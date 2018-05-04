Du lịch khi mang thai bà bầu cần chú ý điều gì?

Lên kế hoạch đi du lịch trong thời kỳ mang thai, bà bầu cần hết sức cẩn trọng với những lưu ý cơ bản dưới đây.

Nhu cầu được đi du lịch, khám phá những vùng đất mới luôn là sở thích của mọi người. Khi mang thai, chị em vẫn có thể tranh thủ tận hưởng những chuyến du lịch nghỉ dưỡng trước khi bắt đầu hành trình làm mẹ. Những "gạch đầu dòng" cơ bản sau đây sẽ giúp chị em trang bị đủ kiến thức cho chuyến đi cùng các thành viên trong gia đình. Những lưu ý cho bà bầu khi đi du lịch Bà bầu đi máy bay Theo một chuyên gia tại Trung tâm Y tế Montefiore, thành phố New York (Hoa Kỳ), bà bầu đi du lịch bằng máy bay vẫn đảm bảo an toàn trừ khi gặp các vấn đề bất ổn trong thai kỳ như nhau tiền đạo hoặc có tiền sử sinh non.

Trong tam cá nguyệt thứ nhất, nhiều bà bầu vẫn có thể đi lại bằng máy bay. Tuy nhiên, các bệnh cảm thông thường hoặc ốm nghén có thể khiến chị em cảm thấy mệt mỏi. Tuần thứ 14 – 27 của thai kỳ là thời điểm “vàng” để đi du lịch. Lúc này, nguy cơ sảy thai đã giảm đi và những triệu chứng đau lưng, phù chân và ợ nóng (thường xuất hiện ở tam cá nguyệt thứ 3) vẫn chưa xảy ra. Bà bầu có thai kỳ khỏe mạnh hoàn toàn có thể di chuyển bằng máy bay khi đi du lịch - Ảnh minh họa: Internet Sau tuần thai thứ 30, bà bầu vẫn có thể đi lại bằng máy bay theo ý kiến của các bác sĩ. Tuy nhiên, từ tuần thai tứ 36 trở đi, bà bầu nên ở nhà để chuẩn bị cho quá trình sinh nở.

Bà bầu nên đặt vé ngay từ sớm để có thể chọn vị trí ghế ngồi thoải mái. Ghế ngồi khoang trước máy bay sẽ lưu thông không khí tốt và có chỗ để chân rộng hơn. Di chuyển bằng ô tô Theo trang Parents, các bác sĩ khuyên bà bầu không nên lái ô tô quá 6 giờ đồng hồ mỗi ngày để lưu lượng máu lưu thông tốt trong cơ thể. Cách tốt nhất, mẹ bầu hãy du lịch cùng các thành viên trong gia đình và hạn chế việc lái xe. Bà bầu nên đi du lịch cùng các thành viên trong gia đình để nhận được sự giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet Khi ngồi xe, bà bầu chú ý thắt dây an toàn. Những bà bầu tự lái xe cần để ý khoảng cách giữa chỗ ngồi và bảng điều khiển tối thiếu khoảng 30cm. Một lưu ý khác là hãy đảm bảo trên xe có đủ nước và thức ăn nhẹ để cung cấp năng lượng trong quá trình di chuyển. Du lịch nước ngoài Việc đi du lịch nước ngoài đối với những bà bầu có thai kỳ khỏe mạnh được xem là an toàn. Tuy nhiên, chị em cần lưu ý một số vấn đề sau: - Khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo rằng thể trạng của mẹ và bé hoàn toàn bình thường trước chuyến đi. - Chuẩn bị sẵn nước uống đóng chai, đồng thời sử dụng nước này để đánh răng đề phòng trường hợp đến những khu vực nguồn nước không đảm bảo sạch, dễ gây nhiễm khuẩn cho cơ thể mẹ bầu và bé. - Hạn chế du lịch đến những nơi có bệnh truyền nhiễm (sốt rét, thương hàn…) phổ biến. Bà bầu cần kiểm tra tình trạng sức khỏe trước khi đi du lịch nước ngoài -Ảnh minh họa: Internet - Tránh ăn các thực phẩm địa phương lạ, không rõ nguồn gốc, các loại sữa chưa được tiệt trùng hoặc thức ăn vỉa hè. - Hạn chế các hoạt động mạnh như: Cưỡi ngựa, trượt tuyết, lặn biển. - Các hoạt động xông hơi, tắm nước nóng cũng không thích hợp cho bà bầu.

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