Không bổ sung sắt khi mang thai, bà bầu sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề này

Nguy cơ sinh non, băng huyết, tai biến sản khoa và những hậu quả nghiêm trọng khác có thể xảy ra nếu bà bầu bị thiếu sắt trong thai kỳ.

Vì sao cần bổ sung sắt khi mang thai? Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỉ lệ phụ nữ mang thai trên thế giới bị thiếu máu là 42%, trong đó phụ nữ ở các nước đang phát triển chiếm đa số. Nguyên nhân chính khiến bà bầu thiếu sắt xuất phát từ nhu cầu sắt tăng gấp nhiều lần để nuôi cơ thể mẹ và bé. Trong khi đó, chế độ dinh dưỡng hàng ngày của chị em chưa cung cấp đủ sắt cho cơ thể.

Thực phẩm hàng ngày không đủ cung cấp lượng sắt khiến bà bầu dễ bị thiếu máu - Ảnh minh họa: Internet Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, bác sĩ Bùi Thế Lữ - Bệnh viện Mỹ Phước (Bình Dương) cho biết: “Bà bầu cần nhiều dinh dưỡng hơn khi nuôi con. Lượng thực phẩm hàng ngày bà bầu ăn không đủ cung cấp sắt nuôi cơ thể. Do đó, các dưỡng chất quan trọng như sắt, folate, vitamin PP thường được bổ sung thêm bằng đường uống”. Sắt là thành phần chính cấu tạo nên hemoglobin trong hồng cầu, có chức năng vận chuyển oxy trong máu đến từng tế bào. Ở người bình thường, trung bình một ngày có khoảng 1 – 2% lượng sắt mất đi. Do đó, con người cần bổ sung sắt qua đường ăn uống. Ở phụ nữ có thai, lượng sắt cần được cung cấp nhiều hơn cho cơ thể mẹ và thai nhi, bác sĩ Bùi Thế Lữ thông tin.

Hậu quả khi bà bầu thiếu sắt Nguy cơ sinh non Bà bầu thiếu sắt có nguy cơ cao sinh non hoặc gặp các tai biến sản khoa - Ảnh minh họa: Internet Bà bầu thiếu sắt thường có các dấu hiệu mệt mỏi, chóng mặt, hoa mắt. Thiếu sắt trong thời gian dài khi mang thai sẽ dẫn đến nguy cơ sinh non, đẻ con ốm yếu. Thiếu sắt làm bà bầu dễ gặp các tai nạn trong quá trình sinh nở, bị băng huyết khi sinh… Hậu quả nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong cả mẹ và bé. Trẻ sinh ra chậm phát triển trí não Không những sinh non, những em bé sinh ra từ bà mẹ thiếu sắt còn gặp vấn đề về não bộ - Ảnh minh họa: Internet Mẹ bầu thiếu sắt khiến thai nhi không nhận được lượng sắt cần thiết làm gia tăng nguy cơ khuyết tật ống thần kinh. Trẻ sinh ra chậm phát triển, trí tuệ giảm sút, hạn chế các kỹ năng ngôn ngữ và học kém. Sự thiếu hụt sắt làm hạn chế hình thành bao myelin có chức năng dẫn truyền xung thần kinh gây ra những ảnh hưởng nặng nề đến bộ não. Trẻ có nguy cơ tự kỷ Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học California (Hoa Kỳ) cho thấy có mối liên hệ mật thiết giữa lượng sắt trong cơ thể mẹ bầu và hội chứng tự kỷ ở con. Theo đó, sắt đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và hình thành hệ thần kinh thai nhi. Sắt hỗ trợ quá trình dẫn truyền hệ thống thần kinh, tăng chức năng miễn dịch. Bà bầu thiếu khoáng chất này có nguy cơ cao sinh ra những đứa trẻ tự kỷ do hệ thống thần kinh phát triển không hoàn chỉnh. Tại Việt Nam, có khoảng 36,8% phụ nữ thiếu máu, hiện tượng thiếu máu do thiếu sắt chiếm 75%. “Bà bầu cần bổ sung các viên uống sắt để phòng tránh nguy cơ thiếu máu khi mang thai. Ngoài ra, có thể bổ sung folate, vitamin PP hỗ trợ quá trình phát triển ống thần kinh thai nhi trong 3 tháng đầu” - Bác sĩ Bùi Thế Lữ cho biết.

Chế độ dinh dưỡng của bà bầu 3 tháng đầu thai kỳ Trong 3 tháng đầu thai kỳ, bà bầu cần điều chỉnh chế độ ăn uống cho phù hợp với mục tiêu tăng từ 1 - 2 kg.

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