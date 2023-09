Du lịch khi mang thai bà bầu cần chú ý điều gì?

Nhu cầu được đi du lịch, khám phá những vùng đất mới luôn là sở thích của mọi người. Khi mang thai, chị em vẫn có thể tranh thủ tận hưởng những chuyến du lịch nghỉ dưỡng trước khi bắt đầu hành trình làm mẹ. Những "gạch đầu dòng" cơ bản sau đây sẽ giúp chị em trang bị đủ kiến thức cho chuyến đi cùng các thành viên trong gia đình.

Những lưu ý cho bà bầu khi đi du lịch

Bà bầu đi máy bay

Theo một chuyên gia tại Trung tâm Y tế Montefiore, thành phố New York (Hoa Kỳ), bà bầu đi du lịch bằng máy bay vẫn đảm bảo an toàn trừ khi gặp các vấn đề bất ổn trong thai kỳ như nhau tiền đạo hoặc có tiền sử sinh non.