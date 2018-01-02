Các mẹ nên ăn gì để sinh con gái trong năm mới Mậu Tuất 2018?

Chế độ ăn uống quyết định không nhỏ đến việc mẹ sẽ mang thai bé gái hay bé trai. Để sinh con gái trong năm mới Mậu Tuất 2018, chị em cần điều chỉnh chế độ ăn uống một cách khoa học từ 2,5 - 3 tháng trước khi thụ thai.
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- Muốn gia đình hạnh phúc cha mẹ nên sinh con gái, khoa học đã chứng minh!
"Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng", nhiều chị em vẫn thích có một cô công chúa xinh xắn suốt ngày quấn quýt bên bố mẹ. Việc sinh con theo ý muốn ngày càng trở nên dễ dàng hơn đối với các cặp đôi nếu chịu khó tìm hiểu và can thiệp ngay từ giai đoạn thụ thai.
Bài viết này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản cần thiết về chế độ ăn uống cho những mẹ muốn sinh con gái trong năm mới Mậu Tuất 2018.
Mẹ nên ăn gì để sinh con gái?
1. Thực phẩm giàu canxi và magiê
Khi chuẩn bị mang thai, mẹ cần ưu tiên các thực phẩm có hàm lượng cao canxi và magiê để sinh con gái. Nguyên tố canxi có hầu hết trong các loại thực phẩm như: sữa và các chế phẩm từ sữa, hải sản, các loại rau cải, đậu nành. Trong khi đó, thực phẩm chứa magiê có trong ngũ cốc, các loại hạt (hạt bí ngô, bí đao, dưa hấu, hạnh nhân, hạt điều, đậu nành rang…) và các loại rau màu xanh lá.
Bên cạnh đó, chị em cần tránh thực phẩm chứa nhiều kali và natri.
2. Thực phẩm nhiều axit
Để tạo điều kiện cho tinh trùng mang nhiễm sắc thể X (nữ) hoạt động mạnh trong môi trường âm đạo, các mẹ cần điều chỉnh thực đơn ăn uống có độ pH cao, tránh các loại thực phẩm mang tính kiềm.
Các loại thức ăn chứa nhiều axit mẹ nên ăn nhiều bao gồm thịt, cá, trứng, tinh bột đã qua chế biến (cơm, bánh mì, bánh quy…), các loại trái cây có vị chua (nam việt quất, mận, xoài…).
Đồng thời, chị em nên tránh ăn những thực phẩm kiềm có mặt trong hầu hết các loại rau, trái cây (dứa, chuối, đu đủ, táo, dưa hấu…), khoai tây.
3. Ăn thức ăn nhạt hơn
Chị em nên ăn nhạt, giảm lượng độ ngọt và hạn chế thực phẩm chứa nhiều nguyên tố kiềm (kali, natri). Theo đó, những thức ăn nên tránh gồm:
- Các loại cá biển, đồ uống có có ga, đồ uống có chất kích thích (rượu, cà phê).
- Tránh ăn đồ hộp, nấm men, sốt mayonaise, bơ thực vật.
Bên cạnh đó, các mẹ đừng quên nêm thêm vào món ăn các loại gia vị: hành tây, tỏi, mù tạt có lợi cho tinh trùng mang nhiễm sắc thể X.
Chế độ ăn để sinh con gái trong năm Mậu Tuất 2018
Loại thức ăn
Được ăn
Cấm kỵ
Ngũ cốc, khoai lang
Tự nhiên
Không ăn thêm muối mặn
Rau tươi
Rau lá xanh ăn tùy thích
Tất cả các loại rau củ quả muối xổi, có vị mặn
Trái cây tươi
<100g/ngày
Mãng cầu, dừa, mãng cầu xiêm
Trái cây khô
Ca cao < 2 muỗng cà phê/ngày
Thịt, cá
<120g/ngày
Nấu lạt
Trứng
Tùy thích
Trứng muối
Đậu hạt khô
Càng nhiều càng tốt, ăn phô mai loại tươi
Sữa, sản phẩm từ sữa
Càng nhiều càng tốt, ăn phô mai loại tươi
Phô mai mặn
Đường
Hạn chế ăn ngọt
-
Muối, nước mắm
Ăn nhạt tối đa
Mắm, muối và các loại nước chấm có vị mặn
Đồ uống
Các loại nước uống chế biến từ sữa
Cà phê, trà, nước có ga, bia, rượu…
Với chế độ ăn uống khoa học này, chúc mẹ sinh được con gái như ý muốn!