủ chín trị dứt điểm tình trạng táo bón ở chị em. Đu đủ xanh hầm móng giò, xương ống hoặc xương sườn là món ăn lợi sữa quen thuộc của các mẹ.

Nho

Theo nghiên cứu, cứ 100g thịt trái nho sẽ cung cấp 71kcal, 10 – 12g glucose, 11mg vitamin C, hợp chất chống ôxy hóa Flavon… giúp bồi bổ khí huyết phụ nữ sau sinh. Những chị em có dấu hiệu tim đập nhanh, mất ngủ, chóng mặt, chân tay tê buốt, da sạm… cần bổ sung nho để đẩy lui tình trạng này. Hàm lượng kali, natri có trong trái nho cũng giúp hệ thần kinh của trẻ phát triển tối ưu.

Táo tàu

Táo tàu là một trong những thành phần quen thuộc của thuốc bắc. Đây là loại trái cây cực kỳ bổ dưỡng, giàu dưỡng chất cho phụ nữ sau sinh và đang cho con bú.

Phụ nữ sau sinh bị hư tổn khí huyết nên ăn nhiều táo tàu - Ảnh minh họa: Internet

Theo Đông y, táo tàu có tác dụng bổ tì, giải độc, điều hòa khí huyết, chống suy nhược cơ thể ở phụ nữ sau sinh. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, táo tàu chứa nhiều vitamin C, glucose, protein giúp phục hồi cơ thể sản phụ sau sinh, tăng cường hệ miễn dịch cho bé.

Nhãn

Nhãn là loại trái cây phụ nữ mang thai cần tránh nhưng phụ nữ sau sinh nên bổ sung vào các bữa ăn phụ hàng ngày. Theo Đông y, nhãn vị ngọt, tính bình, không độc có tác dụng bổ huyết, dưỡng tì tốt cho sức khỏe phụ nữ sau sinh.

Những chị em bị huyết hư khí thoát với các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đổ mồ hôi hột… nên ăn cháo nóng nấu với nhãn, nhân sen, hồng táo và gạo nếp để bồi bổ cơ thể. Ngoài ra, nước nhãn hấp sâm hoặc hầm gà với nhãn sẽ giúp phụ nữ sau sinh tăng cường sức đề kháng, giảm tình trạng phù nề.