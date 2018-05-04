7 thực phẩm ‘kinh điển’ làm tăng khả năng thụ thai cho các chị em

Đây là thực phẩm không thể thiếu trong khẩu phần ăn của phụ nữ chuẩn bị hành trình mang thai. Một nghiên cứu tại Đại học Harvard được thực hiện với 19.000 nữ y tá đang trong quá trình cố gắng thụ thai cho thấy, có đến 39% phụ nữ có nguy cơ vô sinh do tiêu thụ một lượng khá lớn protein động vật. Ngược lại, những phụ nữ ăn nhiều đạm thực vật thụ thai dễ dàng hơn.

Để tăng cường khả năng thụ thai, chị em cần có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý, đặc biệt là ưu tiên ăn các thực phẩm làm tăng khả năng thụ thai để gia đình sớm có thêm thành viên mới.

Theo các chuyên gia, bổ sung một đến hai phần sữa và các chế phẩm từ sữa (trong đó có kem) sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng vô sinh, thúc đẩy quá trình rụng trứng. Kem không chỉ thỏa mãn khẩu vị của các chị em mà còn giúp bộ máy sinh sản hoạt động tốt.

Do đó, để bé yêu sớm đến với bạn, cách tốt nhất là nên thêm họ nhà đậu (đâu lăng, đậu hũ, đậu nành…) và các loại protein có nguồn gốc thực vật vào bữa ăn hàng ngày.

Rau lá xanh

Hàm lượng folate dồi dào trong rau lá xanh sẽ thúc đẩy quá trình thụ thai - Ảnh minh họa: Internet

Cải bó xôi, súp lơ xanh, cải thìa, cải ngọt… và các loại rau lá xanh khác chứa hàm lương folate cao, vitamin B và một số dưỡng chất khác đóng vai trò cải thiện quá trình rụng trứng ở phụ nữ. Nam giới ăn thực phẩm chứa nhiều folate cũng tăng chất lượng tinh trùng. Nghiên cứu của một số nhà khoa học cho thấy, ở những nam giới không hút thuốc, tiêu thụ nhiều thực phẩm bổ dưỡng, giàu vitamin hơn sẽ giảm đến 20% số lượng tinh trùng bất thường.

Hạt bí ngô

Chất sắt trong hạt bí ngô giúp khả năng thụ thai ở phụ nữ cao hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường xuyên bổ sung chất sắt có tỉ lệ mang thai cao hơn 40% so với những chị em không bổ sung sắt trong giai đoạn chuẩn bị làm mẹ. Ngoài việc uống viên bổ sung sắt, chị em có thể chọn hạt bí ngô làm món ăn vặt để tăng khả năng thụ thai do hàm lượng sắt chiếm tỷ lệ cao.

Bánh mì nguyên cám

Bánh mì được làm từ bột mì nguyên cám là một carbohydrate phức tạp, mất nhiều thời gian tiêu hóa. Chọn thực phẩm này làm bữa sáng sẽ giúp cơ thể phụ nữ ổn định đường huyết và nồng độ insulin, ngăn ngừa tình trạng mất cân bằng hormone sinh sản.

Bánh mì nguyên cám không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn tăng khả năng thụ thai - Ảnh minh họa: Internet

Tại Hà Lan, một nghiên cứu trên 165 cặp vợ chồng đang cố gắng thụ thai trong vòng 6 tháng đã cho kết quả: Những phụ nữ có lượng đường trong máu cao chỉ có 50% khả năng thụ thai.

Lời khuyên được đưa ra nếu chị em muốn tăng khả năng thụ thai là nên chọn ăn một số thực phẩm tinh bột sậm màu, cụ thể: Nên ăn bánh mì đen hơn bánh mì trắng; Nên ăn gạo nâu hơn là gạo trắng.

Dầu ô liu

Chị em có thể sự dụng dầu ô liu trong quá trình làm bếp hàng ngày để nhanh có em bé - Ảnh minh họa: Internet

Dầu ô liu là chất béo không bão hòa đơn giúp làm gia tăng độ nhạy cảm của insulin và giảm viêm (tình trạng viêm cản trở quá trình rụng trứng, thụ thai và phát triển của phôi thai). Chị em có thể sử dụng dầu ô liu thay cho các món salad hoặc dùng trong nấu nướng món ăn hàng ngày.

Cá hồi

Cà hồi giàu axit béo omega-3 rất tốt cho phụ nữ trong quá trình thụ thai - Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi nước lạnh là nguồn thực phẩm giàu axit béo omega-3 giúp điều hòa kích thích tố và tăng lưu lượng máu đến các cơ quan sinh sản. Cá hồi chứa hàm lượng thủy ngân hơn so với những loại cá giàu chất béo khác. Phụ nữ đang trong quá trình thụ thai cũng cần tránh những loại cá chứa nhiều thủy ngân (cá mập, cá thu, cá kiếm) để cơ thể không bị nhiễm độc.