Các mẹ nên ăn gì để sinh con gái trong năm mới Mậu Tuất 2018?

Chế độ ăn uống quyết định không nhỏ đến việc mẹ sẽ mang thai bé gái hay bé trai. Để sinh con gái trong năm mới Mậu Tuất 2018, chị em cần điều chỉnh chế độ ăn uống một cách khoa học từ 2,5 - 3 tháng trước khi thụ thai.

"Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng", nhiều chị em vẫn thích có một cô công chúa xinh xắn suốt ngày quấn quýt bên bố mẹ. Việc sinh con theo ý muốn ngày càng trở nên dễ dàng hơn đối với các cặp đôi nếu chịu khó tìm hiểu và can thiệp ngay từ giai đoạn thụ thai. Bài viết này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản cần thiết về chế độ ăn uống cho những mẹ muốn sinh con gái trong năm mới Mậu Tuất 2018.

Ăn gì để sinh con gái luôn là câu hỏi được các chị em quan tâm - Ảnh minh họa: Internet Mẹ nên ăn gì để sinh con gái? 1. Thực phẩm giàu canxi và magiê Khi chuẩn bị mang thai, mẹ cần ưu tiên các thực phẩm có hàm lượng cao canxi và magiê để sinh con gái. Nguyên tố canxi có hầu hết trong các loại thực phẩm như: sữa và các chế phẩm từ sữa, hải sản, các loại rau cải, đậu nành. Trong khi đó, thực phẩm chứa magiê có trong ngũ cốc, các loại hạt (hạt bí ngô, bí đao, dưa hấu, hạnh nhân, hạt điều, đậu nành rang…) và các loại rau màu xanh lá. Bên cạnh đó, chị em cần tránh thực phẩm chứa nhiều kali và natri.

2. Thực phẩm nhiều axit Để tạo điều kiện cho tinh trùng mang nhiễm sắc thể X (nữ) hoạt động mạnh trong môi trường âm đạo, các mẹ cần điều chỉnh thực đơn ăn uống có độ pH cao, tránh các loại thực phẩm mang tính kiềm. Các loại thức ăn chứa nhiều axit mẹ nên ăn nhiều bao gồm thịt, cá, trứng, tinh bột đã qua chế biến (cơm, bánh mì, bánh quy…), các loại trái cây có vị chua (nam việt quất, mận, xoài…). Các mẹ nên ưu tiên thực phẩm chứa nhiều axit trong thực đơn hàng ngày để sinh con gái - Ảnh minh họa: Internet Đồng thời, chị em nên tránh ăn những thực phẩm kiềm có mặt trong hầu hết các loại rau, trái cây (dứa, chuối, đu đủ, táo, dưa hấu…), khoai tây. 3. Ăn thức ăn nhạt hơn Chị em nên ăn nhạt, giảm lượng độ ngọt và hạn chế thực phẩm chứa nhiều nguyên tố kiềm (kali, natri). Theo đó, những thức ăn nên tránh gồm: - Các loại cá biển, đồ uống có có ga, đồ uống có chất kích thích (rượu, cà phê). - Tránh ăn đồ hộp, nấm men, sốt mayonaise, bơ thực vật. Bên cạnh đó, các mẹ đừng quên nêm thêm vào món ăn các loại gia vị: hành tây, tỏi, mù tạt có lợi cho tinh trùng mang nhiễm sắc thể X. Chế độ ăn để sinh con gái trong năm Mậu Tuất 2018 Loại thức ăn Được ăn Cấm kỵ Ngũ cốc, khoai lang Tự nhiên Không ăn thêm muối mặn Rau tươi Rau lá xanh ăn tùy thích Tất cả các loại rau củ quả muối xổi, có vị mặn Trái cây tươi <100g/ngày Mãng cầu, dừa, mãng cầu xiêm Trái cây khô Ca cao < 2 muỗng cà phê/ngày Thịt, cá <120g/ngày Nấu lạt Trứng Tùy thích Trứng muối Đậu hạt khô Càng nhiều càng tốt, ăn phô mai loại tươi Sữa, sản phẩm từ sữa Càng nhiều càng tốt, ăn phô mai loại tươi Phô mai mặn Đường Hạn chế ăn ngọt - Muối, nước mắm Ăn nhạt tối đa Mắm, muối và các loại nước chấm có vị mặn Đồ uống Các loại nước uống chế biến từ sữa Cà phê, trà, nước có ga, bia, rượu… Với chế độ ăn uống khoa học này, chúc mẹ sinh được con gái như ý muốn!

Bật mí chế độ ăn uống khoa học cho các mẹ muốn sinh con trai trong năm Mậu Tuất 2018 Ngay từ giai đoạn chuẩn bị thụ thai, các mẹ cần tìm hiểu kỹ càng chế độ ăn uống thật khoa học để sinh con theo ý muốn, đặc biệt nếu muốn sinh con trai trong năm Mậu Tuất 2018.

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