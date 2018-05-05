Cách trị táo bón cho bà bầu đơn giản, hiệu quả

Mẹ bầu 05/05/2018 18:24

Không quá khó khăn để ‘thổi bay’ chứng táo bón ở bà bầu nếu thường xuyên áp dụng những cách đơn giản này.

Nguyên nhân bà bầu bị táo bón

Táo bón là hiện tượng thường gặp ở bà bầu trong suốt thai kỳ. Bà bầu bị táo bón có thể do nhiều nguyên nhân:

Thay đổi hormone nội tiết tố trong cơ thể: Bắt đầu hành trình bầu bí, cơ thể bà bầu tiết ra nhiều hormone nội tiết tố khiến các mô cơ mềm hơn, các cơ học đường tiêu hóa cũng mềm đi khiến việc tiêu hóa thức ăn gặp khó khăn do đó dễ mắc chứng táo bón.

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Bà bầu bị táo bón nguyên nhân chủ yếu do sự thay đổi hormone nội tiết trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Ăn ít, uống nước ít: Bước vào tam cá nguyệt thứ nhất, bà bầu phải đối mặt với những cơn ốm nghén triền miên gây chán ăn, mệt mỏi. Những trận nôn liên tục khiến cơ thể mẹ bầu mất nước cũng ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa kéo theo chứng táo bón trong thai kỳ.

Do bổ sung viên uống sắt, axit folic: Bà bầu bổ sung viên uống sắt và axit folic khi mang thai khiến cơ thể khó hấp thu, lưu lại ở đường ruột cũng dẫn đến táo bón.

Cách trị táo bón cho bà bầu

Cách tốt nhất để khắc phục chứng táo bón ở bà bầu là duy trì lối sống lành mạnh, tăng cường các thực phẩm giàu chất xơ, vitamin nhằm kích thích nhu động ruột. Trong đó, cần đặc biệt bổ sung những thực phẩm “kinh điển” dưới đây’:

Khoai lang

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Khoai lang là một trong những thực phẩm bổ dưỡng và trị táo bón hiệu quả cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang không những cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho bà bầu và thai nhi mà còn rất công hiệu khi trị táo bón. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bà bầu ăn 100g khoai lang/ngày sẽ giúp kích thích nhu động ruột, tạo điều kiện cho quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra thuận lợi và dễ dàng hơn.

Bà bầu cần lưu ý chỉ ăn khoai lang vừa phải, ăn quá nhiều có thể gây thừa cân hoặc đầy bụng do thừa đường.

Chuối

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Chất xơ trong chuối sẽ giúp bà bầu nhuận tràng, ngừa táo bón - Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong chuối giúp nhuận tràng, trị táo bón hiệu quả. Chuối còn cung cấp canxi, natri, kali và các nguyên tố vi lượng khác cực kỳ cần thiết cho sự phát triển của thai nhi và cung cấp năng lượng hiệu quả cho bà bầu.

Đu đủ chín

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Chất xơ và hoạt chất papain trong đu đủ sẽ trị triệt để chứng táo bón cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Phần thịt đu đủ chín chứa nhiều chất xơ trị chứng táo bón và ngăn ngừa bệnh ung thư đại tràng ở bà bầu. Ngoài ra, hoạt chất papain hoạt động như một enzym giúp hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả, hỗ trợ quá trình đào thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Đồng thời, papain giúp ngăn ngừa sự tích tụ các protein bị tiêu hóa dở dang trong đại tràng và hệ thống bạch huyết. Đây cũng là thành phần chính trong một số loại thuốc điều trị táo bón hiện nay.

Dầu dừa nguyên chất

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Uống dầu dừa trước bữa ăn cũng giúp bà bầu trị chứng táo bón - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ có tác dụng làm đẹp một cách tự nhiên, dầu dừa còn giúp bà bầu trị táo bón hiệu quả. Uống một muỗng dầu dừa nguyên chất trước bữa ăn sẽ giúp làm mềm chất thải trong ruột, chứng táo bón sẽ sớm bị đẩy lui.

Kiên trì áp dụng một trong những cách nói trên, bà bầu sẽ không còn nỗi ám ảnh mang tên táo bón.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo.

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