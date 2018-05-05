Nếu không muốn hại con, bà bầu đừng nên ăn nhiều quả vải

Mẹ bầu 05/05/2018 13:36

Bà bầu có nên ăn quả vải không là thắc mắc của nhiều chị em khi loại trái cây phổ biến này vào mùa. Nếu chị em ăn quá nhiều vải, nguy cơ dẫn đến tiểu đường thai kỳ và các chứng bệnh khác rất dễ xảy ra.

Quả vải (tên gọi khác là lệ chi) được trồng nhiều ở các tỉnh phía bắc nước ta, nổi tiếng nhất là vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) và vải Lục Ngạn (Bắc Giang).

Đây là loại trái cây ưa thích của nhiều người với vị ngọt thanh, cùi dày mọng nước. Vải chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng giúp cơ thể con người phòng chống được nhiều bệnh tật. Vải giúp tăng cường sức khỏe, tốt cho mái tóc, làn da và hỗ trợ tối đa sự phát triển của trẻ em.

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Trái vải được trồng phổ biến ở các tỉnh phía bắc nước ta - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đây lại là loại trái cây vừa mang lại lợi ích vừa gây hại cho sức khỏe nếu ăn quá nhiều. Ở phụ nữ có thai, ăn quá nhiều vải sẽ gây ra một số tác dụng phụ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mẹ và em bé.

Tác hại của việc bà bầu ăn quá nhiều vải

Nguy cơ cao tiểu đường thai kỳ

Vải có khả năng làm tăng đột biến lượng đường trong máu, thời gian dài sẽ gây bệnh tiểu đường thai kỳ. Đối với người bình thường, các chuyên gia cũng khuyên không nên ăn quá nhiều vải cùng lúc để không bị bệnh tiểu đường. Những người đã mắc chứng tiểu đường nếu thèm vải cũng chỉ nên ăn từ 6 – 7 quả mỗi lần.

Gây dị ứng

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Người bình thường và bà bầu khi ăn quá nhiều vải đều có thể bị dị ứng - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu ăn quá nhiều vải có thể gây ra những phản ứng lạ trong cơ thể, lâm vào trình trạng suy hô hấp, phù nề da, tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt…

Nóng trong người

Quả vải có tính nóng, bà bầu ăn quá nhiều có thể gây nóng trong người, phá vỡ sự cân bằng trong cơ thể. Bà bầu bị nóng có thể bị nhiệt miệng, mụn nhọt, nhiều chị em còn có hiện tượng chảy máu cam, đau họng và ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thai nhi.

Có thể thấy, việc ăn quá nhiều vải khi mang thai hoàn toàn không tốt cho chị em phụ nữ. Nếu muốn thưởng thức loại quả này, bà bầu nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn. Nhiều chuyên gia cho biết, bà bầu được phép ăn vải với số lượng tối đa 6 - 8 quả mỗi ngày chia thành 2 lần ăn cách nhau vài giờ đồng hồ. 

Trên thực tế, ăn một lượng quả vải thích hợp cũng mang đến một số ích lợi cho bà bầu như: Kiểm soát huyết áp, bảo vệ tim mạch; Tăng cường trao đổi chất; Cải thiện lưu thông máu; Ngừa ung thư; Hỗ trợ hệ miễn dịch; Loại bỏ cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt cho cơ thể.

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Nhiều loại rau có thể gây kích thích tử cung co bóp mạnh, dẫn đến động thai, sảy thai nên mẹ bầu không nên ăn nhiều.

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